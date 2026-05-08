Qué hacer si pierdes el pasaporte en otro país según la nueva guía oficial de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza el protocolo internacional para casos de robo o pérdida de pasaporte americano en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el 7 de mayo de 2026 un nuevo protocolo global que establece el procedimiento oficial para ciudadanos estadounidenses víctimas de robo o pérdida de pasaporte en el extranjero. La medida afecta directamente a los viajeros que, durante su estancia fuera del país, requieran reponer su documentación para evitar complicaciones legales y facilitar su regreso a territorio nacional. El anuncio responde a un aumento sostenido de incidentes reportados en embajadas y consulados, según cifras del propio organismo.

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado (DOS), la actualización de este protocolo fue comunicada a través de canales institucionales y su portal travel.state.gov. La entidad centralizó la asistencia consular y estableció una guía en cuatro pasos, que define el procedimiento para la emisión acelerada de un pasaporte de emergencia. La nueva política se enmarca en el programa de protección consular y busca minimizar el impacto de la pérdida o robo de documentos durante viajes internacionales.

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El contexto de la medida está vinculado a la creciente movilidad de ciudadanos estadounidenses y a la necesidad de establecer respuestas claras ante incidentes de documentación. Datos oficiales indican que entre 2019 y 2025 se registraron más de 250.000 solicitudes de asistencia por extravío o hurto de pasaportes fuera de Estados Unidos. El DOS diseñó esta actualización para fortalecer la protección jurídica de los viajeros y mejorar la atención consular en destinos internacionales.

¿Cuáles son los pasos oficiales ante el robo o pérdida de un pasaporte estadounidense en el extranjero?

El Departamento de Estado de Estados Unidos estructuró la respuesta en cuatro etapas principales, con el objetivo de garantizar la rápida gestión de un pasaporte de emergencia y reducir los riesgos legales asociados a la falta de documentación. El procedimiento está disponible en travel.state.gov, donde se encuentran los detalles y datos de contacto de todas las representaciones diplomáticas.

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1. Localizar la embajada o consulado más cercano

La primera recomendación es identificar la sede diplomática de Estados Unidos más próxima al lugar del incidente. El DOS ofrece un buscador oficial de embajadas y consulados, lo que permite a los viajeros conocer la dirección, los horarios y los canales de contacto en cada país.

La segunda etapa del protocolo consiste en informar de inmediato el robo o extravío al consulado o embajada. Según el Departamento de Estado, este reporte activa el protocolo de asistencia consular y previene posibles problemas migratorios o legales en el país de destino. La declaración de la situación ante las autoridades consulares es un paso esencial para iniciar el trámite de recuperación documental.

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3. Gestionar el pasaporte de emergencia en persona

El tercer paso exige la presencia física del ciudadano en la sede diplomática. El personal consular verifica la identidad y la ciudadanía del solicitante, solicita documentos respaldatorios y emite un pasaporte de emergencia. Este documento tiene validez limitada y su función principal es permitir la salida legal del país donde ocurrió el incidente y el retorno a Estados Unidos. El DOS aclara que cada oficina consular posee reglas específicas sobre horarios, requisitos y modalidad de atención, por lo que recomienda consultar la información local antes de acudir.

4. Reemplazar el documento definitivo al regresar a Estados Unidos

El cuarto paso se concreta una vez que el ciudadano regresa a territorio estadounidense. El Departamento de Estado establece que debe tramitarse el pasaporte definitivo en las oficinas habilitadas. Si la gestión se realiza dentro del año posterior a la emisión del documento de emergencia, el reemplazo no genera costos adicionales. Esta exención busca evitar una doble carga económica para quienes han sido víctimas de robo o extravío fuera del país.

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El nuevo procedimiento establece una gestión acelerada del pasaporte de emergencia y refuerza la protección consular para ciudadanos estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué documentos se requieren para tramitar un pasaporte de emergencia?

El Departamento de Estado señala que el ciudadano debe presentar, cuando sea posible, una copia del pasaporte extraviado o robado, un certificado de nacimiento, una identificación oficial con fotografía, el itinerario del viaje y una fotografía reciente tipo pasaporte. Si no se dispone de todos los documentos, el consulado puede aceptar pruebas alternativas de identidad y ciudadanía, como declaraciones juradas o la presentación de testigos.

La policía local puede emitir una constancia de denuncia, aunque no es un requisito obligatorio para tramitar el pasaporte de emergencia. El DOS recomienda aportar este documento como respaldo adicional para el proceso consular.

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¿Qué características y limitaciones tiene el pasaporte de emergencia?

El pasaporte de emergencia emitido por las embajadas y consulados de Estados Unidos tiene una validez limitada, usualmente de hasta un año, y su objetivo principal es facilitar el retorno seguro y legal al país. Las aerolíneas y autoridades migratorias aceptan este documento en circunstancias excepcionales y solo para cumplir el itinerario autorizado.

El Departamento de Estado advierte que el pasaporte original queda invalidado tras el reporte de robo o pérdida. Incluso si se recupera posteriormente, ese documento no puede emplearse para viajar y debe ser destruido o entregado a las autoridades diplomáticas.

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¿Cuánto tiempo tarda la emisión del pasaporte de emergencia?

El plazo de emisión depende de la sede diplomática y del nivel de urgencia. El Departamento de Estado indica que, en situaciones críticas, algunas embajadas pueden entregar el documento el mismo día o al siguiente hábil. La recomendación es consultar el procedimiento específico en la oficina consular correspondiente a cada país.

La centralización de la asistencia consular en embajadas y consulados busca responder al aumento de incidentes y solicitudes de pasaportes perdidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se reemplaza el pasaporte definitivo en Estados Unidos?

Tras el regreso a Estados Unidos, el ciudadano debe acudir a una oficina de pasaportes para tramitar el documento definitivo. El Departamento de Estado precisa que, si la solicitud se realiza durante el año siguiente a la emisión del pasaporte de emergencia, el trámite no genera cargos adicionales. Esta disposición busca compensar a quienes han sufrido un incidente fuera del país.

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¿Qué servicios consulares están disponibles para casos de pérdida de pasaporte?

El Departamento de Estado dispone de la plataforma travel.state.gov donde publica información sobre destinos, procedimientos de emergencia y ubicación de consulados y embajadas. Además, mantiene una línea de asistencia global y presencia institucional en redes sociales, donde comparte alertas y recomendaciones para viajeros.

Según una publicación oficial del DOS: “Nuestros equipos pueden ayudar a obtener un pasaporte de emergencia para que el ciudadano americano pueda regresar a los Estados Unidos”. Esta directriz fue difundida el 7 de mayo en la cuenta verificada de TravelGov en la red social X.

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¿Qué debe hacer el viajero si no tiene documentos de identidad?

El Departamento de Estado contempla la posibilidad de aceptar pruebas alternativas de identidad y ciudadanía, como testimonios de otras personas o declaraciones juradas. El personal consular adapta el procedimiento a las circunstancias individuales de cada caso.

El protocolo define cuatro pasos oficiales para tramitar la reposición de pasaporte estadounidense, disponibles en travel.state.gov y consulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El pasaporte de emergencia permite viajar a otros países?

La validez del pasaporte de emergencia suele estar restringida al retorno a Estados Unidos o a completar un itinerario específico previamente autorizado. El Departamento de Estado recomienda consultar cada caso particular con la oficina consular correspondiente, ya que las restricciones pueden variar según el país y la situación migratoria.

¿Qué sucede si el pasaporte robado aparece después de obtener el documento de emergencia?

El Departamento de Estado informa que el pasaporte original queda invalidado una vez denunciado el robo. En caso de recuperación, debe ser entregado a la autoridad consular o destruido, ya que su uso posterior puede generar problemas legales.

¿Qué impacto tiene el nuevo protocolo en los viajeros estadounidenses?

La actualización del protocolo permite a los viajeros afectados tramitar pasaportes de emergencia de manera acelerada y sin costos adicionales, si reemplazan el documento definitivo dentro del plazo establecido. El Departamento de Estado enfatiza la importancia de conservar copias digitales de los documentos de viaje y de consultar siempre los canales oficiales en caso de incidentes durante una estadía en el extranjero.