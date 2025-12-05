Cuáles son las 4 enfermedades que revelan el valor del historial familiar para prevenir enfermedades crónicas

El historial médico familiar se consolida como herramienta clave para anticipar riesgos de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento sostenido de las patologías vinculadas al envejecimiento transformó el historial médico familiar en un recurso esencial para anticipar riesgos y adaptar hábitos de manera oportuna.

En el Reino Unido, donde seis de cada diez personas mayores de 65 años tienen hipertensión según el Servicio Nacional de Salud (NHS), especialistas advirtieron que conocer los antecedentes de padres y abuelos facilita la detección de señales tempranas y ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar un amplio conjunto de enfermedades crónicas.

Un informe realizado por The Telegraph describió cómo el intercambio de datos dentro de la familia funciona como motor para la realización de controles, la comprensión de factores hereditarios y la adopción de nuevos hábitos.

Abandonar el tabaco sigue siendo una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas enfermedades, cuya prevalencia aumenta con la edad, pueden ser contenidas por intervenciones tempranas sustentadas en la evidencia clínica.

4 enfermedades frecuentes y el factor hereditario

Especialistas consultados por el medio británico señalaron cuáles afecciones presentan una base genética clara y cuáles dependen en mayor medida del estilo de vida.

Diabetes tipo 2

La endocrinóloga consultora Dra. Abbi Lulsegged, del Hospital Sloane de Beckenham, detalló que el riesgo crece de forma considerable en presencia de antecedentes familiares. “Si uno de los padres tuvo diabetes tipo 2, la probabilidad de desarrollarla es del 40%. Si ambos la padecieron, la probabilidad asciende al 70%”, explicó.

La diabetes tipo 2 muestra un fuerte componente hereditario, con hasta un 70% de riesgo si ambos padres la padecen (Imagen ilustrativa infobae)

Además, destacó la importancia de la detección temprana, especialmente en casos de prediabetes, ya que mejora el pronóstico: “Solemos referirnos a la remisión de la diabetes tipo 2, más que a su resolución”, indicó.

Cardiopatías

Una revisión publicada por el World Journal of Cardiology y citada por The Telegraph concluye que los antecedentes de infarto o ataque cardíaco pueden incrementar en un 50% o 60% el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Aunque la genética ejerce influencia, los datos disponibles remarcan el impacto de factores como el tabaquismo, la dieta, el colesterol y la presión arterial.

Cáncer

El peso hereditario varía según el tipo de cáncer. La Dra. Lulsegged señaló que existen mutaciones, como las de los genes BRCA1 y BRCA2, que aumentan la probabilidad de cáncer de mama, ovario y próstata.

Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 elevan significativamente el riesgo de cáncer de mama, ovario y próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un progenitor portador de una de estas mutaciones tiene un 50% de posibilidades de transmitirla. También se reconocen componentes familiares en algunos cánceres de colon, pulmón y próstata, incluso sin alteraciones en los BRCA.

Demencia

La Sociedad de Alzheimer informa que únicamente uno de cada 100 casos de demencia se relaciona de manera directa con genes defectuosos. En la mayoría de los casos, la aparición de la enfermedad resulta de una combinación de edad, salud vascular, hábitos y entorno.

Identificar riesgos: antecedentes, diálogo y controles periódicos

El primer paso consiste en recabar información verídica dentro del círculo familiar. “Conocer los antecedentes médicos de padres y abuelos es vital para comprender el propio riesgo”, señaló la Dra. Lulsegged a The Telegraph.

La Dra. Joanna Hayman, médica de cabecera y directora de atención primaria en Circle Health Group, coincidió y afirmó: “Cuando se trata de cuidar la salud futura, nunca es demasiado pronto para comenzar”.

El historial médico de padres y abuelos ayuda a comprender la propia vulnerabilidad y a planificar estrategias de cuidado (Crédito: Freepik)

Ambas especialistas reconocieron que existen barreras culturales que dificultan estas conversaciones en generaciones mayores, por lo que sugieren aclarar que la consulta busca mejorar la salud de hijos y nietos.

Controles a partir de los 40 años

El chequeo del NHS para personas de 40 a 74 años, realizado cada cinco años, constituye un seguimiento eficaz. Incluye controles de presión arterial, colesterol, circunferencia de cintura, peso y análisis de tabaquismo, consumo de alcohol y actividad física.

Con estos resultados se calcula el QRISK, un algoritmo que estima la posibilidad de sufrir un evento cardíaco o cerebrovascular en los siguientes 10 años.

Una puntuación inferior al 10% corresponde a riesgo bajo; por encima del 20%, el riesgo se considera alto. Sobre estas bases, se proponen modificaciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico cuando corresponda.

El control de peso, circunferencia de cintura y colesterol permite identificar tempranamente obesidad y su impacto en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: peso corporal, actividad física y detección temprana

Los especialistas recuerdan que la prevención requiere constancia en distintos aspectos.

Peso saludable

La Dra. Hayman aseguró: “Después de dejar de fumar, lo más relevante es mantener un peso sano”. Además del tradicional IMC (índice de Masa Corporal), algunos expertos recomiendan la relación cintura-altura.

Según la bioquímica Dra. Margaret Ashwell, un valor entre 0,4 y 0,49 se considera saludable y permite identificar niveles de grasa visceral asociados con diabetes tipo 2, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

Mantener un peso saludable y realizar actividad física regular son pilares fundamentales en la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad física

La British Heart Foundation y la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 150 minutos de ejercicio moderado a la semana y ejercicios de fuerza dos veces por semana.

La Dr. Lulsegged advirtió sobre el impacto de lesiones en la cabeza en el riesgo de demencia y aconseja extremar medidas preventivas, como utilizar cinturón de seguridad y elegir cuidadosamente deportes de contacto.

Consultas permanentes y pruebas genéticas

La prevención estándar incluye mamografías, citologías y, desde los 50 años, pruebas para detectar cáncer intestinal. En casos con múltiple antecedente familiar de cáncer de mama u ovario, se suele valorar la opción de estudios genéticos.