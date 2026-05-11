Tragedia en Santa Cruz: quiénes eran las víctimas fatales y cuál es el estado de salud de los heridos tras la explosión

Personal de Bomberos de Perito Moreno y otras jurisdicciones trabajan en la remoción de escombros para hallar los cuerpos de las víctimas fatales. (Crédito: Gobierno de Santa Cruz)

La trágica explosión ocurrida en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, dejó un saldo de al menos tres víctimas fatales, entre ellas un bebé de apenas dos meses de vida, y varios vecinos heridos, algunos de ellos en estado grave, según informaron este lunes fuentes oficiales del Gobierno provincial.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz detalló que los pacientes afectados por el incidente reciben atención médica especializada en distintos hospitales de la región. De acuerdo con el parte oficial, “los pacientes se encuentran actualmente internados bajo seguimiento médico interdisciplinario, cursando evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro”.

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En el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen internados cuatro menores de edad. Tres de ellos presentan quemaduras en distintas áreas del cuerpo, con un porcentaje de afectación del 80 % en los casos de R. C. (8 años), S.C. (12) y M.E. (11). Además, D.G. (10) fue ingresado en ese mismo centro asistencial con politraumatismos. Uno de estos menores permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, bajo monitoreo constante, y su evolución es estable, según lo comunicado por el Ministerio.

Incendio y explosión en complejo residencial de Perito Moreno, Santa Cruz

En tanto, Daiana Estrada (38) fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras, donde se encuentra internada en terapia intensiva. El parte oficial señala que presenta “quemaduras en el 80 % del cuerpo” y que permanece bajo asistencia mecánica respiratoria, con evolución estable hasta el último informe. Los equipos médicos realizan controles permanentes, estudios complementarios y tratamientos según la complejidad de cada cuadro.

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El Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno, en tanto, atendió a otros pacientes, algunos de los cuales ya recibieron el alta médica. Entre ellos figuran Francisco Schulz (20), Carlos Ramos (29), Ricardo Cañas (40), Ignacio Martínez (39), Cristian Gonzales (41), Fabricio Flores (38) y Natalia Doroñuk (32). Las afecciones presentadas incluyeron disnea, cefalea por inhalación y traumatismos leves.

Además, permanece internada Soledad Gómez (30 años), quien presenta traumatismos de diversa consideración.

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En cuanto a los fallecidos, las autoridades provinciales los identificaron como Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30 años) y Gael Morales (2 meses de edad).

El Gobierno de Santa Cruz comunicó que los pacientes continúan bajo monitoreo permanente y que los equipos de salud mantienen la vigilancia de sus signos vitales y parámetros generales. El parte oficial subraya que la situación clínica de los heridos evoluciona de manera estable, aunque se mantiene la atención especializada debido a la complejidad de cada caso.

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Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, dialogó este lunes con Infobae en Vivo y brindó detalles del amplio operativo de seguridad que se desarrolla en el barrio San Antonio de Padua, donde ocurrió la tragedia, y advirtió que todavía no se conoce la cantidad exacta de muertos a raíz de la explosión.

“Hay dos adultos y un bebito entre los fallecidos, mientras que cuatro menores y una señora mayor se encuentran internados y en estados muy críticos. Pero no sabemos la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos”, explicó Gordillo.

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En cuanto a los heridos, la funcionaria adelantó que la directora del hospital distrital Oscar H. Natale, de Perito Moreno, brindará una conferencia de prensa esta tarde, mediante la cual brindará precisiones sobre la evolución de los lesionados que fueron derivados a centro de salud de Caleta Olivia y Las Heras.

Las imágenes muestran un edificio afectado por llamas intensas y una columna de humo ascendente. Un bebé y dos adultos murieron

Durante otro tramo del reportaje, Gordillo confirmó que la explosión afectó a varias casas linderas al complejo habitacional, por lo cual se realizará un relevamiento completo en la zona. “Por la magnitud de la explosión se han destrozado vidrios de viviendas y casas muy precarias que se han corrido de lugar. Por eso muchos vecinos están alojados en otros lugares”, explicó.

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Mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia, personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz mantiene un intenso operativo de búsqueda de los cuerpos de los tres fallecidos: dos adultos y un bebé de apenas dos meses de vida. Según comunicaron desde el Gobierno provincial, se teme que puedan encontrarse entre los escombros de la vivienda afectada por el incendio.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración articularon un dispositivo especial de contención y acompañamiento destinado tanto a las familias afectadas en Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación.

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Además, se dispuso la apertura de la EPP N°72 “Pioneros del Sur” para asistir a familias de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas.

El hecho

Una explosión seguida de un incendio en un complejo de departamentos de Perito Moreno, al noroeste de Santa Cruz, dejó tres muertos —un bebé de dos meses y dos adultos mayores— y al menos siete heridos durante la noche del domingo.

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Según trascendió de manera extraoficial, los investigadores sospechan que el estallido habría ocurrido por una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo afectado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, la detonación destruyó al menos una de las unidades y propagó el fuego hacia las viviendas contiguas.

La columna de humo del incendio en Perito Moreno

Personal de bomberos y la Policía llegó al lugar para controlar las llamas y asistir a los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros, según consignó Tiempo Sur. Las autoridades acordonaron el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos a la zona comprometida.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales e instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además garantizó la presencia del Estado provincial en Perito Moreno.

Una vez controlada la situación, la Justicia avanzará en la investigación correspondiente para poder esclarecer esta situación y los motivos detrás de la explosión.