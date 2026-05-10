América Latina

Paraguay y Taiwán anunciaron el desarrollo de uno de los mayores centros de inteligencia artificial del mundo

El presidente Santiago Peña dijo que el proyecto será financiado en partes iguales por ambos países y apunta a convertir a su país en un centro regional de desarrollo tecnológico vinculado a la IA y la infraestructura digital

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La propuesta combina la tecnología de semiconductores de Taiwán con la energía limpia de Paraguay, consolidando una asociación de casi setenta años

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este domingo un acuerdo con Taiwán para desarrollar en territorio paraguayo un gran centro de inteligencia artificial, un proyecto que definió como uno de los más importantes de su tipo y que busca posicionar al país sudamericano dentro de la competencia global por las nuevas tecnologías.

El anuncio fue realizado durante el cierre de su visita oficial a Taiwán, donde mantuvo reuniones con el gobierno de la isla y firmó distintos acuerdos de cooperación. En un mensaje difundido por la Presidencia paraguaya, el mandatario afirmó: “Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya”.

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Según explicó el presidente, el proyecto será financiado en partes iguales por ambos países y apunta a convertir a Paraguay en un centro regional de desarrollo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

Peña sostuvo además que la iniciativa representa un paso estratégico para su país en un sector que considera decisivo para las próximas décadas.

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Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, expresó el mandatario en sus redes sociales, donde calificó el acuerdo como “sin precedentes”.

Dos hombres sonrientes en traje oscuro se dan la mano frente a las banderas de Taiwán y Paraguay. Un retrato enmarcado cuelga entre ellos, con dos sillas azules en primer plano
El presidente de Taiwán, William Lai, recibió en Taipei a Santiago Peña durante la visita oficial en la que ambos gobiernos anunciaron nuevos acuerdos tecnológicos y de cooperación (Prensa Oficina del Presidente de Taiwán)

El proyecto fue presentado en medio de la estrecha relación diplomática que mantienen Asunción y Taipei. Paraguay continúa siendo el único país de América del Sur que conserva relaciones oficiales con Taiwán, en un contexto marcado por la presión del régimen de China para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

La visita de Peña incluyó reuniones con el presidente taiwanés, William Lai, además de encuentros con ministros y representantes empresariales vinculados al sector tecnológico. Durante el viaje también se avanzó en acuerdos sobre ciberseguridad, cooperación judicial e inversiones en infraestructura informática.

En una ceremonia oficial realizada en Taipei, Lai agradeció públicamente el respaldo diplomático paraguayo.

Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, declaró el presidente taiwanés.

Por su parte, Peña reiteró el apoyo de Asunción a la isla frente a las presiones internacionales impulsadas por Beijing.

Paraguay valora profundamente esta relación y reafirma su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos”, afirmó.

Dos cancilleres se dan la mano sonriendo, sosteniendo documentos. Detrás, dos presidentes aplauden. Banderas de Paraguay y Taiwán, y caligrafía china al fondo
Los cancilleres de Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación bilateral durante una ceremonia encabezada por los presidentes Santiago Peña y William Lai (Oficina Presidencia Paraguay)

El anuncio del centro de inteligencia artificial se produjo mientras China intensifica sus esfuerzos diplomáticos para aislar a Taiwán en organismos internacionales y reducir sus vínculos formales con otros países. Actualmente, Taipei mantiene relaciones oficiales con apenas doce Estados en el mundo, siete de ellos ubicados en América Latina y el Caribe.

La relación entre Paraguay y Taiwán también tiene un fuerte componente comercial. Durante 2025, Taiwán se convirtió en uno de los principales destinos de las exportaciones paraguayas de carne bovina. Datos oficiales paraguayos señalaron que las ventas al mercado taiwanés superaron los 288 millones de dólares el año pasado.

Además, ambos gobiernos concretaron recientemente un acuerdo de arancel cero para la carne porcina paraguaya, una medida que fortaleció el intercambio bilateral y consolidó el vínculo económico entre ambas partes.

Durante su estancia en Taiwán, Peña también recibió un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán. El mandatario describió ese reconocimiento como una muestra de la “sólida alianza” existente entre ambos gobiernos.

Presidentes Santiago Peña y Lai Ching-te, con un oficial, caminan sobre alfombra roja flanqueados por guardias de honor. Banderas de Taiwán y Paraguay visibles
Santiago Peña y William Lai encabezaron una ceremonia oficial en Taipéi durante la visita en la que ambos gobiernos avanzaron en acuerdos de cooperación tecnológica y ciberseguridad (Oficina del Presidente de Taiwán)

Días antes de la llegada de Peña, autoridades taiwanesas denunciaron presiones diplomáticas chinas sobre varios países africanos para obstaculizar recientes desplazamientos internacionales del presidente Lai.

Aunque el gobierno paraguayo todavía no detalló el lugar exacto donde se construirá el complejo ni el cronograma previsto para las obras, Peña aseguró que la iniciativa marcará una nueva etapa en la relación bilateral y abrirá oportunidades vinculadas al desarrollo digital, la innovación y la infraestructura tecnológica.

(Con información de EFE y AFP)

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