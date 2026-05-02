Cancillería de Honduras activa protocolo de protección consular para hondureños atrapados en Rusia

Honduras activó protección consular tras identificar a siete connacionales en situación de vulnerabilidad en Rusia; cinco ya están a salvo y dos permanecen bajo custodia en Moscú. (FOTO: Archivo)

El Gobierno de Honduras informó este 30 de abril que siete ciudadanos hondureños se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Federación de Rusia, lo que llevó a la activación inmediata de mecanismos de protección consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Embajada de Honduras en Rusia tuvo conocimiento del caso el pasado 29 de abril de 2026, momento en el que se iniciaron las gestiones diplomáticas necesarias para localizar a los connacionales, verificar su situación y brindar asistencia directa.

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Las acciones implementadas permitieron que cinco de los siete hondureños lograran salir del lugar donde permanecían en condiciones contrarias a su voluntad.

El Gobierno reitera su compromiso con la protección de los hondureños en el exterior. (Captura de pantalla)

Actualmente, estos ciudadanos se encuentran bajo resguardo en un espacio seguro, donde reciben acompañamiento y asistencia consular por parte de las autoridades hondureñas.

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Sin embargo, la situación de los otros dos connacionales continúa en proceso de atención. Según detalló la Cancillería, ambos permanecen bajo custodia de autoridades rusas en una instalación ubicada en la ciudad de Moscú.

Ante este escenario, el Gobierno aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades correspondientes para verificar su estado y garantizar el respeto a sus derechos.

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Uno de los elementos clave en este caso es el origen del traslado de los hondureños hacia territorio ruso. De acuerdo con la información proporcionada por los propios afectados, su viaje habría sido motivado por una oferta laboral que posteriormente resultó irregular.

El ciudadano identificado como Bismar Antonio Argueta Vásquez es señalado como la persona que habría facilitado dicha propuesta, pero que posteriormente dejó de comunicarse con ellos, generando incertidumbre sobre la naturaleza real del empleo ofrecido.

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Este tipo de situaciones ha encendido las alertas de las autoridades, que advierten sobre los riesgos asociados a ofertas laborales en el extranjero que no cuentan con respaldo institucional o verificación oficial.

Los hondureños que viajaron a Rusia bajo una supuesta oferta laboral, denunciaron haber sido engañados por intermediarios que les prometieron empleo y mejores condiciones de vida. (FOTO: HCH)

La Cancillería indicó que este elemento forma parte de las líneas de investigación y seguimiento del caso, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares.

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El caso ocurre en un contexto en el que miles de hondureños buscan oportunidades fuera del país ante las limitaciones del mercado laboral interno.

Sin embargo, expertos y autoridades han advertido que esta necesidad también expone a los migrantes a posibles engaños o esquemas fraudulentos que pueden derivar en situaciones de vulnerabilidad o riesgo.

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En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso del Estado hondureño con la protección de sus ciudadanos en el exterior, subrayando que se continuará brindando asistencia consular hasta garantizar el bienestar de los afectados y su eventual retorno seguro al país.

Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a la población a informarse a través de canales oficiales antes de aceptar ofertas laborales en el extranjero, con el fin de evitar caer en situaciones que puedan comprometer su seguridad e integridad.

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La Cancillería hondureña reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos en el exterior y exhortó a la población a verificar ofertas laborales fuera del país (FOTO: Cancillería Honduras)

“El Gobierno de la República reitera su firme compromiso con la protección de los hondureños en el exterior y continuará informando oportunamente sobre los avances de este caso”, señala el comunicado oficial.

El Gobierno de Honduras confirmó que siete connacionales se encuentran en Rusia en condición de vulnerabilidad.(FOTO: Cancillería Honduras)

Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, el caso se mantiene bajo seguimiento por parte de las autoridades hondureñas, en coordinación con sus contrapartes en Rusia, en un esfuerzo por garantizar una resolución que resguarde los derechos de los connacionales involucrados.

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