10 causas de la caída del cabello que pueden revelar un problema de salud, según expertos

La caída del cabello puede afectar a personas de cualquier edad y suele ser motivo frecuente de consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del cabello es una consulta frecuente y puede presentarse a cualquier edad. Según la Cleveland Clinic, la pérdida capilar puede ser temporal o estar vinculada a un problema de salud, por lo que identificar la causa es determinante para elegir el tratamiento y evitar que el cuadro avance.

Notar menos volumen al peinarse, más pelo en el cepillo o cambios en la línea de implantación puede encender una alarma, aunque el origen no siempre sea evidente. La forma en que se presenta el problema, difusa, en parches o localizada, y el momento en que comenzó suelen aportar pistas para decidir los próximos pasos.

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Cleveland Clinic recomendó consultar con un médico si la pérdida es repentina o intensa, si aparecen zonas sin pelo, si se suman otros síntomas o si el cuadro afecta la vida diaria.

Cómo funciona el ciclo del cabello y por qué importa el “retraso” de tres meses

La dermatóloga Shilpi Khetarpal, de la Cleveland Clinic, detalló que el cabello sigue un ciclo de crecimiento, reposo y caída. Por eso, una caída marcada no siempre refleja lo que ocurre “hoy”, sino cambios ocurridos semanas antes. La especialista lo resumió así: “Cualquier desprendimiento importante de cabello que observen hoy es el resultado de lo que sucedió hace tres meses”.

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Enfermedades autoinmunes como la alopecia areata generan áreas localizadas de calvicie tanto en el cuero cabelludo como en otras partes del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este punto es clave para interpretar el problema: un episodio de estrés, una fiebre alta, un ajuste de medicación o un cambio hormonal puede desencadenar un aumento de caída que recién se nota tiempo después.

Principales causas asociadas a la caída del cabello, según Cleveland Clinic

Estrés: el incremento de cortisol puede empujar a los folículos a una fase de reposo y favorecer la caída prematura. El efecto puede aparecer semanas o meses después de un duelo, una ruptura o periodos prolongados de tensión. Cambios hormonales posparto: es frecuente observar pérdida de cabello tras el parto, con variaciones en la densidad según el momento del ciclo hormonal. Menopausia: los cambios hormonales de esta etapa también pueden influir de forma directa en el volumen y la densidad del cabello. Alteraciones tiroideas (hipertiroidismo): la Cleveland Clinic incluyó el hipertiroidismo entre las afecciones asociadas a cambios en la densidad capilar. Síndrome ovárico metabólico poliendocrino y resistencia a la insulina: ambas condiciones fueron mencionadas por la Cleveland Clinic entre los factores relacionados con pérdida de cabello. Enfermedades e infecciones con fiebre alta: algunas enfermedades transitorias o infecciones que cursan con fiebre alta pueden interrumpir el ciclo normal de crecimiento del cabello. Enfermedades autoinmunes (alopecia areata): el sistema inmunitario ataca los folículos y genera áreas sin pelo; puede aparecer en distintas zonas del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, y con frecuencia origina zonas circulares completamente calvas. Carencias nutricionales: las deficiencias de hierro, vitamina D y vitaminas del grupo B pueden dificultar el crecimiento saludable del cabello; los suplementos pueden ser útiles si la carencia está confirmada. Medicamentos: además de la quimioterapia, la Cleveland Clinic incluyó antibióticos, antidepresivos, anticoagulantes, betabloqueantes y terapias hormonales, especialmente con uso prolongado. Hábitos y peinados: la tracción repetida por trenzas o extensiones puede causar alopecia por tracción; también influyen el uso excesivo de químicos agresivos, herramientas térmicas y rutinas de lavado inadecuadas.

La Cleveland Clinic identificó el estrés como una causa frecuente de caída de cabello al alterar los ciclos hormonales y foliculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: cuándo conviene consultar sin esperar

Para la Cleveland Clinic, buscar una evaluación médica es fundamental si se observa una caída notable del cabello, porque puede indicar un problema subyacente. La dermatóloga Shilpi Khetarpal recomendó consultar si la pérdida es acelerada, si aparecen calvas o si el cuadro afecta la calidad de vida.

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También conviene pedir ayuda profesional si la caída se acompaña de síntomas adicionales, si existen precedentes familiares o si hubo cambios bruscos en el organismo o la rutina por ejemplo, una enfermedad con fiebre alta, el posparto, la menopausia, modificaciones hormonales o el inicio, suspensión o ajuste de medicamentos, ya que el dato temporal puede orientar el diagnóstico.

Cleveland Clinic recomienda consultar al médico ante caída acelerada, aparición de calvas o síntomas acompañantes para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación médica permite descartar enfermedades y definir el tratamiento según la causa, que puede incluir análisis para identificar carencias, suplementos cuando haya déficit confirmado o terapias dermatológicas.

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Cleveland Clinic subrayó que la salud capilar no es solo estética: puede funcionar como señal temprana de trastornos que requieren abordaje clínico. Ante los primeros signos, la consulta oportuna mejora las opciones de recuperación y reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo.