Salud

El hábito diario que destruye el ritmo circadiano y mantiene el cansancio, según expertos

Especialistas consultados por Real Simple advierten que modificar horarios y controlar la luz ambiental permite superar el cansancio matutino y favorecer un mejor descanso

Guardar
La desincronización del ritmo circadiano
La desincronización del ritmo circadiano es una causa frecuente de insomnio y fatiga persistente, según expertos de Harvard (Imagen ilustrativa Infobae)

Despertar cansado incluso tras varias horas de sueño, sufrir insomnio después de un viaje o combatir el agotamiento por cambios de turno laboral son señales de un enemigo silencioso: la desincronización del ritmo circadiano. Este sofisticado “reloj biológico”, estudiado tanto por especialistas de la Universidad de Harvard como por expertos citados enReal Simple, coordina no solo el sueño y la vigilia, sino también la temperatura corporal y el apetito.

Sin embargo, factores como el desfase horario, el estrés o una rutina inestable pueden alterar profundamente este equilibrio. Cuando el ritmo circadiano se perturba, aparecen problemas para conciliar el sueño, interrupciones nocturnas y esa sensación persistente de fatiga al despertar, marcando el inicio de un círculo vicioso que afecta la energía y el bienestar diario.

La edad y la evolución del reloj biológico

La edad modifica de forma importante el funcionamiento de este reloj interno. La psicóloga clínica Leslie Dobson, experta en terapia cognitivo-conductual para el insomnio en California, explica que el ritmo circadiano evoluciona a lo largo de la vida. “La clave está en comprender cuál es tu ventana de sueño ideal en esta etapa y aprovecharla”, afirmó Dobson, según Real Simple. Durante la adolescencia y la juventud, el ciclo suele retrasarse y permite acostarse más tarde. Con el paso de los años, el ritmo circadiano se adelanta, favoreciendo un patrón de sueño y vigilia más temprano, con posibilidad de un sueño ligero o interrumpido si los hábitos se descuidan.

La edad modifica el ritmo
La edad modifica el ritmo circadiano, adelantando o retrasando la ventana ideal de sueño a lo largo de la vida (Freepik)

Para restablecer el ritmo circadiano, los especialistas aconsejan ajustar poco a poco los horarios de sueño. Daidone advierte que “cambiar bruscamente el patrón de sueño-vigilia puede provocar un periodo de mala calidad del sueño y una disminución del rendimiento cognitivo”.

Recomienda modificar la hora de acostarse y levantarse en intervalos de quince a treinta minutos diarios hasta alcanzar el horario deseado. La exposición a la luz natural por la mañana y la programación adecuada de las comidas, evitando cenas abundantes cerca de la hora de dormir, resultan estrategias indicadas tanto por Real Simple como por investigadores de Harvard.

Higiene del sueño y ambiente para dormir

La higiene del sueño es fundamental para recuperar un buen descanso. Dobson recomienda evitar la cafeína después del almuerzo, mantener el dormitorio oscuro, fresco y silencioso —con una temperatura ideal de 18℃ (64,4℉)—, y reservar la cama solo para dormir o en caso de enfermedad.

Limitar el uso de dispositivos
Limitar el uso de dispositivos electrónicos y controlar factores como ronquidos o mascotas mejora la calidad del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar factores que interrumpen el sueño, como ronquidos o mascotas inquietas, y limitar el uso de dispositivos electrónicos en la habitación son recomendaciones respaldadas por la investigación en salud del sueño de Harvard. Los especialistas sugieren, además, utilizar antifaces y tapones para los oídos para lograr un ambiente propicio.

No todas las soluciones rápidas son eficaces o seguras. Recurrir a la cafeína para mitigar la falta de sueño puede alterar aún más el ritmo circadiano si se abusa de ella o se consume a destiempo. Daidone indica, en declaraciones recogidas por Real Simple, que “si bien puede proporcionar un aumento temporal del estado de alerta, no reemplaza los efectos reparadores del sueño”.

Los suplementos de melatonina, advierte, suelen comercializarse como ayudas para conciliar el sueño, aunque en realidad actúan más como reguladores que como inductores del mismo. La Universidad de Harvard señala que estos productos, al no estar regulados ni estandarizados, pueden presentar variaciones en su composición y efecto. Antes de usarlos, recomienda incrementar la exposición a la luz natural y reducir el uso de luces artificiales intensas antes de dormir.

Expertos recomiendan aumentar la exposición
Expertos recomiendan aumentar la exposición a la luz natural como estrategia para mejorar la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un profesional

Si, tras implementar estas estrategias, las dificultades para dormir o mantener el sueño persisten, consultar a un profesional puede resultar esencial para descartar y tratar posibles trastornos subyacentes, concluye Real Simple en sintonía con las advertencias de la Universidad de Harvard acerca de la importancia de cuidar el ritmo circadiano para el bienestar general.

Temas Relacionados

Ritmo circadianoSueñoHigiene del sueñoPaul DaidoneLeslie DobsondormirUniversidad de HarvardExposición a la luzMelatoninasuplementosReal SimpleNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo prevenir el EPOC y cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad

El cardiólogo Alejandro Meretta señaló en Infobae en Vivo que es más frecuente de lo que parece. Advirtió que es fundamental es abandonar cuanto antes el cigarrillo y cuidarse de las infecciones respiratorias

Cómo prevenir el EPOC y

La gripe y el COVID-19 pueden triplicar el riesgo de sufrir un infarto

Un nuevo estudio se suma a la investigación sobre el vínculo entre las infecciones virales y las enfermedades cardíacas

La gripe y el COVID-19

Un estudio confirmó que la amistad protege el cerebro y una vida social activa fortalece la memoria

La investigación mostró que el contacto frecuente con otras personas activa regiones cerebrales clave y ayuda a almacenar información de manera más eficiente

Un estudio confirmó que la

Fumar sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, a pesar de la caída en las tasas de tabaquismo

Aunque el consumo ha disminuido, el cigarrillo sigue cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según un informe de la Sociedad Americana Contra El Cáncer

Fumar sigue siendo la principal

Cómo la activación de neuronas específicas puede ayudar a revertir la ansiedad y la falta de interacción social, según un estudio

Científicos españoles demostraron en modelos animales que modificar la actividad de ciertas células cerebrales reduce el miedo y favorece la sociabilidad. Por qué afirman que este avance experimental abre nuevas perspectivas para tratar problemas emocionales en humanos

Cómo la activación de neuronas
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El sorpresivo cambio de escudería de una figura de la Fórmula 1 que provocaría un giro radical al mapa de pilotos para 2026

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

TELESHOW
La furia de Tamara Báez

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Ciencia ecológica y cambio climático:

Ciencia ecológica y cambio climático: el caso de Surtsey revela el papel inesperado de las aves en la restauración de hábitats

A días de la COP30 países de la UE acordaron recortar un 90% de CO2 en 2040

El príncipe Alberto II de Mónaco recorrió la hidroeléctrica de Itaipú durante su viaje a Paraguay

Rusia afirmó que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump

La OTAN denunció la creciente presencia china y la militarización rusa en el Ártico con submarinos, aeronaves y bombarderos