Teleshow

La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

La conductora apostó por una sesión de fotos desafiante y llena de sensualidad luego de regresar a la soltería

Guardar
Google icon
La conductora decidió apostar por una sesión de fotos llena de glamour y sensualidad a poco tiempo de separarse (Instagram)
La conductora decidió apostar por una sesión de fotos llena de glamour y sensualidad a poco tiempo de separarse (Instagram)

Chechu Bonelli atraviesa una temporada de grandes cambios y transformaciones personales. Desde su separación de Darío Cvitanich en septiembre pasado, y la reciente ruptura con Facundo Pieres en marzo, la conductora experimentó un proceso de introspección y redescubrimiento que decidió reflejar también a través de su imagen. Ahora, Chechu sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una producción de fotos donde se muestra segura, renovada y con una actitud que marca su nueva etapa.

Las imágenes, compartidas por la propia Bonelli y capturadas por el fotógrafo @aagusal, muestran a la conductora posando en un ambiente de estética moderna, con un traje sastre color borgoña, gafas oscuras y una postura relajada pero desafiante. “Simplemente ‘volví’…”, escribió Chechu sobre la serie de fotos, dejando claro que la soltería y el autoconocimiento pueden ser el punto de partida para una versión más auténtica de sí misma.

PUBLICIDAD

El look, que combina elegancia y un toque de sensualidad con un body de encaje y sandalias de taco, fue elogiado en los comentarios, donde abundaron los halagos y mensajes de aliento. “Cada día más potra”; “Chechu, querida, vas a hacer infartar a más de uno”; “A vos se te reza”; “Sos un sueño de mujer”; “La soltería te sienta bien”, fueron solo algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Mujer con cabello largo y rubio, gafas de sol y traje marrón rojizo sentada en un sofá verde, con una mano en el cuello y la otra en el regazo
Chechu Bonelli posa con actitud desafiante en un traje terracota y gafas de sol, mostrando su fortaleza a casi dos meses de su ruptura con Facundo Pieres (@aagusal)

Este despliegue de actitud y presencia no es casual. En abril, en plena conducción de Valet Parking (La Casa Streaming), Chechu se sinceró sobre su proceso tras la ruptura con Pieres, reflexionando sobre la importancia del psicoanálisis para reencontrarse con su mejor versión y no repetir errores del pasado. “Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión, porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”, expresó con honestidad.

PUBLICIDAD

La periodista contó que el comienzo del proceso no fue nada fácil: la frustración y el dolor la llevaron a revisar sus propias responsabilidades en la pareja. “Trabajé mucho los errores que cometí en la pareja, porque al principio uno se echaba la culpa, pero esto es compartido, ¿no? Para mí es un cincuenta y cincuenta”, explicó. Chechu remarcó que su objetivo fue no caer en antiguas conductas cuando se abrió a una nueva relación. “Lo positivo fue que me abrí a un vínculo, cosa que yo sentía que me iba a costar... Errores que aplicaba con otra persona ya no me los permití aplicar más”, confesó.

"Simplemente volví", escribió Chechu Bonelli junto a su carrete de fotos (Instagram)
"Simplemente volví", escribió Chechu Bonelli junto a su carrete de fotos (Instagram)

Sobre las causas del quiebre con Pieres, Bonelli fue clara: aunque públicamente se habló de “diferencias en la agenda”, el motivo real fue más profundo. “Me di cuenta de que no sé si todavía estoy preparada para una relación, porque todavía tengo que sanar muchas cosas y lo descubrí ahora, en este último tiempo, de que tengo que seguir reencontrándome conmigo”, reveló.

Esta búsqueda personal se refleja en el lenguaje visual de las recientes fotos: Chechu, sentada en un sillón, con la mirada segura y desafiante, transmite una energía renovada. Los toques de maquillaje y peinado acompañan la propuesta estética y refuerzan la imagen de una mujer que, lejos de quedarse en el dolor, elige la transformación como bandera.

Chechu Bonelli sorprendió con una producción de fotos con una actitud más desafiante y provocativa (Instagram)
Chechu Bonelli sorprendió con una producción de fotos con una actitud más desafiante y provocativa (Instagram)

En tiempos donde la exposición mediática puede ser abrumadora, Bonelli optó por la honestidad y la búsqueda interna. Su regreso a la soltería la encuentra más fuerte, dueña de sí misma y dispuesta a seguir creciendo. La serie de fotos no es solo una declaración de estilo, sino también la prueba de que, a veces, los mejores capítulos llegan después de los desafíos más difíciles. Y Chechu, fiel a su esencia, elige escribirlos a su manera: con actitud, autenticidad y la convicción de que siempre es posible volver a empezar.

Temas Relacionados

Chechu BonelliFacundo PieresDarío CvitanichSeparaciónProducción de fotos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La empresaria disfrutó de la nueva versión de la obra de Arthur Miller y mostró su felicidad al fotografiarse con el actor, quien encabeza el elenco junto a Ingrid Pelicori

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

La mediática compartió en redes sociales su asombro y alegría tras recorrer las atracciones del lugar temático

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

Maxi López habló sobre su antigua pelea con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Cuando estás en pareja te potenciás”

El exfutbolista se refirió a su vínculo con su exesposa y a todo lo que ocurrió durante los años que ella estaba casada con el jugador del Galatasaray

Maxi López habló sobre su antigua pelea con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Cuando estás en pareja te potenciás”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

La joven detalló su experiencia en España y aclaró los rumores acerca de su incursión en el ambiente del modelaje. “No forma parte de mi día a día”, aseguró

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

El futbolista escribió una frase contundente después de obtener el título de campeón con su club Galatasaray haciendo frente a las críticas como jugador y por su relación con la actriz

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

DEPORTES

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

TELESHOW

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

Maxi López habló sobre su antigua pelea con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Cuando estás en pareja te potenciás”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La deforestación, la caza y el tráfico ilegal amenazan el vuelo de las aves migratorias en Panamá

La deforestación, la caza y el tráfico ilegal amenazan el vuelo de las aves migratorias en Panamá

El sistema de salud dominicano refuerza su operatividad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

“Esto es muy delicado lo que viene”: prevén cambios severos en el clima y temperaturas con el Superniño en El Salvador

Incendio de grandes proporciones afecta parque nacional Celaque en Honduras

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas