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La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El ECDC confirmó que el brote que dejó tres muertos a bordo del crucero corresponde a la variante Andes, ya conocida, y no es más transmisible ni más grave. El barco permanece fondeado en Tenerife mientras sus ocupantes son repatriados

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Colectivo esperando el desembarco de los pasajeros del crucero.
Colectivo esperando el desembarco de los pasajeros del crucero.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informó este lunes de que los análisis genéticos del hantavirus del crucero neerlandés MH Hondius apuntan a que se trata de la variante Andes, ya conocida, y no de una nueva, por lo que no hay evidencia de que sea más dañina.

“La reciente secuenciación genética del virus sugiere firmemente que las muestras confirmadas del pasajero evaluado están vinculadas a la misma fuente original de la infección. La información genómica indica también que el virus implicado en el brote es similar a los virus Andes que ya se sabe que circulan en Sudamérica y no es una nueva variante”, informó este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) en un comunicado.

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El ECDC resaltó que “actualmente no hay evidencia de que esta variante se transmita más fácilmente o cause una enfermedad más grave que otros virus de la variante Andes”.

Este organismo con sede en Estocolmo reiteró su recomendación de que los pasajeros y la tripulación que tengan síntomas sean sometidos a aislamiento médico inmediato, mientras que quienes no los tengan sean puestos en cuarentena de hasta seis semanas.

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Travesía del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (ECDC)
Travesía del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (ECDC)

“Debido a las incertidumbres que existen y el largo período de incubación, es posible que podamos ver más casos en pasajeros y tripulación en las próximas semanas. De ahí que el enfoque precavido del ECDC desde el comienzo haya sido muy importante”, señaló la directora de este centro, Pamela Rendi-Wagner.

El ECDC recordó que sigue trabajando de forma estrecha con los Estados miembros, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para dar una respuesta coordinada y compartir información.

El barco MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado, hasta el momento, la muerte de tres personas.

El crucero lleva días fondeado en la entrada del puerto de Granadilla de Abona, en la isla atlántica española de Tenerife, mientras sus ocupantes están siendo repatriados a sus respectivos países.

Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), en presencia de una lancha de Salvamento Marítimo (i). EFE/Miguel Barreto
Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), en presencia de una lancha de Salvamento Marítimo (i). EFE/Miguel Barreto

En estos momentos permanecen en el crucero 54 personas, las 26 que serán desembarcadas más otros 28 tripulantes que viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.

Un total de 94 pasajeros del crucero desembarcaron ayer domingo para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen.

Tras el desembarco de los últimos pasajeros, el barco repostará y recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes, antes de partir hacia Países Bajos.

Una vez que el crucero se haga a la mar, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos, subrayó la ministra, quien ha corroborado que un pasajero francés que viajaba en el Hondius dio positivo, uno estadounidense dio un “positivo leve” y otro presentaba síntomas.

(con información de EFE)

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