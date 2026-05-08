El oficialismo aprobará con cambios la adhesión argentina al Tratado de Patentes

Federico Sturzenegger (REUTERS)

En busca de lograr un avance en uno de los tratados que la administración de Javier Milei acordó con su par de los Estados Unidos, el oficialismo impulsa este martes la aprobación del proyecto que habilitaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados, programado para las 15 en el Anexo “C” del Congreso.

El llamado al plenario llega fuera del plazo de adhesión al acuerdo, que era el pasado 30 de abril, pero el lobby local hizo que el Gobierno se enfrentara a diferentes complicaciones.

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Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, para el plenario de comisiones asistirán funcionarios del equipo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Vamos a ir por si hace falta despejar alguna duda”, señalaron desde la cartera del ministro.

Es por eso que mientras los operadores locales establecían contactos en los diferentes bloques, la Cancillería mantuvo negociaciones diplomáticas para que no se cayera el acuerdo.

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En este contexto, Estados Unidos retiró a la Argentina de su “Priority Watch List”, la lista que señala a los países con observaciones en materia de propiedad intelectual, con lo que puso fin a una permanencia de una década.

Con la intención de dictaminar —lo que ocurriría el mismo martes—, el bloque oficialista plantea una modificación central al proyecto: la adhesión de Argentina al PCT quedará “con reserva del Capítulo II”.

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Este cambio también generará que su aprobación lleve más tiempo, porque significa que el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación, cámara que inició su tratamiento y que ya le dio media sanción.

El Capítulo II, que es el que genera controversia con la industria local, en especial la farmacéutica, habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de las invenciones, proceso que genera diferencias entre los sectores involucrados.

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Argentina es uno de los últimos países de la región que aún no se sumó al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Argentina es uno de los últimos países de la región que aún no se sumó al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excepción del Capítulo II surge a partir de presiones de los laboratorios nacionales y empresas productoras de semillas, que han manifestado reparos sobre el tratado. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) subrayó que muchos países han optado antes por esta reserva: “Estados Unidos, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, Corea del Sur, España y Grecia ingresaron al PCT adhiriendo solamente al Capítulo I, para luego, más adelante, adherir al Capítulo II”.

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La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una misiva a la Cámara de Diputados en la que expuso su apoyo a la incorporación del Capítulo II, argumentando que permite “proporcionar una evaluación técnica-jurídica más robusta en una etapa temprana del proceso internacional”.

La adhesión argentina con reserva del Capítulo II permitirá integrarse de manera parcial al sistema internacional de patentes, con margen de maniobra para eventuales flexibilizaciones futuras, según lo estipulado por el propio tratado.

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El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece que cualquier patente registrada por un integrante del acuerdo obtiene validez automática por 20 años en el resto de los países adheridos. Esta característica simplifica los procedimientos y evita la duplicación de trámites en múltiples jurisdicciones.

Para los desarrolladores y empresas innovadoras argentinas, según fuentes del Gobierno nacional consultadas por el sitio especializado parlamentario.com, la adhesión al tratado eliminaría numerosas trabas administrativas. “Actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora”, precisan, y remarcan que la integración al sistema PCT acelerará los plazos, disminuirá la burocracia y reducirá los costos en los procesos de protección de la propiedad intelectual.

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