Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Las lluvias intensas y las inundaciones repentinas afectan a Texas, Oklahoma y otros estados del sur de Estados Unidos, según el NWS y la NOAA. (REUTERS/Adrees Latif/ARCHIVO)

Las intensas lluvias que afectan a Texas y otros estados del sur de Estados Unidos han provocado inundaciones repentinas, rescates y severas alteraciones en la movilidad urbana y rural desde el miércoles, según reportes oficiales y medios especializados. El fenómeno, que se extenderá durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), impacta a más de treinta millones de personas y mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas estadounidenses.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el evento se caracteriza por la interacción de una masa de humedad tropical procedente del Golfo de México con un frente estacionario, lo que genera condiciones favorables para tormentas eléctricas de alta intensidad y precipitaciones persistentes en una amplia región. El área bajo advertencia abarca desde el norte y este de Texas hasta partes de Georgia, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri, Louisiana y Mississippi. Según Fox Weather, los primeros efectos se observaron en Atlanta, donde se registraron inundaciones severas en la autopista I-75/85 durante la hora pico, obligando a los servicios de emergencia a realizar rescates y cortes de vías de circulación.

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El patrón meteorológico que desencadenó esta situación se ha presentado en otras ocasiones durante el inicio de la temporada de lluvias en Estados Unidos. No obstante, la persistencia de las precipitaciones y el aporte extra de humedad tropical han elevado los niveles de riesgo y el potencial de daños, según la NOAA. Las autoridades han recordado antecedentes recientes donde eventos similares generaron daños materiales, cortes de energía y alteraciones en los servicios esenciales y la movilidad en fechas coincidentes con el Memorial Day.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por las lluvias y las inundaciones?

Según información de la NOAA y el NWS, las principales áreas bajo riesgo extremo corresponden al norte y este de Texas, así como sectores de Oklahoma, Arkansas, Kansas y Missouri. El pronóstico oficial sitúa a la zona metropolitana de Dallas entre las más expuestas. A esto se suman regiones cercanas a Houston, Tulsa y Fort Smith, que permanecen bajo vigilancia por la posibilidad de lluvias torrenciales y crecidas súbitas de arroyos urbanos y rurales.

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El NWS emitió advertencias de inundación de nivel 2 sobre 4, lo que implica condiciones propicias para lluvias excesivas y acumulaciones de agua que pueden superar los 200 milímetros (8 pulgadas) en lapsos cortos. El área de vigilancia cubre a más de 33 millones de personas, según datos oficiales. El WPC sostiene que “las tormentas pueden dejar entre 25 y 75 milímetros (1 a 3 pulgadas) en periodos de pocas horas, con posibilidades de acumulados aún mayores en lugares donde las celdas tormentosas permanezcan sobre las mismas zonas”.

Más de 33 millones de personas permanecen bajo advertencia por lluvias torrenciales y riesgo extremo de inundaciones urbanas y rurales. (REUTERS/Marco Bello/ARCHIVO)

¿Por qué se están produciendo estas lluvias extremas en Estados Unidos?

La NOAA explicó que “la conjunción de una masa de aire tropical y un frente estacionario sobre el sur de Estados Unidos favorece la generación de tormentas eléctricas de desplazamiento lento y precipitaciones de alta intensidad”. Los sistemas meteorológicos tienden a formar líneas de tormenta que, al no avanzar rápidamente, depositan grandes volúmenes de agua en áreas acotadas, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales.

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La sequía previa en sectores de Texas y Oklahoma agrava la situación. El último informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos señala que gran parte de la región mantiene suelos compactados y baja capacidad de absorción, por lo que la escorrentía superficial se vuelve más rápida y peligrosa cuando ocurren lluvias intensas.

¿Qué advertencias y recomendaciones han emitido las autoridades meteorológicas?

El NWS y la NOAA han publicado múltiples avisos de inundación repentina en tiempo real, instando a los residentes y viajeros a evitar desplazamientos innecesarios y consultar los canales oficiales de información antes de salir. Según The Weather Channel, las autoridades subrayan que “las condiciones pueden cambiar en minutos y es fundamental monitorear las advertencias locales y regionales”.

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En Atlanta, los equipos de rescate intervinieron en el principal intercambiador de la I-75/85, donde los sistemas de drenaje colapsaron ante la magnitud de la lluvia. El Departamento de Bomberos de Atlanta reportó: “El agua superó la altura de los neumáticos y varios vehículos quedaron atrapados, por lo que se coordinaron rescates en el área”. En Houston y otras ciudades texanas, los servicios de emergencia han reforzado su presencia en puntos críticos, con retenes y patrullajes en zonas históricamente vulnerables.

El WPC sostiene que “la vigilancia debe mantenerse alta mientras persista la interacción entre la humedad del Golfo y el frente estacionario”. La agencia recomienda preparar un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, linternas y cargadores portátiles, así como informarse sobre rutas de evacuación y refugios disponibles.

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La conjunción de una masa de aire tropical y un frente estacionario sobre el sur de Estados Unidos genera tormentas eléctricas de alta intensidad y precipitaciones persistentes. (REUTERS/Marco Bello/ARCHIVO)

¿Cuánto tiempo se mantendrán las lluvias y cuál es el pronóstico para el fin de semana largo?

De acuerdo con las previsiones del NWS y la NOAA, el patrón meteorológico se mantendrá activo durante todo el fin de semana de Memorial Day. El Centro de Predicción del Tiempo advierte que “los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 125 y 200 milímetros (5 y 8 pulgadas) adicionales hasta el lunes”, especialmente en el este de Texas y zonas costeras de Louisiana.

El pronóstico indica tormentas intermitentes, con picos de intensidad en las tardes y noches, y riesgo elevado de inundaciones urbanas en ciudades como Dallas, Houston, Nueva Orleans y Baton Rouge. Las autoridades recuerdan que los ríos y arroyos de la región podrían experimentar crecidas y desbordes, especialmente si los episodios de lluvia se concentran sobre las mismas cuencas.

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¿Qué impacto tiene este evento en la infraestructura y la movilidad?

Las lluvias han causado cortes de energía, restricciones de tráfico y afectaciones en la infraestructura vial en varias ciudades. Según Fox Weather, “el tráfico resultó severamente interrumpido en Atlanta y Houston durante la hora pico, con cierres de carreteras y desvíos”. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar rutas inundadas y no intentar cruzar áreas donde el agua cubra la calzada.

El sector eléctrico y los servicios públicos permanecen en alerta ante la posibilidad de daños en subestaciones y sistemas de bombeo. El Departamento de Transporte de Texas indicó que “las cuadrillas trabajan para mantener abiertas las principales arterias, aunque algunos cierres preventivos podrían extenderse durante el fin de semana”.

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¿Cómo se compara con eventos similares de años anteriores?

El inicio de la temporada de lluvias en el sur de Estados Unidos coincide habitualmente con el Memorial Day. Según el histórico de la NOAA, este periodo registra un aumento en la frecuencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas, aunque la magnitud actual, con precipitaciones persistentes y humedad tropical adicional, representa una amenaza elevada para la región.

El Monitor de Sequía señala que, aunque estas lluvias pueden aliviar la falta de agua en zonas áridas, también incrementan el riesgo de inundaciones repentinas por la baja capacidad de absorción de los suelos. El NWS recordó casos recientes donde tormentas similares produjeron daños materiales y alteraciones significativas en la movilidad y los servicios públicos.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la lluvia adicional durante el fin de semana de Memorial Day podría alcanzar hasta 200 milímetros en el este de Texas y Louisiana. (AP Foto/LM Otero/ARCHIVO)

¿Cuáles son las principales recomendaciones para la población en riesgo?

Las instituciones meteorológicas han emitido una serie de recomendaciones para la población residente y visitantes:

Consultar actualizaciones constantes del NWS y la NOAA .

No conducir en caminos inundados ni intentar cruzar corrientes de agua.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos y linternas.

Identificar rutas de evacuación y refugios en caso de emergencia.

Postergar actividades al aire libre si existen alertas activas.

La NOAA reiteró: “Un solo evento de lluvias intensas puede transformar áreas seguras en zonas de riesgo en pocos minutos. La preparación y la información actualizada son factores clave para reducir el impacto”.

¿Qué medidas adicionales han implementado los gobiernos locales?

Las autoridades de Texas, Georgia y otros estados afectados han activado centros de comando y monitoreo en tiempo real. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó la coordinación de patrullas adicionales y la habilitación de albergues temporales para quienes resulten desplazados por las inundaciones.

El Gobierno de Georgia mantiene comunicación constante con el NWS y los organismos de emergencia. En el caso de Atlanta, la alcaldía estableció líneas directas de información y asistencia para los residentes afectados.

¿Qué se puede esperar en los próximos días?

El patrón meteorológico persistirá durante el fin de semana, con posibilidad de que nuevos sistemas tormentosos se desarrollen sobre la región. El WPC advierte que “los riesgos de inundación y crecidas se mantendrán elevados mientras la humedad del Golfo continúe interactuando con el frente estacionario”. Las autoridades mantendrán los alertas y la vigilancia sobre la evolución del evento.

El episodio actual impacta tanto a zonas urbanas como rurales y podría modificar planes de viaje, actividades recreativas y operaciones logísticas en el sur de Estados Unidos durante uno de los fines de semana de mayor movilidad del año. El monitoreo meteorológico seguirá activo y las autoridades insisten en que la población consulte fuentes oficiales para reducir riesgos.