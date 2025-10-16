Salud

Pilates: cuándo comienzan a notarse los cambios en postura, flexibilidad y bienestar

Un seguimiento de expertas consultadas por Women’s Health y estudios recientes confirma que esta práctica favorece la alineación corporal, la movilidad y el bienestar mental, con resultados respaldados por evidencia científica y potenciados por la práctica regular

Por Martina Cortés Moschetti

pilates mejora la postura y la flexibilidad en solo dos semanas

En los últimos cinco años, el pilates se ha establecido como la disciplina fitness de mayor crecimiento, atrayendo a quienes buscan mejorar su estado físico y su bienestar mental.

Su éxito sostenido radica en la capacidad para involucrar músculos estabilizadores que suelen ignorarse en otros tipos de entrenamiento. Tara Bethune, entrenadora e instructora de pilates, subraya que más allá del ejercicio físico, el pilates ofrece una perspectiva distinta para percibir el propio cuerpo. “Solo con eso, estarás más en sintonía con tu cuerpo”, afirmó según Women’s Health.

Expertas consultadas por el medio sostienen que los beneficios pueden percibirse en apenas dos semanas, entre ellos una postura más erguida, mayor flexibilidad y una conexión integral entre cuerpo y mente. Laura Quinn, entrenadora principal de pilates en Los Ángeles, coincide en que la clave está en la regularidad: dos sesiones semanales son suficientes para principiantes que desean establecer una base, aunque recomienda aumentar la frecuencia hasta cuatro veces por semana para avanzar, priorizando siempre el descanso.

Al iniciar la práctica, los avances suelen manifestarse en detalles cotidianos. Quinn señala que quienes adoptan el pilates notan una postura más recta al sentarse y al levantarse, así como una activación abdominal inédita. Estos efectos trascienden a todo tipo de personas: incluso aquellas que ya cuentan con un estilo de vida activo encuentran beneficios concretos, porque el pilates se enfoca en grupos musculares menores y estabilizadores que otras disciplinas rara vez trabajan.

La práctica regular de pilates fortalece músculos estabilizadores y mejora la conexión cuerpo-mente

Resultados del pilates: cronología y evidencia científica

Diversas investigaciones y testimonios de expertas han analizado la progresión de los resultados. Según Bethune, tras dos semanas de práctica regular, pueden observarse mejoras en flexibilidad, equilibrio y coordinación.

Este efecto inmediato cuenta con respaldo científico; una investigación publicada en Journal of Bodywork and Movement Therapies demuestra que tales beneficios también se mantienen en el tiempo. Hacia la tercera o cuarta semana, Quinn advierte progresos notables en la sensación de fortaleza y en la alineación postural, lo que se traduce en movimientos más eficientes y un mayor control corporal.

Al llegar a la octava semana, una revisión sistemática en Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation constató avances significativos en la postura y la capacidad para realizar actividades diarias en mujeres sedentarias. Bethune añade que entre la sexta y octava semana la definición muscular y la composición corporal comienzan a mejorar visiblemente, sobre todo cuando la práctica va acompañada de una alimentación balanceada.

el pilates incrementa la masa muscular y la fuerza de agarre en mujeres tras ocho semanas de práctica

Los estudios más recientes confirman estos cambios. Un ensayo aleatorizado publicado por Nature demostró que mujeres que realizaron pilates reformer durante una hora, tres veces a la semana, lograron aumentos en masa muscular, fuerza de agarre y masa corporal respecto al grupo control.

El impacto del pilates se extiende al plano psicológico: según un trabajo publicado en Healthcare, realizar una sesión semanal de una hora durante tres meses reduce ansiedad, depresión y estrés de manera significativa.

Limitaciones del pilates y estrategias para maximizar sus beneficios

A pesar de sus múltiples efectos positivos, el pilates presenta algunas limitaciones, sobre todo en el desarrollo muscular máximo. Bethune advierte que el diseño de los aparatos y la imposibilidad de incrementar la resistencia de manera ilimitada pueden acotar el progreso en hipertrofia.

Por eso, recomienda combinar el pilates con entrenamiento de fuerza convencional, ya que esta integración permite aprovechar la estabilidad y el control que brinda el pilates junto con la sobrecarga progresiva necesaria para construir más masa muscular.

Para lograr los mejores resultados, la constancia y el descanso se revelan como factores esenciales. Quinn insiste en que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse tras el ejercicio y que evitar el sobreentrenamiento resulta fundamental, puesto que la recuperación garantiza ganancias sostenibles y previene lesiones.

combinar pilates con entrenamiento de fuerza para maximizar el desarrollo muscular y prevenir lesiones

Además de mejorar la postura y la flexibilidad, el pilates contribuye al fortalecimiento de la musculatura profunda y la estabilización articular. Esto lo vuelve especialmente útil como complemento para quienes realizan levantamiento de pesas, ya que previene lesiones, refuerza el core y facilita movimientos más eficientes. Así lo sintetiza Bethune, quien asegura que el pilates “optimiza el rendimiento físico general y ayuda a quienes desean avanzar tanto en bienestar físico como mental”, según declaró a Women’s Health.

En suma, la evidencia científica y la experiencia de las expertas muestran que el pilates, con su enfoque integral, ofrece beneficios rápidos y sostenidos en postura, flexibilidad y salud mental, constituyéndose en una opción efectiva para quienes buscan una transformación duradera y equilibrada del cuerpo y la mente.

