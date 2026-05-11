La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Kennys Palacios contra el repechaje de GH

La controversia por el repechaje de Gran Hermano (Telefe) estalló nuevamente tras las declaraciones de Kennys Palacios en una entrevista concedida al ciclo Infama, emitido por América TV. El estilista, que supo ser una de las figuras más comentadas del reality, reapareció en el centro de la escena y agitó el debate sobre la legitimidad de las reglas que rigen el retorno de los participantes eliminados o expulsados.

Kennys propone reestructurar el formato de Gran Hermano y sugiere que todos los concursantes vuelvan una semana para decidir los finalistas por votación

Sentado en el estudio, Kennys no tardó en manifestar su incomodidad ante la posibilidad de que concursantes que salieron del programa por decisión de la producción —como Sol o Carmiña— reciban la misma oportunidad de regresar que quienes dejaron la casa por voto popular. “Lo que sí me molesta puede ser que sean los participantes que han sido expulsados, tipo Sol y Carmiña. O sea, no debería permitirse”, expresó, generando instantáneamente controversia.

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El estilista insistió en que la expulsión debe ser definitiva y que cualquier intento por revertir esa decisión desvirtúa la competencia. “Por algo Sol fue expulsada. Ya está”, sentenció, marcando así una línea divisoria entre quienes abandonan el juego por sanción y quienes lo hacen por decisión del público.

La producción de Gran Hermano aún no responde al pedido de nuevas reglas, mientras la audiencia expresa posiciones divididas en redes sociales

No hubo lugar para medias tintas en su exposición. Kennys fue enfático al señalar que equiparar ambas situaciones genera una gran injusticia: “Lo que me molesta es que tengan menos chance los participantes que fueron eliminados por la gente”, explicó en referencia a la aparente desigualdad de condiciones en el repechaje. De fondo, el reclamo de mayor claridad y transparencia en el mecanismo que permite el regreso de concursantes resuena en la opinión pública.

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La polémica ganó un nuevo matiz cuando uno de los panelistas del programa trajo al recuerdo una frase de Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano: “Cualquiera puede volver”. Lejos de retroceder, Kennys mantuvo su postura inflexible y volvió a pedir reglas más estrictas. Para él, la dinámica actual no establece límites claros y termina perjudicando a quienes se despidieron bajo la mirada del público.

El sistema de repechaje en Gran Hermano quedó bajo la lupa luego de que participantes expulsados por transgredir normas pudieran reingresar junto a los que perdieron su lugar en la competencia por votación. Las declaraciones de Kennys Palacios, quien denunció desigualdad y pidió mayor equidad, intensificaron la discusión en medios y redes sociales.

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En pleno debate, Kennys sorprendió al proponer un cambio radical en la estructura del reality: “Estaría bueno que en una semana entremos absolutamente todos y que después la gente elija cuatro participantes para quedarse”. Su idea, lejos de pasar desapercibida, motivó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde el público se dividió entre quienes respaldan una competencia más justa y quienes apuestan por la emoción de las segundas oportunidades.

El testimonio de Kennys funcionó como catalizador de una conversación más amplia sobre el sentido del repechaje y la naturaleza misma del juego. Muchos seguidores suscribieron a la visión del estilista y remarcaron la importancia de sostener reglas claras que no favorezcan a unos en detrimento de otros. Otros, por el contrario, defendieron la posibilidad de que todos, incluso los expulsados, puedan aspirar a una revancha.

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El debate sobre las reglas del reality trascendió la pantalla y se instaló en la conversación pública, exponiendo tensiones internas y contradicciones que la producción deberá resolver si pretende preservar la credibilidad del formato.

“Me levanté preguntándome qué hago acá”, dijo Kennys antes de irse de la casa

En paralelo al revuelo mediático, la vida personal de Kennys también fue motivo de comentarios. En las últimas semanas circularon versiones sobre un posible distanciamiento con Wanda Nara, conductora y figura cercana al estilista durante su paso por Gran Hermano. Los rumores tomaron fuerza luego de que la empresaria no manifestara un respaldo público ostensible tras la eliminación de Kennys.

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No obstante, la propia Wanda se encargó de despejar dudas al compartir en sus redes sociales una fotografía junto a Kennys durante el rodaje de ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay, donde la empresaria debutará como actriz de cine. La imagen fue leída por muchos como una reafirmación del vínculo y un gesto de apoyo en medio de la controversia.