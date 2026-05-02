Guatemala

Guatemala: Alertan tras descenso de corrientes piroclásticas y caída de cenizas en el volcán Santiaguito

Las autoridades advierten sobre la reciente caída de ceniza provocada por el descenso de flujos piroclásticos en la región suroeste del volcán, hecho que genera preocupación por posibles afectaciones a cultivos y viviendas

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Grabación de monitoreo desde una cámara web que muestra la vista del Volcán Santiaguito y su entorno de vegetación. Durante la tarde del 1 de mayo de 2026, se registra una emisión de columna blanca proveniente del volcán, visible alrededor de las 15:04. El video documenta la evolución de las condiciones atmosféricas desde un cielo nublado hasta la oscuridad de la noche. (Cortesía: Unidad de Vulcanología del INSIVUMEH).

Las autoridades de Guatemala alertaron este viernes sobre el descenso de corrientes de densidad piroclástica en el volcán Santiaguito, fenómeno que provocó un aumento de ceniza en sectores próximos al coloso, principalmente hacia el flanco suroeste. El hecho se dio a conocer mediante un aviso, difundido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y sustentado en el Boletín Vulcanológico Especial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Según la información oficial, la actividad volcánica reciente incluyó desgasificación constante y explosiones débiles a moderadas, con columnas de gas y ceniza que alcanzaron hasta 1,000 metros de altura. Se reportó que la caída de ceniza fina se extendió hacia comunidades cercanas, con potencial de afectar cultivos, techos de viviendas y condiciones de salud. Las autoridades prevén que la actividad del volcán se mantenga durante las próximas semanas.

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El INSIVUMEH documentó que el fenómeno principal fue el descenso de las corrientes piroclásticas, es decir, nubes densas de gas y material volcánico que se desplazan a gran velocidad por las laderas del volcán.

El incremento de ceniza volcánica afecta especialmente el suroeste del volcán Santiaguito, según reportes de la CONRED y el INSIVUMEH. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)
El incremento de ceniza volcánica afecta especialmente el suroeste del volcán Santiaguito, según reportes de la CONRED y el INSIVUMEH. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

Este comportamiento generó un incremento en la presencia de ceniza en áreas aledañas, exigiendo monitoreo continuo y acciones preventivas. “La actividad se acompañó de desgasificación constante y explosiones débiles a moderadas, con columnas de gas y ceniza de hasta 1,000 metros”, señala el aviso distribuido por la CONRED en sus redes sociales.

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Por ende, esta situación podría provocar la presencia de ceniza en el departamento de Quetzaltenango. Según proyecciones numéricas elaboradas por el INSIVUMEH, se estima que el viento continuará en esa misma dirección durante el sábado.

Recomendaciones oficiales ante el riesgo en el entorno del volcán Santiaguito

Frente a este escenario, la Secretaría Ejecutiva de CONRED recomendó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al descenso de lahares, revisar y socializar los mapas de descenso de lahares, así como los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras. El aviso también subraya la importancia de mantenerse informados a través de medios oficiales, como la CONRED y el INSIVUMEH.

Entre las instrucciones emitidas, la CONRED pidió “atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la SE-CONRED ante el descenso de lahares” y dar seguimiento a los mapas de dispersión de ceniza emitidos por el ente científico. La entidad recordó que estos materiales piroclásticos pueden representar un peligro para la población, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los lahares tienen mayor probabilidad de descender por las barrancas que rodean el volcán.

Las descargas de ceniza volcánica representan riesgo para techos, cultivos y salud en comunidades próximas a Santiaguito. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres )
Las descargas de ceniza volcánica representan riesgo para techos, cultivos y salud en comunidades próximas a Santiaguito. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres )

La zona del volcán Santiaguito se caracteriza por su actividad eruptiva frecuente y la generación de corrientes piroclásticas, lo cual ha exigido a los organismos científicos y de protección civil mantener una vigilancia continua. En años recientes, eventos similares han obligado a evacuar comunidades y tomar medidas para proteger la infraestructura y la salud de los habitantes.

La CONRED reiteró además la importancia de seguir únicamente la información oficial y evitar la propagación de rumores o datos inexactos que puedan generar confusión o pánico entre la población.

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