Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

Lionel Scaloni con el plantel de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Scaloni dio el primer paso burocrático de cara al Mundial 2026 que comenzará de manera oficial en un mes cuando, el próximo 11 de junio, México y Sudáfrica pongan en marcha la primera Copa del Mundo de la historia a jugarse en tres países. Este lunes, la AFA difundió la prelista de 55 jugadores, el máximo establecido por FIFA, de los cuales 26 de esos serán parte de la nómina final que defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Más allá del mero trámite, es valioso hacer una análisis de los nombres que aparecieron. Muchos de ellos esperados, varios ausentes y algunas sorpresas después de un ciclo que tuvo al combinado de Scaloni como dueño absoluto de las Eliminatorias Sudamericanas y campeón de la Copa América 2024 que se realizó en territorio estadounidense.

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El primer apunte notorio son las ausencias. Y lo relevante para marcar son los que no serán parte de la defensa de la conquista de la tercera estrella lograda en Medio Oriente. Franco Armani, retirado de la Selección, era obvio que no estaría. Casi como un guiño del destino -River Plate aportó un arquero en los tres títulos mundiales-, Santiago Beltrán, de enorme actualidad, es uno de los arqueros junto a los otros cinco que fueron citados a lo largo del tiempo después de Qatar.

Uno que no está por la seria lesión que sufrió es Juan Foyth. El defensor del Villarreal, que fue campeón del mundo, seguirá a sus compañeros por TV. Los otros que disfrutaron de la miel del éxito y que ahora se ausentarán serán Papu Gómez y Ángel Correa. A estos hay que sumar a Ángel Di María, quien dejó la Albiceleste tras la obtención del campeonato de selecciones de Conmebol hace dos años, y a pesar del interés del mundo del fútbol, vivirá la Copa del Mundo junto a su familia desde afuera del rectángulo. ¿El otro? Paulo Dybala, que tuvo muchos problemas físicos a lo largo del tiempo y se perdió citaciones relevantes para asegurar su presencia entre los candidatos a seguir en el plantel.

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Paulo Dybala no estará en el próximo Mundial tras el título en Qatar (REUTERS/Paul Childs)

Si contamos las citaciones de Scaloni desde que la selección argentina tiene el parche de campeón del mundo en el pecho, son varios los nombres que quedaron fuera de los 55 que podrán ser elegidos por el DT para la lista definitiva de 26 que jugarán el Mundial. Sobre las últimas convocatorias, uno que aparecía como sorpresa y que llamó la atención fue Tomás Palacios, defensor hoy en Estudiantes pero que su pase pertenece al Inter de Milán, no fue incluído. Otro de los que siguen esa línea fueron Mariano Troilo, que gracias a su llamado a la Selección dejó Belgrano de Córdoba y llegó a la Serie A (Parma), y otros dos del medio local como Kevin Lománaco (Independiente) y Lautaro Rivero (River Plate).

Otro que no fue parte de la prelista es Taty Castellanos. El delantero, ex Lazio y hoy en el West Ham que lucha para no descender de la Premier League era un delantero que peleó por ser alternativa de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el grupo. Si bien fue citado de manera constante en un pasaje de las Eliminatorias, perdió lugar contra el Flaco López y Joaqunín Panichelli, ausente por la lesión de ligamentos cruzados que sufrió durante una práctica del seleccionado en el predio de Ezeiza.

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En contrapartida, el cuerpo técnico de la Albiceleste sorprendió con varios jugadores que no estaban en la órbita general. Mateo Pellegrino, surgido de la cantera de Vélez, y con pasos por Estudiantes y Platense, quedó en la lista preliminar por su buena temporada en Parma (35 partidos con 8 goles y una asistencia). Algo similar ocurrió con otro argentino en la Serie A como Santiago Castro: otro ex de El Fortín que se asentó como referencia del ataque en el Bologna gracias a sus 11 tantos y cuatro pases gol entre todas las competiciones (Serie A, Copa Italia y Europa League).

Nico Capaldo, uno de los que todavía no fueron citados y podrían disputar la Copa del Mundo

Además de los 12 futbolistas del medio local, con la inclusión de varios nombres que nunca fueron citados como los de Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda de Boca, y el de Anibal Moreno en River, que ya había estado bajo el ojo del cuerpo técnico durante su estadía en el Palmeiras, quedan dos apellidos a estar atentos de acá a lo que resta de la competencia para ver si podrían ser las grandes sorpresas del futuro. El primero es un ex jugador del Xeneize como Nicolás Capaldo, que hoy es más stopper que volante en el Hamburgo de la Bundesliga alemana, y podría ser el comodín que Scaloni perdió en la zona defensiva producto de la lesión de Foyth.

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¿El otro que causó asombro su aparición en la nómina? Zaid Romero. El surgido en Godoy Cruz y con un breve paso por Estudiantes milita en Getafe, club al que llegó cedido hasta el final de la presente temporada proveniente del Brujas, de Bélgica.

El primer paso por Scaloni está dado. De estos 55 jugadores estarán los 26 que, dentro de menos de un mes, recibirán ese famoso llamado que esperaron toda su carrera desde que son futbolistas. Muchos ya saben que están adentro de la Copa del Mundo. La mayoría. Y son algunos los que tienen las últimas funciones para ganarse un lugar en el seleccionado campeón del mundo.

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La prelista de 55 jugadores de la selección argentina: