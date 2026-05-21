Política

Interna libertaria: el sector de Karina Milei busca cerrar el tema y el ala de Santiago Caputo cree que expuso a Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados desmintió las acusaciones que surgieron del lado del asesor presidencial y desde su entorno afirman que “nunca fue un tema” la pelea en redes por la cuenta que le atribuyen. En Las Fuerzas del Cielo redoblan el desafío: “Ahora todo el mundo sabe la verdad”

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Martín Menem y Santiago Caputo pulsean, simbolizando la rivalidad de poder en la interna libertaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
Martín Menem y Santiago Caputo pulsean, simbolizando la rivalidad de poder en la interna libertaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las internas del Gobierno producen terremotos de manera periódica. Es imposible estimar cuándo será el próximo episodio y cuál será su magnitud, pero los sacudones que tuvieron lugar en los últimos días fueron los más fuertes que hubo en todo el año, solo comparables con los que se produjeron en la mitad del 2025 con la tensión del armado de las listas electorales y los pases de facturas posteriores a la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre.

Santiago Caputo fue quien inició el nuevo tembladeral al publicar el sábado que una cuenta anónima (@RufusPeriodista) subió a Twitter el link a una noticia que perjudicaba a su sector; y que la fuente de esa difusión había sido alguien que tenía abierta la cuenta de Instagram de Martín Menem. En su mesa chica no dudaron en acusar públicamente que quien la inició fue el mismo presidente de la Cámara de Diputados, algo que no cesó hasta esta madrugada.

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Menem dio explicaciones en privado el fin de semana, pero decidió salir a declarar en público este jueves por la mañana. “Es una falsedad absoluta”, ratificó en Radio Mitre. Su versión es que su community manager compartió el link de esa noticia desde su cuenta, la difundió a un grupo privado y que eso se esparció por otros grupos sucesivos más. “Algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero (no tengo) absolutamente nada que ver con esa cuenta”, justificó.

Santiago Caputo sonríe junto a Gordo Dan y Macarena Alifraco
Santiago Caputo sonríe junto a Gordo Dan y Macarena Alifraco

El dirigente riojano no asomó la cabeza durante estos días de extrema tensión a la espera de que terminara la sesión prevista para ayer, en la cual el oficialismo logró que prosperaran las iniciativas que habían propuesto en el recinto de Diputados. Así, buscó dar un mensaje de que las internas “se resuelven en el vestuario, a cielo abierto nada”; además de pedir que “no subestimen” a Javier Milei.

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Y es que el Presidente habló el martes en un reportaje en el streaming Neura y tomó una postura salomónica: desvinculó a Menem de la presunta cuenta al decir que se trató de algo “prefabricado” para perjudicarlo; y reafirmó su vínculo con Caputo al marcar que es “como un hermano” para él.

Quienes han conversado recientemente con Menem les ha dicho que “este nunca fue un tema”. “Queríamos responder y dejar en claro que las cosas las tenemos que charlar adentro”, afirmó un alfil del círculo de Karina Milei.

Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que tiene como principal líder al asesor presidencial, no salió a responder con inmediatez a las declaraciones del dirigente karinista. Ayer, una de estas figuras marcaba a Infobae que el episodio de las internas podía continuar como sea, pero que el “objetivo” de lo iniciado el sábado se había cumplido: “Ahora todo el mundo sabe la verdad, que ellos operan. Era obvio que no lo iban a echar y que iba a seguir todo más o menos igual”.

Una de las principales cuentas que criticó a ese círculo ayer por la noche opinó que “esto lo que hace es exponerlo a Milei”, debido a que el Presidente había salido a decir que el linkeo hacia la cuenta de Martín Menem había sido prefabricada “para generar un problema”. Esa explicación le llegó a Milei de parte del director nacional de Realizaciones Audiovisuales y cineasta del Presidente, Santiago Oría. Quien cruzó a este último fue el jefe de las tropas digitales del caputismo, Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, quien lo acusó de haberle mentido al líder libertario. Fuera de micrófono, hay quienes lo acusan de haberle vendido granjas de trolls al karinismo.

El círculo del asesor presidencial fue contundente en sus críticas contra el sector menemista y generaron réplicas en todo su ecosistema digital.

Lo llamativo es que ayer se sumó una persona de particular estrechez ideológica de Milei, el escritor Agustín Laje, quien oficia de director de la Fundación Faro, la usina de ideas libertarias que responde a Milei. “Molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. Es peligroso desde lo político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, respondió a un posteo de Parisini que daba por finalizada la discusión.

Nota en desarrollo.

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