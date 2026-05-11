La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

La conductora decidió apostar por una sesión de fotos llena de glamour y sensualidad a poco tiempo de separarse (Instagram)

Chechu Bonelli atraviesa una temporada de grandes cambios y transformaciones personales. Desde su separación de Darío Cvitanich en septiembre pasado, y la reciente ruptura con Facundo Pieres en marzo, la conductora experimentó un proceso de introspección y redescubrimiento que decidió reflejar también a través de su imagen. Ahora, Chechu sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una producción de fotos donde se muestra segura, renovada y con una actitud que marca su nueva etapa.

Las imágenes, compartidas por la propia Bonelli y capturadas por el fotógrafo @aagusal, muestran a la conductora posando en un ambiente de estética moderna, con un traje sastre color borgoña, gafas oscuras y una postura relajada pero desafiante. “Simplemente ‘volví’…”, escribió Chechu sobre la serie de fotos, dejando claro que la soltería y el autoconocimiento pueden ser el punto de partida para una versión más auténtica de sí misma.

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El look, que combina elegancia y un toque de sensualidad con un body de encaje y sandalias de taco, fue elogiado en los comentarios, donde abundaron los halagos y mensajes de aliento. “Cada día más potra”; “Chechu, querida, vas a hacer infartar a más de uno”; “A vos se te reza”; “Sos un sueño de mujer”; “La soltería te sienta bien”, fueron solo algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Chechu Bonelli posa con actitud desafiante en un traje terracota y gafas de sol, mostrando su fortaleza a casi dos meses de su ruptura con Facundo Pieres (@aagusal)

Este despliegue de actitud y presencia no es casual. En abril, en plena conducción de Valet Parking (La Casa Streaming), Chechu se sinceró sobre su proceso tras la ruptura con Pieres, reflexionando sobre la importancia del psicoanálisis para reencontrarse con su mejor versión y no repetir errores del pasado. “Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión, porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”, expresó con honestidad.

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La periodista contó que el comienzo del proceso no fue nada fácil: la frustración y el dolor la llevaron a revisar sus propias responsabilidades en la pareja. “Trabajé mucho los errores que cometí en la pareja, porque al principio uno se echaba la culpa, pero esto es compartido, ¿no? Para mí es un cincuenta y cincuenta”, explicó. Chechu remarcó que su objetivo fue no caer en antiguas conductas cuando se abrió a una nueva relación. “Lo positivo fue que me abrí a un vínculo, cosa que yo sentía que me iba a costar... Errores que aplicaba con otra persona ya no me los permití aplicar más”, confesó.

"Simplemente volví", escribió Chechu Bonelli junto a su carrete de fotos (Instagram)

Sobre las causas del quiebre con Pieres, Bonelli fue clara: aunque públicamente se habló de “diferencias en la agenda”, el motivo real fue más profundo. “Me di cuenta de que no sé si todavía estoy preparada para una relación, porque todavía tengo que sanar muchas cosas y lo descubrí ahora, en este último tiempo, de que tengo que seguir reencontrándome conmigo”, reveló.

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Esta búsqueda personal se refleja en el lenguaje visual de las recientes fotos: Chechu, sentada en un sillón, con la mirada segura y desafiante, transmite una energía renovada. Los toques de maquillaje y peinado acompañan la propuesta estética y refuerzan la imagen de una mujer que, lejos de quedarse en el dolor, elige la transformación como bandera.

Chechu Bonelli sorprendió con una producción de fotos con una actitud más desafiante y provocativa (Instagram)

En tiempos donde la exposición mediática puede ser abrumadora, Bonelli optó por la honestidad y la búsqueda interna. Su regreso a la soltería la encuentra más fuerte, dueña de sí misma y dispuesta a seguir creciendo. La serie de fotos no es solo una declaración de estilo, sino también la prueba de que, a veces, los mejores capítulos llegan después de los desafíos más difíciles. Y Chechu, fiel a su esencia, elige escribirlos a su manera: con actitud, autenticidad y la convicción de que siempre es posible volver a empezar.

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