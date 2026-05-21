10 beneficios comprobados de la vitamina B12

La vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos y la prevención de anemia megaloblástica, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fatiga constante, problemas de memoria, falta de concentración o sensación de debilidad. Aunque muchas veces estos síntomas se atribuyen al estrés o al cansancio cotidiano, también pueden estar relacionados con niveles bajos de vitamina B12, un nutriente esencial para el funcionamiento del organismo.

También llamada cobalamina, participa en procesos fundamentales para la salud: ayuda a producir glóbulos rojos, interviene en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso y contribuye a transformar los alimentos en energía utilizable.

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Su deficiencia puede desarrollarse lentamente y pasar inadvertida durante años, especialmente en adultos mayores, personas con trastornos digestivos y quienes siguen dietas vegetarianas o veganas.

Instituciones científicas como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) coinciden que este nutriente cumple funciones esenciales en distintos sistemas del cuerpo y que su carencia puede afectar desde la producción de sangre hasta el funcionamiento cerebral y neurológico.

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Cuáles son los beneficios de la vitamina B12 según la ciencia

1. Ayuda a mantener niveles saludables de energía

Uno de los beneficios más conocidos de la vitamina B12 está relacionado con el metabolismo energético. Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que este nutriente participa en el procesamiento de grasas, proteínas y aminoácidos, permitiendo que el organismo transforme los alimentos en energía utilizable.

La vitamina B12 protege la salud cerebral y el sistema nervioso, ayudando a evitar el daño neurológico irreversible por deficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los niveles son adecuados, el cuerpo puede sostener mejor el rendimiento físico y mental durante el día. En cambio, una deficiencia puede provocar cansancio persistente, debilidad muscular y sensación de agotamiento incluso después de descansar.

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2. Contribuye al buen funcionamiento del cerebro y la memoria

Cumple un papel importante en la salud cerebral. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y Cleveland Clinic advierten que niveles bajos de este nutriente pueden asociarse con problemas de memoria, confusión mental y deterioro cognitivo, especialmente en adultos mayores.

El interés científico sobre este tema también creció porque la absorción intestinal de vitamina B12 suele disminuir con el envejecimiento, aumentando el riesgo de deficiencia en personas mayores y sus posibles efectos sobre la memoria y la función cognitiva.

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3. Protege el sistema nervioso

La vitamina B12 participa en la producción de mielina, una sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas. Esta capa funciona como un aislante que facilita la transmisión rápida y eficiente de las señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo.

La deficiencia de vitamina B12 afecta con mayor frecuencia a adultos mayores, personas con trastornos digestivos y quienes siguen dietas veganas o vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los NIH y Cleveland Clinic advierten que una deficiencia prolongada puede generar hormigueos, entumecimiento en manos y pies, problemas de coordinación y dificultades para mantener el equilibrio. En los casos más graves, el daño neurológico puede volverse irreversible si no se detecta a tiempo.

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4. Participa en la producción de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo

También interviene en la síntesis de neurotransmisores, sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas e influyen sobre el bienestar emocional.

Harvard T.H. Chan School of Public Health y los NIH señalan que distintos estudios encontraron una asociación entre niveles bajos de vitamina B12 y síntomas depresivos. Una revisión científica observó que la deficiencia de vitamina B12 puede relacionarse con alteraciones cognitivas y emocionales, especialmente en adultos mayores.

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Los especialistas aclaran que la depresión tiene múltiples causas y no depende exclusivamente de esta vitamina. Aun así, detectar y corregir una deficiencia puede contribuir a mejorar algunos síntomas en determinados pacientes.

5. Ayuda a proteger la salud cardiovascular

Otro de los beneficios estudiados está relacionado con el corazón y los vasos sanguíneos. Este nutriente ayuda a regular los niveles de homocisteína, un aminoácido que, en concentraciones elevadas, se asocia con mayor riesgo cardiovascular.

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El correcto funcionamiento cardiovascular depende en parte de la vitamina B12, que regula los niveles de homocisteína y previene riesgos cardiacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas explican que la acción conjunta de vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6 podría contribuir a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria. Aunque la relación continúa siendo investigada, la evidencia actual destaca la importancia de mantener niveles adecuados de estas vitaminas para la salud vascular.

6. Favorece la formación de glóbulos rojos saludables

Resulta esencial para producir glóbulos rojos, las células encargadas de transportar oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo. Según los NIH, este nutriente ayuda a que la médula ósea produzca glóbulos rojos con el tamaño y la estructura adecuados para transportar oxígeno de manera eficiente.

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Cuando existe una carencia, esas células pueden deformarse y perder eficacia, favoreciendo síntomas como debilidad, fatiga y falta de aire.

7. Ayuda a prevenir la anemia megaloblástica

La deficiencia de vitamina B12 está directamente relacionada con la anemia megaloblástica, un trastorno en el que los glóbulos rojos son demasiado grandes y no logran funcionar correctamente.

Por su parte, Mayo Clinic y Cleveland Clinic explican que esta alteración puede provocar agotamiento persistente, mareos, palidez y dificultad para respirar. En muchos casos, el tratamiento con vitamina B12 oral o inyectable permite revertir progresivamente este tipo de anemia.

8. Participa en la síntesis y reparación del ADN

Interviene en la producción y mantenimiento del ADN, el material genético presente en todas las células del cuerpo. Según los NIH, este nutriente actúa como cofactor en reacciones metabólicas fundamentales para la división celular y la renovación de tejidos.

Carnes, pescados, huevos, lácteos y productos fortificados son las principales fuentes de vitamina B12 recomendadas por autoridades sanitarias internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, mantener niveles adecuados de vitamina B12 resulta importante para el funcionamiento normal de órganos y sistemas que dependen de una renovación celular constante.

9. Contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico

El sistema inmunológico también depende, en parte, de niveles adecuados de vitamina B12. Los expertos destacan que este nutriente participa en la formación y maduración de glóbulos blancos, células encargadas de defender al organismo frente a virus, bacterias y otros agentes infecciosos.

Cuando existe una deficiencia importante, la respuesta inmunitaria puede debilitarse y aumentar la susceptibilidad a enfermedades.

10. Resulta fundamental durante el embarazo y la lactancia

Durante el embarazo y la lactancia, las necesidades de vitamina B12 aumentan significativamente. Los NIH y Mayo Clinic advierten que este nutriente resulta clave para el desarrollo neurológico del bebé y para la correcta formación de células sanguíneas.

Durante el embarazo y la lactancia, la vitamina B12 es clave para el desarrollo neurológico del bebé y la formación de células sanguíneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una deficiencia importante durante esta etapa puede afectar el crecimiento fetal y aumentar el riesgo de anemia y problemas neurológicos en el recién nacido.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan prestar especial atención a los niveles de vitamina B12 en mujeres vegetarianas o veganas, ya que el nutriente se encuentra principalmente en alimentos de origen animal.

En qué alimentos se encuentra la vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, como carnes, pescados, mariscos, huevos, leche y otros productos lácteos. También puede incorporarse a través de alimentos fortificados, como algunos cereales y bebidas vegetales, una alternativa especialmente importante para personas vegetarianas o veganas.

Según la oficina de suplementos dietarios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), mantener niveles adecuados de esta vitamina resulta fundamental para el funcionamiento neurológico, la producción de glóbulos rojos y el metabolismo energético.