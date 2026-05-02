Las condiciones de vida mejoraron para 7,1 millones de personas y se deterioraron para 5,2 millones

En 2025 se verificó que más personas experimentaron una mejora en su calidad de vida que las que sufrieron un deterioro (Foto: Reuters)

Con la difusión de los indicadores sobre las Condiciones de Vida de la población que habita en 31 aglomerados de todo el país, el Indec completó las estadísticas socioeconómicas de 2025: PBI, inflación, empleo y desempleo, pobreza e indigencia, junto con los del comercio interior y exterior y turismo internacional, principalmente.

Los resultados, tanto en la comparación interanual como respecto del inicio de la presidencia de Javier Milei, reflejaron una economía con diferentes velocidades: aumentó en promedio la actividad y mejoró el ingreso de la población; sin embargo, también subió el desempleo, con un incremento de los puestos informales y de la oferta de trabajadores a una tasa superior a la del empleo. Se verificó que más personas experimentaron una mejora en su calidad de vida que las que sufrieron un deterioro.

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Este panorama dual fue advertido por los economistas Roberto Frenkel y Ricardo Arriazu, quienes consideran que podría afectar la sustentabilidad social del plan de estabilización. Otros economistas sostienen que estos indicadores derivan del clima de incertidumbre previo a las elecciones legislativas y su efecto inercial en los meses posteriores, mientras que en el Gobierno sostienen que en los próximos meses el cuadro mejorará.

Sobre la base de 27 indicadores de condiciones de vida del Indec, que incluyen calidad de la vivienda, hacinamiento, clima educativo y acceso a servicios básicos como agua, gas y atención de la salud, en el segundo semestre de 2025 se registraron mejoras en 17 (63% del total) y retrocesos en 10 (37%), respecto de un año antes.

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El saldo neto en cantidad de habitantes fue una mejora de casi dos millones de personas, extrapolando los datos del universo encuestado por el Indec -representativo de 30 millones de personas- a 47,7 millones de residentes, equivalente al 4,1% de la población total de 2024. Las condiciones de vida mejoraron para 7,1 millones de personas y se deterioraron para cerca de 5,2 millones.

Incidieron tanto las acciones y efectos de la política económica de la Administración central como las de las gobernaciones y municipios de todo el país

En este resultado incidieron tanto las acciones y efectos de la política económica de la Administración central como las de las gobernaciones y municipios de todo el país.

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Distribución de mejoras y retrocesos en el acceso a servicios

La imagen captada por el Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec para la segunda mitad de 2025 reveló: “81% de los hogares y 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. Por otro lado, el 6,4% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,6% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden al 8% y 14,1%, respectivamente", informó el organismo.

Estos indicadores evidenciaron mejoras respecto de un año antes, ya que disminuyó en 155.500 las personas que habitan en construcciones precarias y aumentó en 371.700 quienes residen en viviendas completas. En contrapartida, creció en 263.000 las que están en una situación intermedia, según proyecciones de los datos de los 31 aglomerados urbanos al total país.

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Disminuyó en 155.500 las personas que habitan en construcciones precarias y aumentó en 371.700 quienes residen en viviendas completas

Según el régimen de tenencia de la vivienda, el 61,9% de los hogares son propietarios de la unidad y del terreno; un 6,4% son propietarios solo de la vivienda, y el 20,5% son inquilinos. El 17,6% restante corresponde a ocupantes por pago de impuestos o expensas, ocupantes gratuitos con permiso o de hecho (sin permiso), que en conjunto representan el 9,6% del total, y el 8% incluye ocupantes en relación de dependencia, hogares en viviendas en sucesión y otras situaciones no contempladas en las opciones anteriores, según el organismo.

Comparado con el segundo semestre de 2024, el Indec detectó un incremento de 1,1 millones de habitantes con vivienda propia y una disminución de 488.200 en quienes alquilan. El total de ocupantes y “otros” se redujo en 140.000 personas.

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Respecto de los hogares con saneamiento inadecuado -definidos por carencias como no tener baño, baño fuera del terreno, compartido, sin conexión a red pública ni cámara séptica, o sin descarga de agua- comprenden al 12% de los hogares y 14,1% de la población. El último relevamiento registró una mejora del 1,6% (muy superior al crecimiento vegetativo de la población), mientras el grupo con saneamiento insuficiente se redujo 2,4%, favoreciendo en conjunto a más de 1.550.000 personas.

En cuanto a las características del hábitat, la EPH también elabora indicadores sobre la ubicación de las viviendas. Respecto de la cercanía a basurales (tres cuadras o menos de sitios de disposición de residuos), el Indec detectó que, en el segundo semestre de 2025, esta situación se redujo 2,6%, afectando a 2,9 millones de personas. Mientras tanto, las viviendas en zonas inundables –áreas donde por lluvias o crecidas el agua llega al umbral de las casas o se encuentran cerca de cursos de agua- pasaron de 4,8 a 4,5 millones de habitantes (bajó 6 por ciento).

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En cuanto al acceso a la red pública de gas natural, se observa una proporción menor en 2025. A pesar de que existe un excedente creciente con la explotación de Vaca Muerta y la extensión de la red troncal de gasoductos, el porcentaje bajó a 60,5% de la población, el más bajo desde el inicio de la serie en 2016 y por debajo incluso del mínimo registrado en el segundo semestre de 2020. En valores absolutos, la población sin acceso a este recurso aumentó en 897.000 personas, involucrando a 18,8 millones de habitantes.

Por el contrario, 85,9% la población con acceso a la red de agua corriente: 42,4 millones de personas, lo que representa un aumento de 713.000. Aquellos que carecen del servicio se redujeron 4,5%, llegando a 4,9 millones de habitantes, el menor valor de la serie del Indec. El universo con acceso al servicio de cloacas también creció, con una suba de 1,7% que llevó la cifra a 33,1 millones de habitantes. Quienes no cuentan con esa descarga en baños aumentaron en 51.700 personas, situándose en 14,5 millones.

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Sobre servicios de salud, la población con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia disminuyó 1,5%, equivalente a 489.000 personas, quedando en 31,5 millones. Por su parte, quienes dependen únicamente del sistema público crecieron 5,6%, más de 872.000 personas, totalizando 15,8 millones.

En lo que respecta al nivel educativo, la EPH al cierre del segundo semestre de 2025 muestra que la fuerza laboral entre 18 y 64 años (proyectada en 24,2 millones de personas) se compone mayoritariamente de quienes cuentan con secundario completo: 15,4 millones (un aumento de 557.600 personas respecto a la segunda mitad de 2024), lo que representa el 63,7% del total. En cambio, el grupo con instrucción superior, hasta universitario completo, se redujo en 325.600, alcanzando 8,8 millones.

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Balance bienal y función de las políticas públicas

En la comparación con el segundo semestre de 2023, el balance de los cambios en las condiciones de vida, nivel educativo y acceso a servicios de salud pública y privada muestra que el 74% de los indicadores mejoraron, involucrando a 35,6 millones de personas; el 26% (alrededor de 13,7 millones) registró retrocesos.

La mejora de las condiciones básicas de vida de la población depende no solo de la consolidación de la recuperación macroeconómica o del incremento del ingreso familiar, sino también de las políticas públicas de los subgobiernos provincial y municipal.