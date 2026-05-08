Panamá supera los 21 mil autos nuevos vendidos en el primer cuatrimestre

Las ventas de autos nuevos mantuvieron su tendencia positiva en abril pese a factores estacionales como Semana Santa. Cortesía

El mercado automotriz de Panamá mantiene un crecimiento sostenido en 2026, impulsado por una mayor dinámica de consumo, oferta de modelos y acceso al crédito, lo que abre la puerta a que el sector supere las proyecciones iniciales para este año.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Raúl Civiello, la industria había estimado un crecimiento del 5% con 63 mil unidades vendidas, pero el comportamiento observado hasta abril apunta a un ritmo más acelerado, lo que obligará a revisar al alza esas expectativas.

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Las cifras oficiales disponibles hasta marzo muestran que el país registró 16,407 autos nuevos inscritos en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 17.6% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Contraloría General.

Este resultado confirma una tendencia positiva que ya se venía consolidando en años anteriores, con incrementos de 14.1% en 2025 y 4.9% en 2024, evidenciando una recuperación sostenida del sector tras la pandemia.

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El presidente de ADAP, Raúl Civiello, señaló que el sector proyectaba crecer 5% en 2026, pero el mayor dinamismo del mercado podría llevar a revisar al alza esa meta. Cortesía

El dinamismo más notable se observó en marzo de 2026, cuando las ventas registraron un crecimiento interanual de 42.5%, alcanzando 6,473 unidades, el mayor salto mensual en lo que va del año.

Este repunte refleja un aumento significativo en la demanda interna, particularmente en segmentos como SUV y vehículos comerciales, que continúan liderando el mercado. El desempeño de marzo marca un punto de inflexión que anticipa un posible cierre anual por encima de lo proyectado inicialmente.

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A estas cifras se suman los datos preliminares manejados por ADAP hasta abril, que reflejan la venta de 21,717 unidades acumuladas, lo que representa un crecimiento de 14.0%, incluso considerando el impacto estacional de la Semana Santa.

Solo en abril se comercializaron 5,312 unidades, lo que confirma que el mercado mantiene un ritmo constante de expansión, aunque con una leve moderación respecto al impulso observado en marzo.

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“El crecimiento ha sido sostenido todos estos años”, destacó Civiello, al recordar que en 2025 se vendieron 60,233 autos nuevos, un aumento de 10.8% frente a 2024 (54,384 unidades), año que a su vez había crecido un 11% respecto a 2023.

El segmento de lujo muestra una recuperación sostenida tras varios años de estancamiento. (Infobae)

Este comportamiento evidencia una tendencia estructural al alza, apoyada en factores como la diversificación de la oferta automotriz, la entrada de nuevas marcas y el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento.

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Uno de los elementos más relevantes en la evolución del mercado es el crecimiento de las marcas chinas, que ya representan cerca del 30% de las ventas totales en 2026.

Estas marcas han logrado posicionarse gracias a una combinación de precios competitivos, tecnología y mayor disponibilidad de modelos, lo que ha intensificado la competencia y ampliado las opciones para los consumidores panameños. Sin embargo, el liderazgo sigue en manos de Toyota, que mantiene una posición dominante en el mercado local.

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En el segmento de lujo, el comportamiento también muestra señales positivas. Según ADAP, este mercado registra un crecimiento sostenido de 4.6%, algo que no se observaba de manera consistente desde hace casi cinco años.

Los autos eléctricos representan apenas el 1.3% del total de unidades vendidas en Panamá. REUTERS/Temilade Adelaja

Este repunte sugiere una recuperación del consumo en segmentos de mayor poder adquisitivo, en línea con la mejora de ciertos indicadores económicos y el acceso a financiamiento especializado.

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Por otro lado, el mercado de vehículos eléctricos continúa rezagado en comparación con otros países de la región. En lo que va del año, se han vendido 283 unidades eléctricas (BEVs), lo que representa apenas el 1.3% del total de ventas, una proporción que se ha mantenido estable en torno al 1% en los últimos años.

Esta cifra contrasta con mercados como Costa Rica, donde los eléctricos alcanzan cerca del 17% de participación, evidenciando un rezago significativo en la adopción de movilidad sostenible.

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Ante este escenario, desde ADAP se trabaja en conjunto con las entidades financieras para asegurar que el crecimiento del sector se sostenga sobre una base sólida.

El sector automotriz podría superar su proyección anual de 63 mil unidades si se mantiene la tendencia. crédito Colprensa

“Buscamos que este dinamismo no solo esté impulsado por la oferta de modelos, sino también por el acceso al crédito bajo prácticas responsables y éticas”, explicó Civiello, subrayando la importancia de evitar desequilibrios en el mercado.

Con estos resultados, el sector automotriz panameño se perfila para cerrar 2026 con cifras superiores a las previstas inicialmente. El fuerte desempeño del primer trimestre, el repunte de marzo y la continuidad del crecimiento en abril apuntan a un año en el que la demanda podría superar las 63 mil unidades proyectadas, consolidando al sector como uno de los motores del consumo interno en el país.