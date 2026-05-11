Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

Pichu Straneo rememoró su experiencia interpretando a Papá Noel en la obra 'Una mágica Navidad' de Flavio Mendoza, un rol que asumió tras dejarse crecer la barba durante la pandemia.

La pandemia modificó rutinas y generó oportunidades inesperadas en la vida de muchos artistas. Para Pichu Straneo, actor, humorista e imitador, una anécdota particular marcó un giro curioso en su carrera: terminó encarnando a Papá Noel en un espectáculo teatral a pedido de Flavio Mendoza. La historia surgió de manera imprevista y revela cómo pequeñas decisiones cotidianas, como dejarse la barba, pueden derivar en situaciones insólitas, incluso dentro del mundo del espectáculo.

Durante una entrevista en el ciclo Se Nota Mucho de Vorterix, detalló el origen de esa experiencia. Luego de que la pandemia lo sorprendiera con la barba crecida, su entorno comenzó a notar el parecido con el clásico personaje navideño. Entre bromas, llegó a imaginar que alguien podría convocarlo para el rol. Lo que comenzó como un comentario casual, terminó materializándose poco después: Flavio Mendoza lo contactó para invitarlo a ser parte del espectáculo Una Mágica Navidad.

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"Mi señora me decía que me queda linda la barba. ‘Sí, me la voy a dejar, ¿pero sabés por qué me la voy a dejar? Porque alguno me va a llamar para hacer de Papá Noel’”, respondió, sin imaginar lo que ocurriría apenas días después.

Straneo continuó su relato: “A las dos semanas, teléfono. ¿Quién era? Flavio Mendoza. ‘¿Qué hacés? Hola, Pichu, ¿cómo estás? Te quiero hacer una propuesta. Escuchame, ¿cómo estás para hacer de Papá Noel?’ Digo: ¿Vos me estás jodiendo?”. La situación, teñida de humor, se transformó en un hecho real y Straneo se convirtió en el primer Papá Noel de la obra que Mendoza presenta cada diciembre.

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Pichu Straneo encarnó a Papá Noel en la obra 'Una Navidad Mágica', sosteniendo una esfera navideña brillante y extendiendo una mano, invitando a la magia de las fiestas.

El espectáculo Una Mágica Navidad se caracteriza por su despliegue escénico y la interacción con el público infantil. El humorista recordó detalles de su participación y las consignas que recibía en bambalinas: “Decía: ‘Escondete, estúpida. Que no te vean los chicos’”. Estas instrucciones, relatadas con tono humorístico, muestran la dinámica detrás del escenario y la importancia de preservar la ilusión para los niños.

La experiencia de interpretar a Papá Noel no solo resultó un desafío actoral para Straneo, sino que también reforzó su vínculo con Mendoza. El humorista destacó el trato afable del productor y coreógrafo, e incluso imitó su voz durante la entrevista, generando risas entre los conductores del ciclo radial. El episodio evidencia cómo el humor y la espontaneidad atraviesan la trayectoria de Straneo, incluso en contextos inesperados.

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En paralelo a su labor como actor y humorista, Pichu Straneo atravesó el último tiempo un momento de profunda transformación tras la muerte de su madre. El dolor por la pérdida se convirtió en motor creativo y lo impulsó a concretar un proyecto musical largamente postergado. Así nació Gotanguayo, su primer disco, en el que participaron figuras como Ariel Ardit, Hernán Cucuza Castiello, Dani Suárez, Cóndor Sbarbati de La Bersuit y Rodrigo Manigot.

Sobre el trabajo explicó que el fallecimiento de su madre fue un punto de inflexión: “La verdad no lo esperaba porque estaba más mal mi viejo. Yo esperaba quizás que le pasara algo a mi viejo. Mi vieja se bloqueó y se fue ella primero. Y la madre es la madre...”. En ese momento, recordó una deuda pendiente con ella: “Le tenía una deuda a mi vieja que ella siempre me decía ‘vos tenés que hacer tal cosa’. Y lo cumplió”. El disco surgió como un homenaje y una forma de canalizar el duelo a través del arte.

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El lanzamiento de Gotanguayo no solo significó cerrar un ciclo personal, sino también abrir un nuevo capítulo en su carrera artística. La colaboración con músicos de renombre aportó diversidad al proyecto y permitió a Straneo explorar su faceta como cantante, sumando una nueva dimensión a su perfil público.