Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

El presidente Donald Trump calificó de "basura" la propuesta iraní y advirtió que el alto el fuego tiene "1% de posibilidades de vivir", desde la Casa Blanca el 11 de mayo de 2026. (Evelyn Hockstein/Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Estados Unidos logrará “una victoria total" en la guerra contra Irán, al tiempo que describió el alto el fuego vigente como un paciente en coma. “El alto el fuego está con una enorme respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir‘“, señaló ante la prensa en la Casa Blanca.

Las declaraciones llegaron horas después de que Trump rechazara la última propuesta diplomática de Teherán, que incluía concesiones sobre el programa nuclear iraní pero también exigía el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el Estrecho de Ormuz y el pago de reparaciones de guerra. Trump la calificó de “basura” y aseguró que ni siquiera la terminó de leer.

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“Lograremos una victoria total”, insistió el mandatario, descartando estar bajo presión negociadora. “Irán piensa que estoy bajo presión, pero no hay ninguna presión.”

Más temprano, consultado sobre el estado del alto el fuego, Trump había dicho que era “increíblemente débil” y se encontraba “en estado crítico“. El domingo, había calificado la propuesta iraní de “¡TOTALMENTE INACEPTABLE!" en sus redes sociales.

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La propuesta iraní y la brecha negociadora

Un hombre ondea una bandera iraní frente a un cartel que muestra el Estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente Donald Trump, en Teherán el 6 de mayo de 2026. (Vahid Salemi/AP)

Dos funcionarios regionales dijeron a The Associated Press que Irán ofreció diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transportar el resto a un tercer país —Rusia se había ofrecido anteriormente a acogerlo— pero Trump ha exigido el retiro completo del material nuclear. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato.

Estados Unidos e Irán siguen además enfrentados en otras cuestiones de fondo. Irán reclama también el levantamiento de sanciones internacionales, el desbloqueo de activos retenidos en el extranjero y el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah.

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“No exigimos ninguna concesión; lo único que exigimos fueron los derechos legítimos de Irán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei. “La parte estadounidense sigue insistiendo en sus puntos de vista unilaterales y sus exigencias irrazonables.”

Motociclistas pasan ante un cartel con la imagen del ayatolá Alí Khamenei, líder supremo de Irán muerto en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, en el centro de Teherán el 6 de mayo de 2026. (Vahid Salemi/AP)

El estancamiento prolonga la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto, con el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes aún vigentes. El enfrentamiento ha disparado los precios del combustible y sacudido los mercados mundiales.

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Netanyahu no descarta retomar la guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien inició la guerra junto a Trump el 28 de febrero, insistió en que el conflicto “no ha terminado” y declaró en una entrevista emitida el domingo en “60 Minutes” de la CBS que si el uranio enriquecido no sale de Irán por la vía diplomática, Israel y Estados Unidos coinciden en que “podemos volver a enfrentarnos a ellos militarmente“. Netanyahu añadió que “los días del actual gobierno iraní están contados, pero podrían pasar muchos días”.

Se espera que Trump aproveche su viaje a China esta semana para instar al presidente Xi Jinping a presionar a Teherán. Beijing es el mayor comprador del crudo iraní sancionado, lo que le otorga influencia sobre la república islámica.

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Pakistán mediador y una nueva ejecución en Irán

Dos diplomáticos de la región afirmaron que Pakistán continúa intentando acordar un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra. Islamabad esperaba ayudar a ultimar el texto la semana pasada, pero el esfuerzo no se materializó.

Mientras tanto, Irán ejecutó a otro hombre acusado de espiar para la CIA y el Mossad israelí. La agencia estatal IRNA identificó al ejecutado como Erfan Shakourzadeh, quien habría trabajado en comunicaciones por satélite y transmitido información clasificada a ambos servicios de inteligencia.

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