La madre de Máxima sufre demencia: síntomas de una enfermedad que afecta a más 57 millones de personas en el mundo

El testimonio de la reina Máxima visibiliza el impacto de la demencia en la vida familiar y la importancia del acompañamiento en cada etapa de la enfermedad

La confesión de la reina Máxima Zorreguieta sobre la demencia que sufure su madre, María del Carmen Cerruti, ha sacudido a la opinión pública. El testimonio de la monarca argentina, durante una visita oficial a Limburgo, expuso la dimensión personal detrás de una dolencia compleja, que afecta no solo a la familia real neerlandesa, sino también a quienes conviven con este diagnóstico en todo el mundo.

Más de 57 millones de personas en el mundo conviven con demencia, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta cifra ascenderá a 139 millones para 2050.

PUBLICIDAD

María del Carmen Cerruti, madre de la reina Máxima, vive en Argentina y, a sus 81 años, enfrenta esta condición que agrupa más de un centenar de síndromes y enfermedades que dañan la memoria, el pensamiento y el funcionamiento cotidiano. Según Mayo Clinic la demencia se describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las capacidades sociales. Los síntomas interfieren en la vida cotidiana de la persona.

“Es una situación muy dolorosa”

Una aparición reciente en Buenos Aiures de María del Carmen Cerruti RS - GrosbyGroup

Durante un acto en Limburgo, Máxima Zorreguieta, reina consorte de los Países Bajos, admitió al medio AD y recogida por RTL Boulevard: “Mi madre también padece demencia; es una situación muy dolorosa”. Maxima, alejada de su reserva habitual, relató la dificultad de sobrellevar el distanciamiento familiar impuesto por sus obligaciones y la distancia geográfica con Argentina.

PUBLICIDAD

Según detalla la prensa internacional, la reina nunca ha cortado los vínculos con sus raíces argentinas.

Hoy, las visitas familiares a la Patagonia resultan importante para preservar costumbres y fortalecer lazos, pese a las limitaciones del protocolo. En estos encuentros tienen un papel protagónico sus hermanos, Martín y Juan, quienes acompañan y atienden a María del Carmen Cerruti en Buenos Aires. La familia real sufrió en junio de 2018 un duro golpe cuando la hermana menor de Máxima, Inés Zorreguieta, murió “probablemente debido a un suicidio”, según informó la Casa Real holandesa. Un año antes, en 2017, habia fallecido su padre, Jorge Zoprreguieta.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajes a la residencia familiar cerca de Bariloche han permitido encuentros íntimos fuera del protocolo. Allí, María del Carmen Cerruti supo ejercer su rol de abuela para las princesas, especialmente para Amalia, con quien ha compartido numerosos momentos.

Tipos de demencia y sus características

Entre los tipos más comunes se encuentran la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal, cada una con síntomas y causas específicas.

PUBLICIDAD

La reina Máxima de los Países Bajos reveló que su madre María del Carmen Cerruti, de 81 años, enfrenta la demencia en Argentina. Photo © 2017 Splash News/The Grosby Group

La demencia es un término genérico que abarca más de 100 formas de afección neurodegenerativa. La más prevalente es la enfermedad de Alzheimer, responsable de alrededor del 60% de los casos y caracterizada por alteraciones de la memoria, el comportamiento y el lenguaje. Según la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido, alrededor de una de cada 14 personas mayores de 65 años presenta algún tipo de demencia, lo que subraya la importancia de la detección precoz.

La detección de señales tempranas de Alzheimer mediante una muestra de sangre ha dejado de ser una hipótesis lejana hoy. Una investigación publicada en la revista Nature y compartida por el cardiólogo Eric Topol analiza el potencial de los biomarcadores sanguíneos, en especial la proteína p-tau217 en plasma, como una herramienta para identificar la enfermedad.

PUBLICIDAD

El estudio fue coordinado por Henrik Zetterberg, de la Universidad de Gothenburg, y Barbara Bendlin, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Según los autores, “diversos trabajos señalan que la p-tau217 plasmática es el biomarcador más prometedor para el Alzheimer, ya que refleja distintos aspectos de la patología y ofrece datos sobre una respuesta neuronal que anticipa la neurodegeneración”.

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente, representando el 60% de los casos según Infobae, y afecta principalmente a la memoria y el comportamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Pasqual Maragall postula:"Los biomarcadores son indicadores biológicos que se emplean para medir y analizar procesos corporales normales, condiciones patológicas o respuestas a tratamientos médicos. En la enfermedad de Alzheimer, los biomarcadores juegan un papel esencial al permitir el diagnóstico temprano,incluso antes de la aparición de los primeros síntomas, así como monitorizar el avance de la enfermedad y la evaluación del efecto de posibles tratamientos".

PUBLICIDAD

En segundo lugar, se encuentra la demencia vascular que deriva de problemas de circulación cerebral, como accidentes cerebrovasculares o microinfartos. Estos episodios facilitan dificultades en la atención, la memoria y la resolución de problemas cotidianos.

La demencia con cuerpos de Lewy representa otra variante relevante, asociada a alucinaciones visuales, oscilaciones en la atención y síntomas motores parecidos al Parkinson. Su diagnóstico diferencial es crucial, ya que ciertos tratamientos para el Alzheimer pueden empeorar este cuadro.

PUBLICIDAD

En la enfermedad de Alzheimer, los biomarcadores permiten identificar la patología en fases iniciales y facilitan un diagnóstico precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la demencia frontotemporal afecta especialmente a personas menores de 65 años, alterando la personalidad, la conducta y las capacidades de comunicación debido al daño en los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Existen también formas menos habituales, como la atrofia cortical posterior, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la parálisis supranuclear progresiva, cuyos síntomas iniciales pueden ser alteraciones visuales o problemas motores.

PUBLICIDAD

Indicadores tempranos para tener en cuenta

Un grupo de indicadores lingüísticos sutiles puede anticipar alteraciones cognitivas asociadas a la demencia, según recientes investigaciones internacionales. Entre los cambios menos evidentes, un equipo de la Universidad de Toronto destacó que la velocidad con la que se sostiene una conversación resulta más elocuente sobre la salud cerebral que la dificultad para encontrar palabras.

La ralentización del habla, acompañada de pausas más largas y frecuentes entre palabras y frases, suele ser uno de los primeros signos. En quienes tradicionalmente conversaban con fluidez, este descenso en el ritmo puede señalar que el cerebro procesa la información con mayor lentitud. Los expertos subrayan que mantener una velocidad alta al hablar está vinculado a mejores resultados en pruebas de funciones ejecutivas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de advertencia en el lenguaje cotidiano

El aumento progresivo de muletillas como “eh” y “ah” también se considera un dato relevante. Si bien es habitual experimentar momentos en que una palabra “está en la punta de la lengua”, la repetición persistente de estos recursos puede revelar dificultades en la función ejecutiva, relacionada con la agilidad para recuperar información.

El doctor Tim Beanland, de la Sociedad de Alzheimer, explicó que las alteraciones en la sustancia blanca cerebral ralentizan la transmisión de información, fenómeno que se acentúa en las primeras fases del Alzheimer.

Otro cambio frecuente es la aparición de pausas extensas y reiteradas en medio de las frases. A diferencia del envejecimiento normal, en el que las interrupciones son breves y esporádicas, las personas con demencia presentan cortes más prolongados dentro de una misma oración, lo que interrumpe el flujo natural del habla y dificulta la comprensión. La investigadora MacSweeney relaciona este patrón directamente con las etapas iniciales de la enfermedad.

Muletillas como “eh” y “ah” también se considera un dato relevante para consultar a un médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformaciones en la estructura del discurso

Un síntoma precoz es la tendencia a utilizar frases más cortas y simples. En los primeros momentos del Alzheimer, se observa una reducción en el empleo de oraciones complejas y conectores subordinantes como “porque”, “aunque” y “cuando”. Las frases se vuelven fragmentadas y la comunicación, más rutinaria. Este fenómeno responde a una adaptación inconsciente: el cerebro opta por estructuras menos exigentes para organizar el pensamiento verbal.

Detectar estos cambios permite actuar a tiempo. Las investigaciones coinciden en que el monitoreo del lenguaje cotidiano puede facilitar la identificación precoz de la demencia, abriendo la puerta a intervenciones y estrategias preventivas más eficaces.