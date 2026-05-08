Panamá

Panamá supera los 21 mil autos nuevos vendidos en el primer cuatrimestre

Los vehículos eléctricos siguen rezagados con apenas 1.3% del total del mercado.

Guardar
Google icon
Las ventas de autos nuevos mantuvieron su tendencia positiva en abril pese a factores estacionales como Semana Santa. Cortesía
Las ventas de autos nuevos mantuvieron su tendencia positiva en abril pese a factores estacionales como Semana Santa. Cortesía

El mercado automotriz de Panamá mantiene un crecimiento sostenido en 2026, impulsado por una mayor dinámica de consumo, oferta de modelos y acceso al crédito, lo que abre la puerta a que el sector supere las proyecciones iniciales para este año.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Raúl Civiello, la industria había estimado un crecimiento del 5% con 63 mil unidades vendidas, pero el comportamiento observado hasta abril apunta a un ritmo más acelerado, lo que obligará a revisar al alza esas expectativas.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales disponibles hasta marzo muestran que el país registró 16,407 autos nuevos inscritos en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 17.6% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Contraloría General.

Este resultado confirma una tendencia positiva que ya se venía consolidando en años anteriores, con incrementos de 14.1% en 2025 y 4.9% en 2024, evidenciando una recuperación sostenida del sector tras la pandemia.

PUBLICIDAD

El presidente de ADAP, Raúl Civiello, señaló que el sector proyectaba crecer 5% en 2026, pero el mayor dinamismo del mercado podría llevar a revisar al alza esa meta. Cortesía
El presidente de ADAP, Raúl Civiello, señaló que el sector proyectaba crecer 5% en 2026, pero el mayor dinamismo del mercado podría llevar a revisar al alza esa meta. Cortesía

El dinamismo más notable se observó en marzo de 2026, cuando las ventas registraron un crecimiento interanual de 42.5%, alcanzando 6,473 unidades, el mayor salto mensual en lo que va del año.

Este repunte refleja un aumento significativo en la demanda interna, particularmente en segmentos como SUV y vehículos comerciales, que continúan liderando el mercado. El desempeño de marzo marca un punto de inflexión que anticipa un posible cierre anual por encima de lo proyectado inicialmente.

A estas cifras se suman los datos preliminares manejados por ADAP hasta abril, que reflejan la venta de 21,717 unidades acumuladas, lo que representa un crecimiento de 14.0%, incluso considerando el impacto estacional de la Semana Santa.

Solo en abril se comercializaron 5,312 unidades, lo que confirma que el mercado mantiene un ritmo constante de expansión, aunque con una leve moderación respecto al impulso observado en marzo.

“El crecimiento ha sido sostenido todos estos años”, destacó Civiello, al recordar que en 2025 se vendieron 60,233 autos nuevos, un aumento de 10.8% frente a 2024 (54,384 unidades), año que a su vez había crecido un 11% respecto a 2023.

Primer plano de un panel interior de automóvil con un botón metálico, pequeños puntos en relieve, una luz azul y una flecha blanca, sobre cuero negro cosido
El segmento de lujo muestra una recuperación sostenida tras varios años de estancamiento. (Infobae)

Este comportamiento evidencia una tendencia estructural al alza, apoyada en factores como la diversificación de la oferta automotriz, la entrada de nuevas marcas y el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento.

Uno de los elementos más relevantes en la evolución del mercado es el crecimiento de las marcas chinas, que ya representan cerca del 30% de las ventas totales en 2026.

Estas marcas han logrado posicionarse gracias a una combinación de precios competitivos, tecnología y mayor disponibilidad de modelos, lo que ha intensificado la competencia y ampliado las opciones para los consumidores panameños. Sin embargo, el liderazgo sigue en manos de Toyota, que mantiene una posición dominante en el mercado local.

En el segmento de lujo, el comportamiento también muestra señales positivas. Según ADAP, este mercado registra un crecimiento sostenido de 4.6%, algo que no se observaba de manera consistente desde hace casi cinco años.

Los autos eléctricos representan apenas el 1.3% del total de unidades vendidas en Panamá. REUTERS/Temilade Adelaja
Los autos eléctricos representan apenas el 1.3% del total de unidades vendidas en Panamá. REUTERS/Temilade Adelaja

Este repunte sugiere una recuperación del consumo en segmentos de mayor poder adquisitivo, en línea con la mejora de ciertos indicadores económicos y el acceso a financiamiento especializado.

Por otro lado, el mercado de vehículos eléctricos continúa rezagado en comparación con otros países de la región. En lo que va del año, se han vendido 283 unidades eléctricas (BEVs), lo que representa apenas el 1.3% del total de ventas, una proporción que se ha mantenido estable en torno al 1% en los últimos años.

Esta cifra contrasta con mercados como Costa Rica, donde los eléctricos alcanzan cerca del 17% de participación, evidenciando un rezago significativo en la adopción de movilidad sostenible.

Ante este escenario, desde ADAP se trabaja en conjunto con las entidades financieras para asegurar que el crecimiento del sector se sostenga sobre una base sólida.

La venta de autos en julio de 2024 aumentó un 26% en comparación con el mismo mes del año anterior - crédito Colprensa
El sector automotriz podría superar su proyección anual de 63 mil unidades si se mantiene la tendencia. crédito Colprensa

“Buscamos que este dinamismo no solo esté impulsado por la oferta de modelos, sino también por el acceso al crédito bajo prácticas responsables y éticas”, explicó Civiello, subrayando la importancia de evitar desequilibrios en el mercado.

Con estos resultados, el sector automotriz panameño se perfila para cerrar 2026 con cifras superiores a las previstas inicialmente. El fuerte desempeño del primer trimestre, el repunte de marzo y la continuidad del crecimiento en abril apuntan a un año en el que la demanda podría superar las 63 mil unidades proyectadas, consolidando al sector como uno de los motores del consumo interno en el país.

Google icon

Temas Relacionados

PanamáInfobaeVenta de autos nuevosMarcas chinasSector automotrizADAPConsumoCrédito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles

La reasignación de recursos afecta a las carteras de Defensa Nacional, Agricultura y Comunicaciones, en cumplimiento con la ley aprobada por el Congreso y en respuesta al aumento de los costos internacionales de energía

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles

Último abrazo en el fuego: Fallece periodista dominicana Yolaine Díaz en un trágico incendio en Manhattan

Un abrazo eterno fue el último acto de amor de la periodista dominicana Yolaine Díaz. En medio de la oscuridad y el humo que consumieron un edificio en Manhattan la madrugada del pasado 4 de mayo

Último abrazo en el fuego: Fallece periodista dominicana Yolaine Díaz en un trágico incendio en Manhattan

Incertidumbre y temor frenan la siembra en Honduras: productores advierten riesgo de escasez de granos básicos

La falta de financiamiento, la ausencia de seguro agrícola y la amenaza del fenómeno de El Niño mantienen en alerta a los productores de Olancho y El Paraíso, quienes incluso consideran no sembrar maíz este año por temor a pérdidas masivas.

Incertidumbre y temor frenan la siembra en Honduras: productores advierten riesgo de escasez de granos básicos

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El acuerdo legislativo contempla la continuidad de incentivos económicos y administrativos, favoreciendo la organización y realización de encuentros internacionales en áreas como el surf, la gastronomía y las tradiciones culturales

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El régimen de Nicaragua autoriza tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A.

La adjudicación eleva el total de títulos mineros de la firma extranjera a cinco en solo dos días, sumando 57,287 hectáreas y marcando un cambio en la política de concesiones mineras tras recientes sanciones internacionales

El régimen de Nicaragua autoriza tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A.

TECNO

Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Apple quiere transformar sus AirPods en asistentes inteligentes con cámaras integradas

Una IA que aprendió a hacer trampa: lo que Anthropic descubrió dentro de su propio modelo

Joven mantiene relación de 8 meses con una IA y paga 30 dólares mensuales para “mantenerla viva”

Día de la Madre 2026: 50 mensajes lindos y emotivos para enviar el domingo por WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

A sus 57 años, Brendan Fraser ya comenzó a ponerse en forma para La Momia 4: “Deséenme suerte”

Oasis tendrá documental en cines y Disney+ con la primera entrevista conjunta de los Gallagher en más de 25 años

Kris Jenner admitió haber probado el Ozempic mucho antes de su auge: “Me puso muy enferma”

Premios Platino 2026: todos los ganadores del Premio del Público en cine y series

MUNDO

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología

Tres soldados israelíes resultaron heridos por ataques con drones del grupo terrorista Hezbollah: uno está grave

EEUU inmovilizó dos buques en el Golfo de Omán y bloquea a 70 petroleros que van o vienen de puertos iraníes