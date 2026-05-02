Energía y minería: la apuesta oficial para estabilizar el flujo de divisas y acumular reservas

El Gobierno estima que el sector energético y minero modificarán de forma sustancial la estacionalidad del mercado cambiario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Javier Milei proyecta un cambio estructural en la dinámica del mercado cambiario: la expansión de los sectores energético y minero podría distribuir el flujo de divisas de forma más pareja a lo largo del año. Analistas consultados por Infobae reconocieron que el auge de las exportaciones mineras y petroleras ya se refleja en la liquidación de divisas. No obstante, destacaron que ese mayor caudal aún no alcanza para desplazar el peso que tiene la liquidación de la cosecha gruesa -se concentra entre abril y junio- sobre la acumulación de reservas internacionales.

En las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertó en el Atlantic Council acerca del proceso de acumulación de reservas y al futuro del mercado cambiario.

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“El año pasado hubo mucha preocupación y ansiedad en torno al proceso de acumulación de reservas. Nosotros sostuvimos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas. Así fue. De hecho, el 15 de diciembre anunciamos el programa de acumulación de reservas para comenzar el 1° de enero, y desde entonces hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado“, dijo el funcionario, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el 1° de enero hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado (Bausili)

Bausili sostuvo que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

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Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, proyectó un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario argentino (Foto: EFE)

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

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De esta forma, el equipo económico estima que el balance de divisas energético y minero seguirá creciendo en los años venideros y los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) generarán flujos de dólares asociados a su etapa de inversión.

Según datos del BCRA, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril. Por el momento, se aprobaron propuestas por el equivalente a USD 27.300 millones y, de autorizarse las que se encuentran en etapa de evaluación, el monto ascendería a 99.300 millones de dólares.

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El flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril

Desde Fundación Mediterránea ponderan que la energía “volvió a ser un motor de dólares para Argentina. Después de más de una década de déficit (2011-2023), el sector cerró 2025 con un superávit de USD 7.829 millones. El cambio no es coyuntural: detrás hay una transformación estructural del sector energético”.

Según un informe de Econviews, el rubro energético no limita su aporte de divisas al superávit comercial. En los últimos 12 meses, el flujo neto total del sector al mercado cambiario alcanzó USD 9.420 millones, una cifra que incluye USD 5.840 millones ingresados por la cuenta de bienes en el Mercado Libre de Cambios y USD 6.980 millones provenientes de colocaciones de deuda, junto al resto de las cuentas del sector.

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El sector energético pasó se de ser deficitario a superavitario en los últimos años

El rol del RIGI y la acumulación de reservas

Consultado por Infobae, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que existe un cambio notorio en el segmento de la energía, que pasó de deficitario a positivo, pero “no es suficiente para poder compensar la caída de estacional que hay en el agro”.

“Eso puede ir cambiando en 2027 cuando empiece a funcionar Vaca Muerta Sur, que va a aportar 180.000 barriles diarios de exportación. Añadió que para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas y que “hoy el superávit comercial asciende a USD 21.000 millones versus USD 11.000 millones del año pasado”.

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Para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas (Menescaldi)

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, contó que en la actualidad el agro sigue siendo el principal sector exportador, más allá del crecimiento que tuvo la energía y la minería. “Puesto en números: en los últimos 12 meses las exportaciones de los complejos oleaginoso y cerealero representaron 35% del total, el de energía 12% y el minero 8%. Es cierto que estos dos sectores crecieron mucho en los últimos años (prácticamente duplicaron sus shares), pero todavía no tienen el mismo peso que el agro".

Según Giacoia, esto mantiene la estacionalidad positiva en el segundo trimestre asociada a la cosecha gruesa. Proyectó que las mejoras en energía y minería ayudarán a moderar esa estacionalidad en los próximos años.

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El economista Federico Machado opinó que el país está ante un cambio de la estacionalidad: “Lo vimos con claridad en el primer trimestre, que históricamente era muy malo y este año fue extraordinario para el mercado de cambios (como vemos en la compras del BCRA y la apreciación)”.

El gráfico muestra la distribución de los proyectos RIGI aprobados y en evaluación por provincia, con San Juan y Neuquén a la cabeza en miles de millones de dólares a abril de 2026

“Eso no significa que la estacionalidad desaparezca del todo, porque, sobre todo en invierno, además de la baja oferta del campo también tenemos mayor demanda (gas y turismo). Pero si la suaviza”, graficó.

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Exportaciones: perspectivas sectoriales para 2026-2027

Machado estimó que en el segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre; petróleo y minería, en 2026, muestran un ingreso de divisas que supera en USD 300 millones mensuales al del mismo periodo del año anterior.

El segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre (Machado)

El jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, explicó que “el comercio de energía debería ser más estable, en términos estacionales, que el agro. Una vez que Vaca Muerta esté completamente desarrollada, no deberíamos observar tanto contraste entre el primer y segundo semestre”.

De Luca añadió que podría haber menos oferta de dólares en la segunda mitad del año respecto al trimestre abril-junio, pero esto no necesariamente implica un problema, ya que los ingresos pueden provenir de la energía, el RIGI o colocaciones de obligaciones negociables.