Costa Rica

Nueva ruta directa entre Toronto y Costa Rica: aerolínea canadiense volará cuatro veces por semana a partir de diciembre

Porter Airlines anunció su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría con vuelos directos desde Toronto. Canadá se consolida como el segundo mercado emisor de turistas hacia el país

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La nueva ruta directa conectará Toronto con el Aeropuerto Juan Santamaría a partir de diciembre de 2026. Cortesía: ICT
La nueva ruta directa conectará Toronto con el Aeropuerto Juan Santamaría a partir de diciembre de 2026. Cortesía: ICT

Costa Rica continúa fortaleciendo su conectividad aérea internacional con el anuncio de una nueva ruta directa entre Toronto y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), que comenzará a operar a partir del próximo 2 de diciembre de 2026.

La conexión será operada por Porter Airlines, la aerolínea de bandera canadiense, que confirmó que ofrecerá cuatro vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson hasta San José. El servicio se mantendrá inicialmente hasta el 30 de abril de 2027, en lo que representa una apuesta estratégica por el mercado costarricense.

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Para esta nueva operación, la aerolínea utilizará un moderno Embraer E195-E2, con capacidad para 132 pasajeros. Este modelo destaca por su eficiencia y características ambientales, ya que cuenta con una huella sonora hasta un 76% menor en comparación con aeronaves de generaciones anteriores, además de un consumo de combustible más reducido.

El anuncio refuerza el posicionamiento de Costa Rica como un destino clave para el turismo canadiense. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Canadá se consolidó como el segundo mercado emisor de turistas hacia el país durante el primer trimestre de 2026, con un total de 146,841 visitantes que ingresaron por vía aérea. Esta cifra representa un crecimiento del 27.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Las autoridades destacan el impacto positivo de la nueva conexión en la economía y el turismo. Cortesía: ICT
Las autoridades destacan el impacto positivo de la nueva conexión en la economía y el turismo. Cortesía: ICT

El ministro de Turismo, William Rodríguez, destacó que la llegada de Porter Airlines al AIJS fortalece la relación estratégica entre Costa Rica y Canadá. Según explicó, esta nueva ruta abre oportunidades para atraer a más viajeros interesados en la oferta turística del país, caracterizada por la sostenibilidad, la naturaleza y la calidez de su gente.

“Esta nueva conexión desde Toronto genera oportunidades significativas para que más visitantes descubran la esencia del Pura Vida y se reconecten con la naturaleza”, señaló el jerarca, quien también agradeció la confianza de la aerolínea en el destino costarricense.

Por su parte, el director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, subrayó que la apertura de esta ruta representa un paso relevante en el fortalecimiento de la conectividad aérea con Norteamérica. Asimismo, destacó la coordinación entre instituciones públicas y el sector privado para ampliar las oportunidades de conexión.

La expansión de Porter Airlines en Costa Rica ha sido rápida. En diciembre pasado, la aerolínea inauguró sus primeros vuelos hacia el país con destinos en Guanacaste desde Toronto y Ottawa, convirtiendo a Costa Rica en su primer destino en Centroamérica. Posteriormente, en enero de 2026, la compañía decidió extender durante todo el año su operación hacia el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, debido a la alta demanda.

Porter Airlines operará cuatro vuelos semanales con aeronaves modernas y eficientes. Cortesía: ICT
Porter Airlines operará cuatro vuelos semanales con aeronaves modernas y eficientes. Cortesía: ICT

Este crecimiento sostenido refleja la confianza de la aerolínea en el mercado costarricense y en el potencial del país como destino turístico. En menos de cuatro meses, Porter ha ampliado significativamente su presencia, sumando nuevas rutas y aumentando frecuencias.

Según el ICT, el perfil del turista canadiense muestra un fuerte interés en escapar de las bajas temperaturas de su país, buscando en Costa Rica experiencias relacionadas con el sol, la playa y el contacto con la naturaleza. Actividades como el senderismo, la visita a volcanes y cataratas, el yoga y los tours de observación de fauna son altamente valoradas por este segmento.

Además, los visitantes provenientes de Canadá también participan en actividades de aventura como el rafting, canopy y snorkel, lo que consolida al país como un destino diverso que combina sostenibilidad, adrenalina y bienestar.

Con esta nueva ruta, Costa Rica no solo amplía su red de conexiones internacionales, sino que también fortalece su posicionamiento en uno de los mercados turísticos más relevantes de Norteamérica.

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