Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

El músico le habló a su público tras la polémica en el Movistar Arena (Video: Aquí cultura)

El concierto del martes 20 de mayo de 2026 Fito Páez en el Movistar Arena, el cuarto de esta nueva serie de por ahora cinco en Buenos Aires, quedará como una de esas noches especiales en la historia del rock argentino. El rosarino se despegó del habitual repertorio de sus clásicos imbatibles entremezclados con novedades y lados b de su discografía para afrontar una apuesta más osada: presentar Novela su último disco. El resultado fueron casi tres horas de un circo un poco beat y otro romano, con un público que osciló entre el respeto, la indiferencia y el abucheo y un músico que demostró su enojo y disfrutó la noche con un pulso especial. El cierre fue a capella, casi como una reconciliación simbólica, o acaso una tregua, de cara a lo que vendrá.

Fito lo había anunciado el martes en sus redes sociales: tocaría Novela completo por primera vez en Buenos Aires la noche previa al lanzamiento de su nuevo álbum, Shine. “¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?“, dijo el músico en un video subido a sus redes. Allí, reveló que la decisión generó una reacción inmediata en su equipo, describiendo la situación como ”de panic attack general”, aunque la idea terminó por convencer a todos. La propuesta era hacer en primera instancia una interpretación completa de Novela y luego un rato largo de repertorio conocido. “Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”, cerró en el video.

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El rosarino presentó Novela y fue abucheado por el público

El rosarino explicó esta propuesta ni bien salió a escena en el estadio de Villa Crespo. Contó brevemente el argumento de la ópera rock, que empezó a gestarse en los 80 y vio la luz en 2025, y solo había presentado oficialmente en marzo pasado en el Teatro El Círculo de Rosario, en el marco de la semana Páez en los que festejó su cumpleaños. Se trata de 25 canciones, unidas por el relato de la actriz Lorena Vega, que Fito y su banda interpretaron completo y en orden por poco más de una hora. Y aquí empezaron los problemas

El público siguió la primera parte del show entre la escucha del material, excursiones al sector de comidas y las distracciones propias de quien prefiere escuchar los clásicos o el repertorio más conocido del artista. A medida que pasaban los minutos, la situación se iba espesando. No es posible saber quiénes estaban al tanto de la decisión intempestiva del rosarino, y mucho menos quiénes la habían avalado. Lo concreto es que antes del último tema, en el que Vega recita el cierre del historia, se produjo un breve silencio y brotaron algunos silbidos de las plateas frente al escenario. La banda concluyó su interpretación y dejó el escenario para el intervalo. El desconcierto entre la gente fue en aumento. Y Fito tomó nota del asunto.

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La actriz recita el hilo conductor de la obra

Al regresar, se lo vio hablando con su banda y al finalizar “El amor después del amor” invitó a su público a cantar aquello de “Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor” como en cada show. Sin embargo, su mirada estaba en aquella platea opuesta al escenario, de donde había distinguido el grueso de los silbidos. “Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte”, desafió en modo peleador callejero, entre verso y verso, y así se fue la canción. El clima

Luego se sentó al piano para “Al lado del camino”, en esa suerte de autobiografía retrospectiva escrita en 1999. Y sintió que tenía algo que decir sobre lo que había pasado minutos antes: “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo”, dijo Fito, antes de aludir directamente a los silbidos. “Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo“. Y dio un anticipo de lo que iba a ocurrir desde ese momento: “No va a faltar nada acá, porque yo no saco temas para poner”, afirmó.

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Desde entonces fue una catarata de hits con el público rendido a los himnos que había ido a escuchar y que Fito convidó con el respaldo de una banda cada vez más ajustada. “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida”, “Mariposa Technicolor” y varios más. Fito manejó el coro como director de orquesta, haciendo cantar a unos y a otros en son de paz, y disfrutando de un hecho artístico... ¿Polémico? ¿Provocador? ¿Disruptivo? Habrá varias lecturas, pero todas acordarán que fue una noche arriesgada y diferente de un músico siempre dispuesto a ofrecer su corazón.

Así terminó el show de Fito Páez luego de la polémica por Novela

“Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco”, vociferó cerca del final, en esa construcción entre hijo adoptivo rebelde y encantador. Y lo ratificó en el posteo una vez finalizado el concierto, poniendo en palabras y emociones eso que se desprendía desde el escenario: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca", escribió junto a fotos y videos que documentaban la noche.

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Allí, el rosarino enumeró de manera urgente las sensaciones que le había dejado el show. “Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”. Y, antes de agradecer a su banda y su equipo técnico, concluyó con una frase que sintetiza su vínculo con la capital: “Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada”.

Queda claro que no es la primera polémica de Fito Páez y tampoco será la última. Y a esta altura cabe pensar que el músico disfruta que sea así. Para el público, como siempre, la opinión estará dividida, entre quienes hayan valorado con aplausos o silencio respetuoso y entre quienes se hayan opuesto, desde los silbidos o la indiferencia. Unos y otros coincidirán en que no fue una noche más la del 20 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, que desde la admiración o la bronca fueron parte de la historia. Y el tiempo, como siempre, será quien se encargará de juzgar.

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