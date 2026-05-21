Con la proteína no alcanza: qué factores realmente impulsan el desarrollo muscular, según expertos

El consumo de proteína por sí solo no asegura un aumento de masa muscular según Harvard Health Publishing y la ISSN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas que buscan ganar masa muscular aumentan el consumo de proteína y, aun cuando alcanzan la cantidad diaria recomendada, no ven cambios proporcionales en fuerza o volumen. Según Harvard Health Publishing, la proteína es necesaria, pero no compensa fallas en el resto del esquema: calidad de la dieta, estímulo del entrenamiento, distribución de comidas y descanso.

El aumento de masa muscular depende de un proceso integrado. Según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN), la ingesta proteica debe acompañarse de entrenamiento de fuerza planificado y de energía suficiente para sostener el rendimiento. Según Harvard Health Publishing, consumir proteína “extra” puede tener beneficios, pero no necesariamente se traduce en más músculo si persisten errores en el entrenamiento, la dieta general o la recuperación.

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Según la ISSN y Peloton, para personas sanas y activas se recomienda una ingesta diaria de 1,4 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Según ese mismo enfoque, superar ese rango no garantiza mejores resultados si no existe el estímulo físico adecuado y una dieta que cubra las necesidades energéticas.

Dieta completa: energía, nutrientes y calidad de alimentos

El tipo y la calidad de la dieta influyen en la capacidad de entrenar y recuperarse. Según el médico Daniel Grant, una alimentación orientada a construir músculo debe incluir alimentos de calidad que aporten energía y nutrientes esenciales.

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Una dieta enfocada en ganar masa muscular debe aportar energía, proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la proteína, el organismo necesita carbohidratos para sostener el entrenamiento y reponer glucógeno; grasas saludables para procesos hormonales y de salud general; y fibra alimentaria para el funcionamiento digestivo y la calidad de la dieta. Según Grant, concentrar la estrategia solo en la proteína puede generar déficits energéticos o nutricionales que se traducen en sesiones de menor calidad y en una recuperación más lenta.

Según recomendaciones recogidas en el artículo original, priorizar preparaciones caseras y controlar el consumo de sal también ayuda a sostener una alimentación consistente con el objetivo, al reducir el peso de ultraprocesados y ajustar el aporte de sodio.

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Entrenamiento y horarios de comida: técnica, sobrecarga progresiva y distribución

La proteína no “construye” músculo por sí sola: el crecimiento es una adaptación al entrenamiento de fuerza. Según lineamientos de salud citados en el artículo original, se recomendó realizar al menos dos o tres sesiones semanales de fuerza para favorecer la ganancia muscular.

La frecuencia no alcanza si el estímulo no progresa. Según el mismo material, repetir siempre los mismos ejercicios, el mismo peso y el mismo volumen conduce al estancamiento. La sobrecarga progresiva exige aumentar de manera gradual el desafío (carga, repeticiones, series, densidad o intensidad) para que el cuerpo se adapte.

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La técnica correcta durante el ejercicio orienta el esfuerzo hacia los músculos objetivo y optimiza los resultados del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica también condiciona el resultado. Una repetición mal ejecutada puede desplazar el esfuerzo hacia grupos musculares que no son el objetivo o aumentar la fatiga sin aportar un estímulo efectivo. Según la guía citada, la ganancia muscular se consolidó con la recuperación: el músculo no creció durante el esfuerzo, sino cuando el cuerpo reparó el tejido después del entrenamiento.

La distribución de las comidas también puede influir en el aporte sostenido de energía y nutrientes. Según la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), se recomendó desayunar temprano, idealmente entre una y dos horas después de despertar, y comer entre una y dos horas después de entrenar.

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Según la USADA, también se sugirió sostener entre tres y cinco comidas al día, en intervalos de tres a cinco horas, para asegurar un suministro continuo de nutrientes asociado a la recuperación y al crecimiento muscular. Según esa misma fuente, concentrar toda la proteína en una sola comida o saltearse horarios redujo la consistencia del plan y pudo afectar el aprovechamiento de la dieta.

Errores frecuentes: monotonía, ejecución deficiente y descanso insuficiente

La falta de variedad, la rutina monótona o el descanso insuficiente explican la mayoría de los estancamientos en el progreso muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte de los estancamientos se explica por errores repetidos en el tiempo. Según el artículo original, los más comunes son mantener la misma carga o la misma rutina sin ajustes, entrenar con técnica inadecuada y recortar los periodos de recuperación.

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La falta de variedad también puede limitar el progreso si impide introducir nuevos estímulos o ajustar el volumen de trabajo. Según el mismo material, la consistencia con progresión gradual es el criterio que sostiene el avance: entrenar sin aumentar el desafío, o sin descanso suficiente, puede ralentizar la mejora e incluso hacer retroceder el rendimiento.

Ajustar la rutina (tipo de ejercicios, repeticiones, carga e intensidad) permite sostener un nivel de desafío constante y reducir el riesgo de estancamiento, de acuerdo con las recomendaciones citadas en el artículo original.

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