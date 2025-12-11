Ciencia

El microbioma intestinal bajo la lupa: un ranking científico clasificó las bacterias según su impacto en la salud

Un estudio analizó el microbioma intestinal y clasificó 34.500 personas de Reino Unido y Estados Unidos. Cuáles son las bacterias más favorables y desfavorables para la salud. Los detalles publicados en una investigación publicada en Nature

Guardar
El ranking identifica 50 especies
El ranking identifica 50 especies bacterianas vinculadas a buena salud y 50 asociadas a riesgos

Un estudio internacional ha dado un paso relevante en la comprensión del microbioma intestinal al clasificar, por primera vez a gran escala, las bacterias intestinales según su impacto en la salud y la dieta. La investigación, publicada en diciembre de 2025 y basada en el análisis de más de 34.500 personas de Reino Unido y Estados Unidos, introduce un sistema de ranking de microbios que distingue entre especies favorables y desfavorables para la salud, lo que abre nuevas perspectivas para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud digestiva.

Este avance coincide con el interés global por la microbiota que busca concienciar sobre la importancia de estos microorganismos en el bienestar general.

El estudio se apoya en datos del programa Zoe PREDICT y emplea técnicas de aprendizaje automático para vincular 661 especies microbianas intestinales con indicadores clave de salud y dieta, como el índice de masa corporal (IMC), los triglicéridos y la glucosa en sangre.

La salud del intestino es cada vez más valorada por la ciencia

Los investigadores identificaron las 50 especies más asociadas a la buena salud y las 50 más vinculadas a riesgos para la salud, creando así el “ZOE Microbiome Health Ranking 2025” y el “Diet Ranking 2025”.

Este sistema puntúa a cada microbio en una escala de 0 a 1, donde los valores cercanos a cero indican una correlación positiva con la salud y los cercanos a uno, una relación negativa. El análisis reveló que las bacterias favorables predominan en personas con menor IMC y menos enfermedades, mientras que las desfavorables son más frecuentes en quienes presentan obesidad o patologías asociadas. El equipo de investigación señala que “los individuos con peso saludable portaban, en promedio, 5,2 especies favorables más que las personas con obesidad”.

Entre los ejemplos destacados, el estudio observó que intervenciones dietéticas personalizadas y el consumo de suplementos prebióticos incrementaron la presencia de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium animalis, asociada al consumo de lácteos, y especies del grupo Lachnospiraceae, relacionadas con dietas veganas y vegetarianas.

Además, se identificaron nuevas especies microbianas previamente no caracterizadas, lo que sugiere que el conocimiento sobre la microbiota intestinal aún está en expansión. Aunque la investigación es de carácter observacional y no establece causalidad directa, los autores consideran que el ranking servirá de base para futuras investigaciones y para el desarrollo de intervenciones más precisas.

La diversidad microbiana se relaciona
La diversidad microbiana se relaciona con dietas ricas en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados SALUD COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD IATA

La importancia del microbioma intestinal radica en su papel esencial en la digestión, la producción de vitaminas, la regulación del sistema inmunológico y la protección frente a patógenos. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el microbioma está compuesto por billones de bacterias, hongos y virus que coexisten en el cuerpo humano, con una concentración especialmente alta en el tracto gastrointestinal.

Estos microorganismos ayudan a descomponer los alimentos y sintetizar vitaminas esenciales como la K y las del complejo B, además de actuar como barrera defensiva y regular procesos metabólicos e inmunológicos. La profesora Sheena Cruickshank, de la Universidad de Manchester, subraya, según se desprende de una nota anterior de Infobae, que “el cuidado del microbioma puede ayudar con muchas afecciones, incluidas las alergias, el asma y las enfermedades autoinmunes”.

La composición del microbioma intestinal no es estática y depende de múltiples factores. La dieta es el principal determinante: una alimentación rica en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados favorece la diversidad y el equilibrio microbiano.

Elizabeth Corwin, de la Universidad de Columbia, señala que “la fibra no se digiere bien en el estómago y tiende a descomponerse más por los microorganismos”, lo que beneficia la salud intestinal.

El microbioma intestinal cumple funciones
El microbioma intestinal cumple funciones clave en la digestión, la inmunidad y la producción de vitaminas (Freepik)

El uso de antibióticos, el estrés, la contaminación ambiental y el sedentarismo son otros factores que pueden alterar la composición microbiana y aumentar el riesgo de disbiosis, es decir, el desequilibrio de la microbiota.

Mantener una microbiota equilibrada se asocia con la prevención de enfermedades digestivas, metabólicas y autoinmunes. Los especialistas recomiendan priorizar una dieta variada y rica en fibra, incorporar probióticos y prebióticos, evitar el uso innecesario de antibióticos y gestionar el estrés mediante técnicas como la meditación o el ejercicio regular.

“El intestino funciona como un filtro o barrera para controlar lo que se absorbe en la sangre, y un intestino permeable puede generar una cascada de problemas de salud. Así, el desequilibrio de la microbiota puede contribuir a enfermedades que no tienen que ver sólo con el aspecto gastrointestinal”, sino que “la microbiota funciona como un órgano endocrino, es un órgano que tiene un papel casi tan importante como el riñón o el hígado”, precisó el médico gastroenterólogo, Facundo Pereyra en una nota reciente con Infobae.

Además, la hidratación adecuada y el sueño reparador contribuyen a preservar la integridad del microbioma intestinal. Las intervenciones dietéticas personalizadas, como las evaluadas en el estudio, muestran que es posible modificar la composición microbiana y, potencialmente, mejorar la salud general.

Temas Relacionados

Microbioma intestinalSalud digestivaDieta y microbiotaBacterias intestinalesZoe PREDICTBifidobacterium animalisDisbiosis

Últimas Noticias

Un sistema de IA diferenció el Alzheimer de la demencia frontotemporal con 84% de precisión

Ambas enfermedades dañan el cerebro, pero lo hacen de maneras distintas. Un equipo de la Universidad Atlántica de Florida diseñó un modelo de inteligencia artificial que permite una detección más rápida y personalizada

Un sistema de IA diferenció

La NASA perdió contacto con una de sus naves más importantes en Marte

El silencio inesperado de MAVEN inquieta a la agencia espacial. La sonda, que reveló secretos fundamentales sobre la atmósfera marciana, dejó de comunicarse tras una maniobra habitual en órbita del planeta rojo

La NASA perdió contacto con

La OMS descartó vínculos entre las vacunas y el autismo tras un nuevo análisis de su comité de expertos

El panel de científicos evaluó más de 30 estudios en 11 países y reafirmó la seguridad de la inmunización infantil

La OMS descartó vínculos entre

“Las vacunas siguen siendo esenciales”: qué dice la OMS sobre el aumento global de la variante H3N2 de la gripe

Ante el avance acelerado de la subclase K del virus en más de 34 países en los últimos seis meses, la Organización Mundial de la Salud recomendó fortalecer la inmunización y la vigilancia epidemiológica

“Las vacunas siguen siendo esenciales”:

Cuánto tiempo se puede tomar antidepresivos y cuál es la mejor forma de dejarlos, según la ciencia

Los psicofármacos encabezan la lista de medicamentos más consumidos y suelen recetarse durante largos periodos. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry reveló la única estrategia respaldada para suspenderlos con seguridad y evitar recaídas

Cuánto tiempo se puede tomar
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó a una

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar