América Latina

Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social en Bolivia

El presidente anunció ajustes en su gabinete y la creación de una instancia de diálogo tras 15 días de bloqueos y manifestaciones para pedir su renuncia

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El presidente Rodrigo Paz en una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El presidente Rodrigo Paz en una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles la reestructuración de su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social (CES), en respuesta a las protestas sociales de diversos sectores que exigen su renuncia mediante marchas y bloqueos a solo seis meses de haber asumido el Gobierno.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó el primer mandatario en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, no precisó cuándo se realizarán los ajustes en su equipo.

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En su primera aparición pública en casi una semana, Paz explicó que su gobierno “tiene que ser de todos los bolivianos” una vez “superados ciertos espacios como estabilizar la economía”. En ese sentido, señaló que el nuevo equipo estará compuesto por funcionarios “más ágiles y que escuchen”.

Por otro lado, el mandatario anunció la creación del CES, que constituirá un espacio de debate en el que diversas organizaciones podrán participar en la toma de decisiones de forma directa. El primer encuentro del CES se realizará el fin de semana, según se aclaró en una nota de prensa.

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Rodrigo Paz gesticula durante la conferencia de prensa tras dos semanas de conflictos sociales. REUTERS/Claudia Morales
Rodrigo Paz gesticula durante la conferencia de prensa tras dos semanas de conflictos sociales. REUTERS/Claudia Morales

“Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar para construir gobierno conjunto. Ustedes saben que tenemos una línea de propuestas, de normativas, pero no quiero que el día de mañana, cuando presentemos la normativa, algún malintencionado diga: ‘no, eso es para privatizar; no, eso es para subir la tarifa’”, expresó Paz , flanqueado por tres ministros y su vocero.

Bolivia está inmersa en una espiral de conflictos sociales que iniciaron con reclamos sindicales, como aumento salarial para obreros y maestros y mejoras en la calidad del combustible. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno.

Estos reclamos, sumados a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, subieron la presión contra el gobierno y surgieron pedidos de renuncia contra el presidente.

Desde hace más de dos semanas se realizan bloqueos de carreteras y manifestaciones sociales en la región andina del país. La Paz, sede administrativa del gobierno, se convirtió durante dos jornadas en un campo de batalla en el que mineros armados con dinamita y otros sectores sociales se enfrentaron a la Policía, atacaron instituciones públicas y agredieron a civiles.

Un manifestante se enfrenta a la Policía en una jornada de violencia en La Paz. 18 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Un manifestante se enfrenta a la Policía en una jornada de violencia en La Paz. 18 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Muchos analistas ven que detrás de las protestas hay un tema de fondo: malestar de los sectores campesinos y la clase trabajadora, que votó por Paz en las elecciones, que se sienten excluidos de la toma de decisiones y ven contradicciones entre las propuestas de campaña y el rumbo que ha tomado su gobierno.

“La interpelación de los sectores es clara: ‘no puedes llegar al poder con nuestro voto y después hacerte el desentendido y gobernar con otra gente’”, señaló el analista político Pablo Deheza en entrevista con Infobae. “Rodrigo Paz tenía la idea de que el tema electoral se cerraba al día siguiente de la votación y que no tenía responsabilidad sobre las promesas hechas, resulta que no es así”, agregó.

En ese marco, la propuesta de conformar el CES —sobre la que oficialmente no se han dado más detalles— apunta a generar un espacio de diálogo periódico con representantes de distintos sectores sociales.

La creación de esta instancia no es una idea nueva en Bolivia. En 2005 se la planteó en un foro de candidatos presidenciales donde obtuvo el apoyo de todos los participantes —incluido Evo Morales— y luego fue elaborada como parte del programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, en 2019 y 2020. Según esta propuesta, el CES tendría que integrar no solo a representantes de organizaciones sociales sino también de los gremios privados e instituciones públicas.

El objetivo del CES, como fue pensado inicialmente, es la concertación en torno a políticas sociales, económicas y ambientales del Estado, tiene carácter consultivo y su misión es orientar la gestión pública.

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