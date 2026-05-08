Sociedad

El “juego de las sillas” y la nueva élite: el 57% de los padres teme que sus hijos vivirán peor que ellos

En su columna para Infobae a la Tarde, Martín Lousteau desentrañó la dinámica de la concentración de poder, la crisis de movilidad social y el surgimiento de una nueva élite, en un escenario de creciente pesimismo sobre el futuro económico de las próximas generaciones

Guardar
Google icon
Martín Lousteau analizó la crisis de movilidad social y el surgimiento de una nueva élite en Infobae a la Tarde

Un dato sobrevuela toda la discusión: según Pew Research Center, el 57% de los adultos cree que los niños de hoy tendrán una situación económica peor que la de sus padres.

En su columna de Infobae a la Tarde, el economista Martín Lousteau tomó ese número como punto de partida para desentrañar algo más profundo: por qué la movilidad social parece haberse roto, quiénes se benefician de esa ruptura y cómo eso alimenta el malestar político que define nuestra época.

PUBLICIDAD

El juego de las sillas y el acceso bloqueado al poder

Para explicar la dinámica del poder, Lousteau recurrió al esquema del politólogo Peter Turchin: concentración de riqueza en pocos, un Estado que pierde legitimidad y la irrupción violenta de quienes quedan afuera de la élite. La imagen que eligió para ilustrarlo es simple: un juego de las sillas.

“Cuando el sistema produce mucha gente educada, pero la cantidad de sillas queda fija, todo el mundo empieza a desesperarse para ser élite”, explicó. Quien queda afuera no siente que perdió: siente que lo excluyeron. “La casta es la contraélite que quiere ser casta, pero todavía no la están dejando entrar”. Esa bronca, advirtió Lousteau, no distingue ideología: aparece tanto en Estados Unidos con Trump como en Argentina con los discursos anti-casta.

PUBLICIDAD

Grupo de diez niños jugando al juego de las sillas al aire libre sobre pavimento claro; tres ya están sentados mientras el resto busca un lugar con expresiones de sorpresa.
La Argentina registra un aumento del 10% en graduados universitarios, pero persiste la falta de movilidad social ascendente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato argentino es elocuente: “Argentina tiene 10% más de su población graduada universitaria que antes, pero eso no aseguró una movilidad social ascendente”. Más educación, mismas o peores condiciones. El ascenso parece cada vez más difícil, incluso para quienes cumplen todas las reglas del sistema.

Movilidad social estancada y pesimismo generacional

El diagnóstico sobre Argentina es duro. “Al revés que Estados Unidos, Argentina prácticamente no creció desde los setenta, pero la pobreza se multiplicó por cinco y la clase media se evaporó”, sostuvo.

El contraste con Estados Unidos tampoco es alentador: el PBI americano creció tres veces desde los años 70, pero el salario promedio solo un 20%. En ambos casos, el crecimiento no se tradujo en bienestar para la mayoría.

El Estado, mientras tanto, no ayuda a recuperar la confianza. “Gasta dos veces más por cada uno de nosotros que hace 30 años y no nos da dos veces más de nada. Y está endeudado”, remarcó.

La frustración se acumula porque muchos sienten que, aun esforzándose y capacitándose, no pueden acceder a mejores condiciones. “El enojo de la contraélite no es solo con el sistema, sino con la frustración de no poder ocupar el lugar que creen merecer”.

Mujer sentada en una silla en primer plano con la mirada baja, rodeada de numerosas sillas vacías y personas de pie en el fondo ante una ventana grande.
El fenómeno de la contraélite y la creciente concentración de poder alimentan el malestar político y social en Argentina y el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la pelea deja de ser por transformar el sistema y pasa a ser por desplazar a quienes lo controlan. “Vos querés estar en esa silla. No llegás para cambiar el sistema, sino para cobrar lo que creés que todavía te debe la sociedad”.

Provocación, discurso y la legitimidad de la crueldad

El acceso forzado al poder suele venir acompañado de una batalla cultural que legitima la crueldad en el discurso público. “Tenés que hacer quilombo, decir que estas reglas ya no van más, señalar con el dedo, agredir, movilizar el enojo”, describió Lousteau.

Lo que preocupa no es solo el conflicto sino el tono. “Nunca vi que le ajustes a la gente y te burles de que la estás ajustando”, dijo. El contraste histórico que eligió fue revelador: “Por lo menos Cavallo lloraba con Norma Pla. Es la diferencia entre llorar y burlarte del otro”. La nueva élite, nacida de la contraélite, usa la provocación como herramienta de legitimación y corre los límites de lo que se puede decir en público.

La columna cerró con una advertencia clara: cuando se combinan concentración de riqueza, Estado deslegitimado y contraélite movilizada, cualquier chispa puede encender un conflicto mayor. La salida, insistió Lousteau, pasa por revertir la dirección en que fluye la riqueza. Si eso no ocurre, la tensión latente seguirá creciendo hasta que encuentre otra forma de estallar.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Martín Lousteaunueva élitemovilidad socialpoderdesigualdadcrisis socialInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

El hombre se encontraba trabajando en una estancia de la localidad de Sauce. El accidente se dio en medio de una tormenta eléctrica que afectó a gran parte de la provincia

Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

El sospechoso fue a un juicio abreviado acusado de liderar una banda que producía y comercializaba registros apócrifos. El caso

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

Magda Choque Vilca: cómo la cocina regional puede transformar la identidad argentina

La ingeniera agrónoma jujeña explicó en Infobae al Mediodía cómo los saberes ancestrales, la educación y los alimentos originarios son clave para fortalecer la autoestima y la pertenencia en las comunidades del norte

Magda Choque Vilca: cómo la cocina regional puede transformar la identidad argentina

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

La jueza María Romilda Servini le dio un giro radical al caso tras asumir el expediente. Dictó embargos de hasta $1200 millones para tres acusados en un fallo maratónico de 491 páginas

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

El gobierno de Santa Fe presentó una aplicación para que padres puedan bloquear apuestas online en celulares de adolescentes

La herramienta permite personalizar el acceso a sitios y aplicaciones desde cualquier provincia. El secretario de Tecnologías explicó en Infobae al Mediodía que la app busca facilitar el control parental y prevenir el avance de las apuestas entre menores

El gobierno de Santa Fe presentó una aplicación para que padres puedan bloquear apuestas online en celulares de adolescentes

DEPORTES

La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

Boca Juniors publicó su lista de convocados para enfrentar a Huracán con una importante novedad

Insomnio, depresión y soledad: las duras confesiones de Tomáš Souček sobre la salud mental en el fútbol

TELESHOW

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

INFOBAE AMÉRICA

Qué hacer si pierdes el pasaporte en otro país según la nueva guía oficial de Estados Unidos

Qué hacer si pierdes el pasaporte en otro país según la nueva guía oficial de Estados Unidos

Panamá supera los 21 mil autos nuevos vendidos en el primer cuatrimestre

“La reducción de la pobreza no depende solo del crecimiento, sino de más empleo formal”: avances y retos tras su descenso en el Perú

Laura Fernández asume como la presidenta número 50 de Costa Rica y promete “mano dura” contra el crimen: “No me temblará el pulso”

Ecuador: La Judicatura pidió a la Corte Nacional definir el alcance de las pruebas de confianza en la Función Judicial