Julieta Poggio habló de sus inseguridades tras revertir su retoque estético dental: “Busqué un estándar de belleza perfecto”

La exparticipante de Gran Hermano abordó la polémica entorno a su retoque estético dental

Tras la polémica, las duras opiniones y el hate que recibió en redes sociales, en las últimas horas, Julieta Poggio decidió dar vuelta atrás con su llamativo retoque estético. Aún así, la exparticipante de Gran Hermano quiso tomarse el tiempo para hablar con sus seguidores y explicar las razones detrás de su peculiar decisión.

“Este video empieza citando a la number one y voy a decir: ‘Me impresiona mi fama’. Porque esta semana fui noticia en programas de TV, programas de streaming, portales, en videos de creadores de contenidos, di declaraciones en notas y di memes. Para los que no saben, ustedes me preguntarán: Juli, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Te metiste en un trío amoroso? ¿Fuiste Tatiana de una amiga? ¿Te peleaste con una persona pública? ¿Estás haciendo gira de tu obra Cortocircuito? ¿Qué es lo tan relevante que hiciste?”, comenzó diciendo Poggio de cara a sus seguidores en TikTok.

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Luego, la joven continuó detallando la razón de la polémica: “Decidí probar un procedimiento estético reversible porque tenía ganas, porque trabajo con mi imagen, soy una persona que todo el tiempo se está viendo en cámara y, como toda persona, puede llegar a tener inseguridades viéndose tanto en videos, en fotos. Y sí puede ser que en este caso intenté alcanzar un cierto estándar de belleza perfecto. Soy una persona que tiene libre albedrío y que puede hacer lo que se le cante en su propia cara”.

La confesión de Julieta Poggio tras el escándalo por su nuevo look

Acto seguido, la exparticipante del reality aclaró que, antes de empezar con dicho proceso estético, tenía sus dudas: “Porque yo hice este procedimiento, no me convencía cómo me quedaba, fui, me lo saqué. Pero si hay una persona que realmente tiene algo en su cara o en su cuerpo que no puede modificar de esta manera tan fácilmente, imagínense el daño psicológico que le puede llegar a causar. Y si dije que algunas personas opinan desde la envidia, el tiempo y los hechos me terminan dando la razón, porque fui a un evento público hace poco, cuando ya me había retirado las carillas, y la gente seguía comentando: “No puedo dejar de verle los dientes, meme de los dientes”. Entonces, el que es hater va a seguir siendo hater”.

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Fue entonces cuando la influencer reflexionó sobre el mensaje que estaba enviando tras revertir su decisión: “No me gustaría comunicar el mensaje de que esta vez los haters ganaron. Probé, le di un tiempo, no me sentí cómoda y me la saqué. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está el problema? ¿A quién le estoy haciendo mal con esta situación para que esto se haga tan viral? Por favor, Argentina, dame un nuevo qui...para que los medios se busquen un problema honesto del cual hablar”.

Juli Poggio recibió críticas por el procedimiento estético que se hizo con su dentadura (X)

Continuando con su descargo, la joven resaltó su fortaleza y se mostró segura de sí misma: “Ya pasó, esto no me define, esto no hace que menos marcas quieran trabajar conmigo, esto no hace que baje mi autoestima. Para mí, esto es un tema cerrado. Es la primera, única y última vez que voy a hablar de esto, porque hubieron tantas personas, tantos profesionales, que opinaron diciendo que seguramente tenía mis dientes limados y no iban a poder volver a su forma natural. Y acá estoy sonriendo para todos ustedes, que yo también me merecía hablar sobre este tema”.

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Para cerrar, Poggio apuntó contra sus haters, quienes agrandaron sus inseguridades con este tema: “Y para vos, hater de Twitter, para vos, atrás de una computadora, que pasaste diez minutos editando mi cara en fotos y videos para hacer memes y para que la gente se crea eso, te aviso que sos un fan confundido. Ustedes sigan, que yo me impresiono con mi fama. Empecé el video con una frase icónica y lo termino con otra muy icónica. Hashtag para malas vibras. Mua”.