Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

Ismael Galarza, de 56 años, fue alcanzado por un rayo mientras arreaba ovejas en la Estancia 'El Tigre', según informaron fuentes policiales locales

Un capataz rural murió tras recibir el impacto directo de un rayo mientras desarrollaba tareas de arreo de ovejas en la Estancia “El Tigre”, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 126, a unos 30 kilómetros de la localidad de Sauce, en la provincia de Corrientes.

La víctima fue identificada como Ismael Galarza, de 56 años. El hecho ocurrió el jueves, cuando había alertas impuestas por el Servicio Meteorológico Nacional por lluvias intensas y fuertes vientos en gran parte del país.

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El hecho se produjo alrededor de las 15.30, en medio de una tormenta eléctrica que afectaba distintos puntos del sur correntino. Galarza se encontraba junto a otros peones del establecimiento cuando la descarga lo alcanzó de lleno y le provocó la muerte de manera inmediata, de acuerdo con los datos preliminares aportados por la Policía.

La llegada de las autoridades al lugar estuvo marcada por serias dificultades. Los caminos rurales que conducen a la estancia se encontraban anegados y en estado prácticamente intransitable a causa de las lluvias, lo que obligó a los efectivos policiales a movilizarse en tractor para poder acceder al predio, indicó El Litoral.

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Vecinos de la zona señalaron que esos accesos carecen de mantenimiento desde hace más de 20 años, una situación que en esta oportunidad complicó la respuesta de los organismos de seguridad y la justicia.

Una vez en el lugar, autoridades policiales y judiciales llevaron a cabo los peritajes correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo. Las actuaciones judiciales para determinar de forma oficial las circunstancias del hecho continuaban en curso al momento de los reportes, según consignó Diario Época.

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La muerte de Galarza generó profundo pesar entre los trabajadores y habitantes del ámbito rural de Sauce, donde el hombre era reconocido por su vínculo con la actividad ganadera local.

En La Pampa murió un empleado rural tras una explosión

En La Pampa, un empleado rural identificado como Miguel Horacio Rivas murió tras la explosión de un cilindro de GNC durante tareas de corte en un taller

Un trágico accidente laboral se produjo días atrás en el establecimiento rural San Ernesto, situado en el kilómetro 295 de la Ruta Provincial N° 9, a pocos kilómetros de la localidad de General Acha en la provincia de La Pampa. El hecho dejó como saldo la muerte de un trabajador del lugar, ampliamente conocido en la comunidad.

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La víctima, identificada como Miguel Horacio Rivas, perdió la vida a consecuencia de una explosión mientras efectuaba tareas de corte sobre un tubo de GNC dentro del taller del establecimiento. Según informaron fuentes policiales y judiciales, la detonación se produjo cerca de las 8.40. En ese momento, Rivas empleaba una amoladora en el cilindro, lo que provocó la explosión inmediata y violenta del recipiente.

El encargado del campo, que descansaba en otro sector, escuchó el estruendo y corrió hacia el taller. Allí se encontró con una escena devastadora: Rivas yacía en el suelo con heridas de extrema gravedad, mientras restos del cilindro destruido y herramientas se hallaban esparcidas por el ambiente.

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De inmediato se solicitó asistencia médica y el personal del Hospital Padre Buodo arribó rápidamente para atenderlo. A pesar de los esfuerzos desplegados, alrededor de las 11.30 los profesionales confirmaron el fallecimiento del trabajador debido a la magnitud de los daños sufridos.

El episodio motivó la intervención de autoridades policiales y judiciales, junto con la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), cuyos equipos efectuaron peritajes técnicos sobre los restos del cilindro y la herramienta involucrada, en busca de esclarecer con precisión el origen de la explosión que resultó fatal.

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La investigación fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó bajo responsabilidad del fiscal Lucas González, quien dirige la recolección de pruebas y testimonios con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos. Efectivos de la comisaría de General Acha y la AIC permanecieron en el lugar durante toda la jornada.