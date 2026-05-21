La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

Kennys Palacios rompió el silencio y emocionado se despidió de la posibilidad de volver a entrar a Gran Hermano

Kennys Palacios tenía una posibilidad de volver a entrar a Gran Hermano Generación Dorada, era su deseo y el de muchos seguidores, pero la ilusión se borró, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales y en los programas satélite del reality. El estilista, conocido por su cercanía con celebridades y su estilo directo, quiso dejar un mensaje a quienes lo acompañaron durante el ciclo, eligiendo una cadena de agradecimientos como balance público tras su eliminación.

Al referirse a quienes lo apoyaron, Kennys fue enfático: “Gracias a mi familia, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi cuñado, a mi madre, a toda, toda mi familia, por ponerse esta campaña encima”. La mención incluyó a su entorno más estrecho y a los nuevos vínculos forjados durante su paso por el programa.

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Kennys Palacios cuando se despedía de la Casa de GH

El exparticipante destacó la labor del Team Kennys y no olvidó a su pareja y allegados: “A mi novio, a su familia. Gracias de corazón por todo el aguante”, expresó, apuntando a la importancia del sostén afectivo en una instancia de exposición como la que representa el reality más visto del país.

Las palabras del histórico asistente de Wanda Nara se extendieron a quienes lo alentaron desde fuera de Argentina: “Gracias a toda la gente de Chile, a toda la gente de Uruguay, a toda la gente de Paraguay, que mandan mensajes de aliento, de cariño”. Su mensaje intentó abarcar también a comunidades virtuales, allegados y espectadores que, sin conocerlo personalmente, le hicieron llegar su respaldo.

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En el repaso de agradecimientos, Kennys no pasó por alto a quienes, según sus propias palabras, resultaron esenciales en momentos clave: “Gracias a Las papudas, a Fabiana y a mucha gente que me estoy olvidando”. El tono de su despedida reflejaba tanto gratitud como agotamiento por la intensidad vivida en el ciclo.

Kennys destacó la importancia de diferenciar el juego televisivo de la vida cotidiana dentro de la casa de Gran Hermano

El exjugador también dedicó un espacio a sus compañeros de reality, subrayando la convivencia fuera de cámaras: “Gracias a mis compañeros que fuera de, de este juego nos llevamos muy bien y somos un lindo equipo. Sabemos, creo que diferenciar cuando se prenden las cámaras y cuando se apagan”. Esta distinción entre el juego televisivo y la vida cotidiana dentro de la casa fue una constante en las entrevistas de los eliminados.

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Durante su mensaje, Palacios reconoció que el resultado le dejó una sensación agridulce: “Nada, me voy con un sabor amargo porque siento que lo dimos todo con los votos y creo que ese golden cuarto lugar me correspondía”. La autopercepción de justicia en los resultados es un sentimiento habitual entre los concursantes, pero en su caso, la frase fue directa y sin rodeos.

Kennys Palacios agradeció profundamente a su familia y al Team Kennys por el apoyo recibido durante todo el ciclo del reality

En las instancias finales de Gran Hermano, la competencia se agudiza y las estrategias se vuelven más evidentes. Kennys abordó este aspecto al admitir: “Pero bueno, sé dónde me metí. Esto es un show, es un juego. Simplemente gracias”. Su declaración cerró la puerta a cualquier polémica, ubicándose en una postura de aceptación frente al desenlace.

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La eliminación de Palacios en Gran Hermano Argentina generó repercusión por el perfil mediático del participante y la respuesta de la audiencia. La participación de Kennys estuvo marcada por su relación con otros concursantes, el respaldo de figuras del espectáculo y la interacción constante con el público. Además manifestó su deseo de continuar presente en la pantalla chica, asegurando: “El juego no terminó, me van a seguir viendo en todos los programas satélites de Gran Hermano”. La frase dejó en claro que su vínculo con el mundo del entretenimiento seguirá vigente.

El mensaje final de Kennys reflejó gratitud, cansancio y la voluntad de seguir activo en el mundo del entretenimiento

La experiencia en la casa implicó para Palacios una convivencia intensa y la construcción de estrategias de juego, pero también la formación de equipos y amistades. En su despedida, insistió: “Sabemos, creo que diferenciar cuando se prenden las cámaras y cuando se apagan”, remarcando el límite entre el espectáculo y los lazos personales.

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Al cierre de su mensaje, Kennys Palacios reiteró: “Nada, simplemente gracias otra vez de corazón. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos prontito”. Con este gesto, el ex participante buscó transmitir gratitud y cercanía, admitiendo el cansancio emocional, pero sin perder el ánimo por nuevos desafíos mediáticos. Y también dejó en claro que su vínculo con Wanda Nara ya no es el que era, ya que no la incluyó en su larga lista de agradecimientos.