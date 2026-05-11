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El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

El arquero del Millonario fue la figura en el triunfo ante San Lorenzo que le dio el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura

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El arquero de River Plate tapó el penal decisivo para la clasificación a cuartos de final del Torneo Apertura.

La cuenta oficial de River Plate publicó en las últimas horas un material audiovisual que ya recorre las redes sociales del club y suma miles de visualizaciones: un video inédito de la última atajada de Santiago Beltrán en la definición por penales contra San Lorenzo, que selló la clasificación del conjunto dirigido por Eduardo Coudet a los cuartos de final del Torneo Apertura.

El registro, de dos minutos de duración, exhibe la secuencia final desde múltiples ángulos: tribunas, drone, planos panorámicos y primeros planos del arquero, permitiendo revivir el instante que desató el festejo de más de 80.000 hinchas en el Estadio Monumental.

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El impacto de la pieza audiovisual fue inmediato. Según se observa en el canal oficial de YouTube de River Plate, el video superó las 30.000 reproducciones en pocas horas y fue ampliamente compartido por aficionados. La escena central muestra el momento exacto en que Beltrán, de apenas 22 años, contiene el último remate de Matías De Ritis tras manotear la pelota y recibir la ayuda del palo, desatando el delirio en las tribunas y la ovación de los hinchas.

La noche dramática en Núñez se definió por una serie de penales cargada de tensión, luego del empate 2-2 forzado por el gol agónico de Juan Fernando Quintero en la última jugada del tiempo suplementario. Beltrán se erigió como la figura indiscutida al detener dos remates: el cuarto penal ejecutado por Gregorio Rodríguez y el definitivo de De Ritis.

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El propio arquero relató la intensidad del momento: “Creo que no voy a jugar ningún otro partido tan dramático como este. La verdad es que es una sensación única, un conjunto de emociones impresionante. Quiero agradecerle a la gente que nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no le podíamos fallar. Estoy muy contento”, sostuvo en diálogo con ESPN.

El arquero de River le habló a Perruzzi antes de la ejecución del futbolista de San Lorenzo en la definición.

En otro video ampliamente difundido en las redes se pudieron ver algunos detalles del desenlace. El arquero se dirigió a Nacho Perruzzi, a quien conoce desde las divisiones inferiores, y le habló con una sonrisa en busca de desestabilizarlo psicológicamente. “¡Nacho, Nacho!”, le gritó antes de la ejecución, logrando que el volante de San Lorenzo enviara el balón por encima del travesaño. La estrategia de Beltrán recordó el juego psicológico que Dibu Martínez hizo famoso en la selección argentina, y fue clave para mantener la serie a favor del local.

La definición desde los doce pasos incluyó remates convertidos y fallos de ambos equipos. Para River Plate, Freitas, Montiel, Juanfer Quintero y Maxi Salas acertaron sus disparos, mientras que Giuliano Galoppo y Paez erraron el suyo. El arquero rival, Orlando Gill, mostró seguridad en varias ejecuciones, pero la actuación de Beltrán resultó decisiva para el desenlace.

El episodio no pasó inadvertido para el entorno futbolístico argentino. La actuación de Beltrán lo posicionó entre los futbolistas más destacados de la gestión Coudet y le valió la inclusión en la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó a la AFA con vistas al Mundial 2026. El cuerpo técnico de la selección lo considera una alternativa de futuro para el arco albiceleste, aunque el joven arquero aún no ha recibido una convocatoria oficial.

El desenlace ante San Lorenzo marcó el ingreso de River Plate a los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Coudet se medirá el miércoles 13 de mayo ante Gimnasia La Plata, el vencedor de la llave frente a Vélez Sársfield por 1-0. Por su parte, el conjunto azulgrana deberá viajar a Brasil para enfrentar a Santos en la Copa Sudamericana la semana siguiente.

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