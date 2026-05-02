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Nick Sícaro y Daniela Celis reaccionaron a la opinión de Thiago Medina sobre su romance: “Estoy disfrutando y lo merezco”

La confirmación del noviazgo entre los ex participantes generó una ola de mensajes positivos en redes sociales, mientras Thiago Medina, ex pareja de Daniela, expresó su frustración sobre la nueva relación

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Los exparticipantes de Gran Hermano hablaron sobre su romance y la incomodidad del influencer

Después de algunas especulaciones, gestos e indirectas, Nick Sícaro y Daniela Celis confirmaron su romance. Como consecuencia, los seguidores de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) parecen celebrar su nuevo vínculo. Sin embargo, lejos de ese clima, quien se muestra frustrado con la situación es Thiago Medina, la expareja de la joven. En ese marco, los enamorados fueron consultados por las publicaciones del hermano de Camilota y reaccionaron a sus tajantes opiniones sobre su relación.

Todo comenzó cuando Verónica Lozano, en Cortá por Lozano (Telefe), recibió a los enamorados y les consultó por las reacciones de Medina en redes. “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace. Cada uno con lo suyo y yo no estoy para sumarme a este teatro. Déjenme hacer tranquilo la mía. Yo no molesto a nadie”, decía el posteo de Thiago.

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Tras unos segundos de suspenso, Celis tomó la palabra y afirmó: “Vero, la verdad que vos me viste a mí pasar por un montón de sensaciones y emociones. Me viste triste, me viste feliz, me viste embarazada, me viste luchándola. Y ahora estoy disfrutando, siento que lo merezco”.

Con la idea de justificar a Medina, la conductora se animó a teorizar: “Tal vez él siente que tiene que dar explicaciones o a lo mejor en las redes le dicen qué pasó. No, no sé. ¿No?”. En respuesta a Lozano, Daniela comentó: “Quizás es verdad que hay una presión social de la familia, de lo que la gente quiere... O no sé, pero él también está bien, está haciendo su vida, está conociendo a gente, solamente que no lo muestra. Pero, o sea, lo que más quiero yo es que él sea feliz”.

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Los gestos románticos de Nick Sícaro a Daniela Celis llamaron la atención de Thiago Medina
Los gestos románticos de Nick Sícaro a Daniela Celis llamaron la atención de Thiago Medina

“Él dice teatro, está bajándole el precio”, arremetió Verónica, a lo que Celis le cedió la palabra a Sícaro, quien agregó: “¿Puedo hablar yo? Yo la verdad es que nunca me quiero meter en este tema, pero siempre lo digo. Yo no lo conozco, no tengo nada en contra de él. Entiendo que todos tenemos un pasado y que ella tiene una vida y tiene una familia, obvio. Y yo eso lo respeto muchísimo. Por eso siempre trato, de a poco, ir acompañándola, dándole su espacio. Por eso por ahí hay mucha gente también que no sabe la vida privada nuestra y también habla mucho y habla de esto, ¿no? De el teatro y que esto y que lo otro. Yo siento que no nos enojamos y que la idea es explicarlo”.

Lejos de estos conflictos, Sícaro y Celis habían confirmado su relación en vivo días atrás. Todo sucedió cuando el joven visitó el streaming Todo lo contrario (Telefe) y fue consultado por Tato Alcorta: “Hablando de utilizar shippeos para como estrategia. ¿Vos acaso estás usando a Daniela, nuestra compañera, que la adoramos, la queremos, como estrategia para volver a entrar a la casa de Gran Hermano?”. Lejos de dar lugar a esta teoría, Nick respondió: “Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro”.

El exparticipante de Gran Hermano habló del inicio de su relación con la influencer

Sin embargo, al continuar hablando, la situación se volvió más confusa. “Pero ¿sabes por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje”, afirmó Nick.

Ante las dudas que planteaba su respuesta, el excampeón de Gran Hermano preguntó: “¿Y es verdad o no es verdad?”. Fue entonces cuando Sícaro devolvió: “No, no es verdad. Yo, ¿de que esté con Daniela? Sí, es verdad. Primicia para ustedes, acá arrancó todo”.

Con la idea de agregar más información, Tato contó la charla que había tenido con Daniela: “El otro día Dani me dijo que no, que todavía nada, que no se habían dado ni un beso, que todavía no había pasado nada, que sí, capaz que estaban empezando a verse de otra manera, pero tenemos la confirmación oficial”.

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