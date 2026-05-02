Economía

El desembarco de marcas internacionales se acelera pese a la caída del consumo interno

Firmas globales amplían su presencia en el mercado impulsadas por la flexibilización de importaciones, mientras las ventas minoristas acumulan once meses consecutivos de descensos

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Multitud de personas haciendo fila en la entrada del primer local de Miniso, con globos rojos y el logotipo de la marca claramente visible en la fachada blanca
Abrió Miniso en la Argentina y generó cuadras de fila (@SirChandlerBlog)

Aunque el consumo masivo sigue deprimido, marcas internacionales desembarcaron en Argentina, otras proyectan hacerlo en el corto plazo o, en el caso de aquellas ya instaladas, planean expandir su presencia con apertura de locales. Según fuentes del sector, el fenómeno responde más a estrategias de negocios de largo plazo que al nivel actual de ventas, cuyas perspectivas de crecimiento lucen limitadas.

Entre esas firmas se encuentran Victoria’s Secret, The Kooples, Miniso, Decathlon, FARM Rio, Maje, Dr. Martens, Carter’s, Dolce & Gabbana, Armani, Sandro, Mango, Montblanc, H&M, el espacio Magma on the Road (con Free People y Project Social), Skechers, Indian, Skinko, Intimissimi, Bath & Body Works y Bimba y Lola.

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La flexibilización de importaciones fue el puntapié inicial para que varias de estas marcas empezaran a evaluar la posibilidad de insertarse en el mercado local; a esto le siguieron la apreciación cambiaria y mayor estabilidad económica. Pero se suma un componente cultural que fortalece el atractivo del país.

Marcas internacionales shopping
La flexibilización de importaciones fue el puntapié inicial para que varias marcas empezaran a evaluar la posibilidad de insertarse en el mercado local

Factores que inciden en la expansión de las compañías

Fuentes del sector importador contaron a Infobae otros motores que seguramente estén impulsando la expansión de las compañías internacionales:

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  1. La mayoría de estas marcas están respaldadas por empresarios argentinos, con lo cual la curva de aprendizaje se reduce.
  2. El proceso para traerlas probablemente haya comenzado con bastante antelación. Las negociaciones demoran al menos un año y recién ahora se están concretando. “Son decisiones tomadas en un contexto quizás más optimista, que hoy requieren sostenerse para desarrollarse”, afirman las fuentes.
  3. Los argentinos aprecian mucho las firmas del exterior, dado que antes solo eran accesibles para aquellos que tenían la capacidad de viajar.
  4. El valor y posicionamiento genera una demanda de nicho entre los sectores de ingresos medios y altos, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Corredor Norte.
Decathlon llega a Argentina, proyecta más de 20 locales en el país y una inversión que supera los 100 millones de dólares
Decathlon llegó a Argentina en noviembre de 2025

Entre los importadores, hay quienes prevén que haya un boom de ventas inicial por la novedad, para luego dar paso a una etapa de reacomodamiento hacia niveles más estables.

Otra fuente, que se dedica específicamente a traer del exterior dichas etiquetas, reconoció que el consumo está golpeado, pero aseguró que “la gente quiere tener cosas nuevas y esta es la oportunidad”. Agregó: “Hay que acostumbrarse a que es un mercado más chico”.

Gastón Manganiello, Chief Marketing Officer de Grupo IRSA, dijo a este medio: “Estamos viendo un cambio de paradigma: las marcas ya no toman decisiones mirando exclusivamente el consumo del momento, sino la proyección de largo plazo. Argentina empieza a recuperar previsibilidad operativa, y eso la vuelve a poner en el radar como una plaza estratégica dentro de Latinoamérica”.

Reapertura shopping Alto Palermo caba
Gastón Manganiello dijo a Infobae: "Argentina empieza a recuperar previsibilidad operativa"

Manganiello detalló que existen categorías todavía subdesarrolladas y consumidores muy conectados con tendencias globales, lo que abre una oportunidad clara de crecimiento. Destacó también que había una demanda latente que hoy se está logrando capturar.

Asimismo, subrayó que ingresar al mercado en este contexto tiene ventajas concretas: acceso a mejores ubicaciones, condiciones más competitivas y menor presión en el arranque.

Cecilia Carbajal, Gerente General de Carter’s Argentina, señaló: “A pesar de la retracción de las ventas a nivel local, observamos un consumidor argentino expectante, que detecta productos que antes no tenía y a precios muy competitivos”.

A pesar de la retracción de las ventas a nivel local, observamos un consumidor argentino expectante, que detecta productos que quizás antes no tenía y a precios muy competitivos (Carbajal)

La marca de ropa para niños planea abrir 30 locales en los próximos 5 años, con una inversión proyectada de aproximadamente USD 10 millones. “En nuestro caso, la motivación para expandirnos viene de la mano de una alta demanda”, afirmó la ejecutiva.

Fachada de una tienda Carter's con su letrero azul brillante, dos grandes escaparates con ropa de bebé y un banner azul que dice 'grand opening'
La marca de ropa para niños planea abrir 30 locales en los próximos 5 años

Carbajal añadió: “Lo único que podría frenar ese fenómeno serían medidas restrictivas en cuanto a la importación, que nos impidan traer la colección completa y, por ende, brindar una oferta limitada o escasa”.

Consumo reciente

Mientras tanto, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pyme mostraron en marzo una caída interanual del 0,6% en términos reales, acumulando 11 meses consecutivos de retroceso. En la comparación con febrero, se registró una baja del 0,4 por ciento.

Las ventas minoristas de las pyme mostraron en marzo una caída interanual del 0,6% en términos reales, acumulando 11 meses consecutivos de retroceso (CAME)

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que la actividad comercial en el rubro se contrajo 8,4% interanual entre enero y febrero, lo que consolidó un período prolongado de variaciones negativas.

El 59,1% de los comerciantes encuestados por CAME califica el escenario actual como no apto para nuevas inversiones, en contraste con 13,1% que ve oportunidades y 27,7% que no manifiesta una definición clara.

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