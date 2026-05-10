América Latina

Seguidores de Evo Morales marcharán desde el altiplano hasta La Paz para sumar presión al paro contra el Gobierno de Paz

El ex presidente anunció que su nueva organización política partirá el martes 12 de mayo desde Caracollo y prevé llegar a la capital el día 18

Guardar
Google icon
Evo Morales vuelve a movilizar a sus bases para protestar contra el Gobierno de Bolivia (AP Foto/Juan Karita, Archivo)
Evo Morales vuelve a movilizar a sus bases para protestar contra el Gobierno de Bolivia (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El ex presidente boliviano Evo Morales anunció este domingo que sus seguidores iniciarán el martes una marcha de seis días desde la localidad altiplánica de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz, para exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz el abandono de lo que denominó políticas “neoliberales y privatizadoras”. La movilización, bautizada como “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, fue decidida por Evo Pueblo, la organización política que Morales impulsa desde el Trópico de Cochabamba, y prevé llegar a la sede del Gobierno el 18 de mayo.

Morales hizo el anuncio en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, emisora vinculada a los sindicatos cocaleros del Chapare. La decisión se adoptó el sábado en un ampliado nacional de Evo Pueblo en Lauca Ñ. Las conclusiones del encuentro precisaron que la marcha se realizará en coordinación con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de maestros.

PUBLICIDAD

La protesta se suma a la mayor crisis social que atraviesa Bolivia desde que Paz asumió en noviembre de 2025. Desde el 1 de mayo, la COB —la mayor central sindical del país— sostiene un paro general indefinido declarado en un cabildo en El Alto. La central exige un aumento salarial del 20% y el compromiso de no privatizar empresas estatales, demandas que el Gobierno rechazó alegando que el salario mínimo ya subió en esa proporción en enero. A ese conflicto se suman bloqueos de carreteras en el altiplano paceño y en el municipio de Caranavi que llevan casi dos semanas cortando el suministro de alimentos y combustible al norte del departamento de La Paz.

El pronunciamiento de Evo Pueblo amplía las exigencias más allá del conflicto salarial. La organización —que todavía carece de personería jurídica— rechaza un posible aumento del precio de los combustibles y cuestiona la reforma constitucional parcial y las diez nuevas leyes que Paz anunció el sábado en un “Encuentro Nacional” en Cochabamba. Morales sostuvo que esas normas apuntan a “la privatización de los recursos naturales y los servicios básicos”. También exigen la abrogación de la Ley 1720, que regula la conversión de pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, aunque su derogación genera rechazo en sectores productivos de Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Los seguidores de Evo Morales prevén llegar a la sede del Gobierno el 18 de mayo (EFE/Jorge Abrego)
Los seguidores de Evo Morales prevén llegar a la sede del Gobierno el 18 de mayo (EFE/Jorge Abrego)

Morales desestimó que la confluencia con la COB responda a razones ideológicas. “Aquí ya no hay diferencia ideológica, para mí, es defender la canasta básica familiar”, afirmó según recogió la agencia EFE. Confirmó además que la marcha continuará aunque el Legislativo abrogue la Ley 1720, señal de que la protesta tiene un horizonte político que excede esa demanda concreta.

El Gobierno de Paz llega a este escenario debilitado. El presidente heredó en noviembre de 2025 una economía con inflación del 20%, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Sus primeras medidas —retirada de subsidios, recorte del gasto y apertura a inversión extranjera— fracturaron la relación con los sindicatos que habían sostenido políticamente a Morales y a Luis Arce (2020-2025). Ante las protestas, el Ejecutivo acusó a Morales de coordinar los bloqueos y presentó audios que supuestamente lo implicaban; el sitio de verificación Chequea Bolivia determinó que al menos uno de esos registros databa de junio de 2025, durante la presidencia de Arce.

Con la llegada prevista para el 18 de mayo, Evo Pueblo busca unir su marcha con el paro de la COB y los bloqueos campesinos ya activos. Si esa confluencia se consolida, el Gobierno de Paz deberá enfrentar un frente unificado cuyas demandas —salariales, energéticas y constitucionales— difícilmente admiten una respuesta única.

Temas Relacionados

Evo MoralesBolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como “huérfano por falta de libertad y justicia” bajo el régimen de Ortega

El obispo crítico revela desde el exilio las profundas consecuencias sociales derivadas del autoritarismo. Su reflexión aborda el sufrimiento colectivo y resalta la pérdida de esperanza en tiempos de represión política

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como “huérfano por falta de libertad y justicia” bajo el régimen de Ortega

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

Durante los operativos realizados en diferentes provincias, los organismos oficiales incautaron grandes volúmenes de artículos, clausuraron establecimientos no autorizados y pusieron bajo custodia productos potencialmente peligrosos para la población

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

El recorrido de un migrante salvadoreño que, tras sobrevivir a la guerra y huir en un maletero, logró ser nombrado obispo en Estados Unidos

El nuevo máximo representante diocesano en Virginia Occidental comparte una visión esperanzadora acerca del valor humano, desafiando prejuicios y promoviendo el respeto por la diversidad de experiencias personales y migratorias

El recorrido de un migrante salvadoreño que, tras sobrevivir a la guerra y huir en un maletero, logró ser nombrado obispo en Estados Unidos

Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027

La iniciativa contempla la entrega de paquetes completos de materiales y uniformes, beneficiando a familias del sector público y estimulando la participación de empresas locales fabricantes a través de contratos para la elaboración de insumos educativos

Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027

Cámara de Comercio panameña pide actuar con visión y sentido de país para poder avanzar

Gremio sostiene que no se puede esperar a que las oportunidades lleguen, pues hay que salir a construirlas

Cámara de Comercio panameña pide actuar con visión y sentido de país para poder avanzar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos bicampeones llegan al Estadio Hidalgo en busca de la remontada

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos bicampeones llegan al Estadio Hidalgo en busca de la remontada

Gustavo Petro podría enfrentar inconvenientes en la Comisión de Acusaciones de la Cámara: congresistas oficialistas estarían divididos

Cómo sigue la búsqueda de Analía Corte, la mujer que lleva tres días desaparecida en Bariloche

Resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 9 de mayo

Apartadó bajo el agua: río se desbordó dejando centenares de viviendas inundadas y familias perjudicadas

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

El recorrido de un migrante salvadoreño que, tras sobrevivir a la guerra y huir en un maletero, logró ser nombrado obispo en Estados Unidos

Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027

Cámara de Comercio panameña pide actuar con visión y sentido de país para poder avanzar

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película