Salud

Entrenar entre el 60% y el 70% de esfuerzo: la clave para quemar grasa, cuidar las articulaciones y prolongar la vida

Actividades sostenidas a ritmo moderado permiten mantener la respiración relajada y promueven la biogénesis mitocondrial, contribuyendo a un mayor bienestar

Por Dante Martignoni

Guardar
La Zona 2 combina ejercicio
La Zona 2 combina ejercicio moderado con beneficios para la quema de grasa y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae/Freepik)

Sentirse exhausto tras un entrenamiento intenso no es la única vía para mejorar la salud y prolongar la vida. El entrenamiento en Zona 2, que implica ejercitarse al 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima, ganó popularidad como una estrategia eficaz para la quema de grasa, el fortalecimiento del sistema cardiovascular y la longevidad, según expertos y estudios recientes citados por The Times.

El método de entrenamiento por zonas se basa en la frecuencia cardíaca máxima, un parámetro que, como explicó el entrenador personal Warren Whitely a The Times, se calcula restando la edad de la persona a 220. Por ejemplo, una persona de 33 años tendría una frecuencia cardíaca máxima estimada de 187 pulsaciones por minuto.

Mantener la frecuencia cardíaca entre
Mantener la frecuencia cardíaca entre el 60% y el 70% del máximo estimulado favorece el uso eficiente de la grasa como fuente de energía y mejora la salud metabólica (Crédito: Freepik)

Cada zona de entrenamiento corresponde a un porcentaje de esa cifra: la Zona 1 (50-60%) se asocia a actividades muy ligeras, mientras que la Zona 5 (90-100%) corresponde al esfuerzo máximo, solo sostenible durante breves periodos.

La Zona 2, situada entre el 60% y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, permite mantener una respiración relajada y realizar actividades durante al menos 30 minutos sin agotamiento, como caminar a paso ligero, pedalear suavemente o nadar a ritmo constante.

Beneficios fisiológicos y longevidad

Los beneficios fisiológicos de entrenar en Zona 2 son múltiples. Esta franja de intensidad se conoce como la “zona de quema de grasa”, ya que el cuerpo utiliza preferentemente la grasa como fuente de energía en lugar de los carbohidratos.

A intensidades bajas o moderadas, los músculos reciben suficiente oxígeno para descomponer la grasa de manera eficiente, lo que favorece la utilización de este combustible incluso en reposo.

En la Zona 2, los
En la Zona 2, los músculos reciben suficiente oxígeno para usar la grasa como principal fuente de energía (Crédito: Freepik)

Además, el entrenamiento en Zona 2 contribuye a mejorar la salud cardiovascular, regular los niveles de glucosa en sangre y aumentar la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del organismo para alternar entre diferentes fuentes de energía según las necesidades.

El impacto del entrenamiento en Zona 2 va más allá de la quema de grasa. Existen evidencias que sugieren que este tipo de ejercicio mejora la función mitocondrial.

Las mitocondrias, responsables de transformar los alimentos y el oxígeno en energía utilizable por el cuerpo, tienden a disminuir en cantidad y eficiencia con la edad, lo que puede traducirse en fatiga, pérdida de fuerza y mayor riesgo de problemas metabólicos.

Trabajar a un ritmo constante estimula la eficiencia y biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevas mitocondrias. Este proceso permite que las células produzcan energía de manera más eficaz y ayuda a proteger contra el deterioro asociado al envejecimiento.

La práctica regular de actividades
La práctica regular de actividades en Zona 2 contribuye a una mejora en la función mitocondrial y ayuda a retrasar el envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio, publicado en la revista Circulation y citado por The Times, señaló que los mayores beneficios para la longevidad se logran al realizar entre cinco y diez horas de actividad física a la semana, como caminar, andar en bicicleta, practicar yoga o cualquier otro tipo de ejercicio, preferiblemente la mayoría de los días.

Sostenibilidad y recomendaciones prácticas

La sostenibilidad es otra de las ventajas clave del entrenamiento en Zona 2. Según la entrenadora personal Fiona Kavanagh, entrevistada por el medio británico, este tipo de ejercicio resulta menos exigente para las articulaciones y el sistema nervioso, y reduce el riesgo de lesiones, lo que facilita la adherencia a largo plazo.

Aunque los entrenamientos de alta intensidad pueden ofrecer beneficios adicionales para el corazón, el metabolismo y la función mitocondrial, según señalaron estudios recientes, no es necesario esforzarse al máximo en cada sesión para mejorar la condición física.

Caminar, pedalear o nadar de
Caminar, pedalear o nadar de forma sostenida son actividades comunes dentro de esta franja de esfuerzo (Crédito: Freepik)

Whitely recomendó que la Zona 2 constituya la base del programa de entrenamiento, complementada con una o dos sesiones semanales de mayor intensidad para desarrollar velocidad, potencia y capacidad de esfuerzo cuando sea necesario. Este enfoque equilibrado permite aprovechar lo mejor de ambos mundos.

Para quienes buscan incorporar el entrenamiento en Zona 2 a su rutina, existen varias opciones prácticas. Caminar a paso ligero, ya sea al aire libre o en una cinta con ligera inclinación, durante 30 a 45 minutos, es una de las formas más accesibles.

El ciclismo en terreno llano, manteniendo un ritmo continuo y cómodo, también resulta efectivo. Nadar a un ritmo constante proporciona un entrenamiento aeróbico completo, fortaleciendo el corazón, los pulmones y los músculos.

El yoga vinyasa, por su parte, permite elevar la frecuencia cardíaca de manera suave, mejorando fuerza, flexibilidad y salud aeróbica, siempre que se mantenga una respiración profunda pero controlada.

Temas Relacionados

Entrenamiento Zona 2Frecuencia cardíacaLongevidadAndar en bicicletaNadarCaminarActividad físicaBienestarMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Se trata de propuestas de la Fundación INECO que ponen en primer plano la importancia de acompañar a personas que viven con enfermedades con deterioro cognitivo, así como el rol fundamental de las familias y cuidadores

La Legislatura porteña declarará de

7 ejercicios clave que ayudan a prevenir lesiones y mejoran el equilibrio en mayores de 40

Una guía respaldada por expertos citados por Men’s Fitness destaca movimientos eficaces para fortalecer el core y reducir accidentes domésticos o en el gimnasio entre quienes superan las cuatro décadas de vida

7 ejercicios clave que ayudan

Expertos advierten sobre riesgo de hipertensión en personas que duermen menos de seis horas

Especialistas, consultados por Verywell Health, recomiendan rutinas específicas y atención médica temprana para reducir el impacto negativo de la falta de descanso en el organismo

Expertos advierten sobre riesgo de

Revelan el rol clave de la dopamina baja en la depresión y abren nuevas vías de tratamiento

Expertos de Mayo Clinic exploran cómo la alteración de este sistema químico cerebral afecta la capacidad de experimentar placer y propósito

Revelan el rol clave de

Cómo influye la duración y el horario de la siesta en el rendimiento mental y el bienestar emocional

Nuevas pautas respaldadas por investigaciones médicas abren la puerta a una mejor gestión del descanso y la energía diaria sin comprometer la calidad del sueño principal, según expertos de Cleveland Clinic

Cómo influye la duración y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emergencia aérea: un avión sobrevoló

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Eclipse solar parcial del 21 de septiembre: dónde y cómo verlo de forma segura

INFOBAE AMÉRICA
Portugal reconoció formalmente al Estado

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

TELESHOW
Jamaica, la hija de L-Gante

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”