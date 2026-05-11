Mundo

El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

Mientras el Pentágono analiza cómo reemplazarlo, el histórico bombardero estadounidense sigue activo tras casi siete décadas de servicio

Guardar
Google icon
El bombardero Boeing B-52 Stratofortress podría alcanzar cien años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos

El bombardero Boeing B-52 Stratofortress, fabricado en Estados Unidos, enfrenta un posible replanteo de futuro tras una trayectoria ininterrumpida que comenzó en la década del 50. El gobierno de Estados Unidos destinó USD 1 millón a un estudio inicial para analizar cómo y cuándo podría producirse su reemplazo, aunque persisten dudas sobre si una nueva aeronave logrará ocupar su lugar.

Actualmente hay 76 bombarderos B-52 en servicio y la expectativa oficial es que continúen operativos hasta por lo menos el año 2050, lo que significa que el ejemplar más nuevo llegaría a los 88 años de servicio antes de su retiro, según confirmaron fuentes del sector aeroespacial.

PUBLICIDAD

El analista internacional Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que el B-52 “va a volar más allá del 2050. Lo que significa que el avión más nuevo de estos B-52 va a tener 88 años en servicio activo el día que lo retiren”. Además, precisó: “Algunas unidades pueden llegar a los cien años en servicio. A los cien sería un lindo número para cerrarlo. La ceremonia de los cien años en servicio”.

Entre 1955 y 1962 se fabricaron un total de 744 unidades. Las aeronaves fueron desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial para cumplir misiones intercontinentales, con el objetivo de que pudieran despegar desde Estados Unidos, atacar objetivos en la Unión Soviética y regresar sin necesidad de escala. El contrato para el prototipo se adjudicó poco después de la guerra, el primer vuelo fue en 1952 y la producción en serie arrancó en 1955. La última unidad fabricada en 1962 es la más nueva todavía en operación.

PUBLICIDAD

Boeing B-52 Stratofortress (Wikimedia)
Boeing B-52 Stratofortress (Wikimedia)

Características técnicas y evolución operativa

Boeing es la responsable de la fabricación del B-52. El bombardero no tiene un equivalente directo en aviones europeos, ya que, según Andrei Serbin Pont, “los europeos no operan bombarderos nucleares de estas características. Estos son grandes bombarderos”. Airbus, por ejemplo, se especializa principalmente en aviones comerciales, aunque tiene un área de desarrollo militar, pero carece de modelos comparables de bombarderos estratégicos.

El B-52 se diseñó para misiones nucleares y convencionales. Tuvo un rol activo durante la Guerra de Vietnam y posteriormente lanzó misiles antibuques como respuesta a amenazas de la flota soviética en el contexto de la Guerra Fría. Más adelante, con el avance tecnológico y la modificación de doctrinas militares, el B-52 fue adaptado a misiones de lanzamiento de misiles crucero, consolidándose como una plataforma versátil.

Durante la invasión de Irak en 2003, se lanzaron más de cien misiles crucero desde unidades B-52. En la actualidad, también se utilizan en operaciones contra Irán: “Pueden despegar desde Estados Unidos, repostar en vuelo, lanzar un montón de misiles cruceros a distancia y volver a sus bases”, sostuvo Serbin Pont. El bombardero continúa sin un reemplazante directo para estas funciones.

Estados Unidos destina USD 1 millón a un estudio preliminar para analizar el reemplazo del histórico B-52 (Wikimedia)
Estados Unidos destina USD 1 millón a un estudio preliminar para analizar el reemplazo del histórico B-52 (Wikimedia)

Tentativas de reemplazo y modernización

Estados Unidos buscó alternativas como los B-1 y B-2. El B-1 fue diseñado para penetrar defensas antiaéreas soviéticas, mientras que el B-2 priorizó la invisibilidad al radar. El nuevo bombardero B-21 está en etapas avanzadas de desarrollo, con la expectativa de ocupar el lugar del B-2. Sin embargo, la Fuerza Aérea estadounidense no logró sustituir plenamente al B-52 en sus roles clave.

“A punto tal que entraron a modernizarlos”, señaló Serbin Pont. El plan de modernización contempla la instalación de nuevos radares AESA y motores para todas las unidades. “Cada uno de estos tiene ocho motores. El proyecto ahora se está estimando unos 15 mil millones de dólares que se van a gastar en esta modernización para que hasta 2050 estas aeronaves sigan volando, sigan teniendo un rol activo”, detalló el analista.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Bombardero B-52Fuerza Aérea de Estados UnidosModernización MilitarGuerra FríaInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La guerra llegó a Moscú: drones, apagones de celular y un desfile blindado que no pudo disimular el aislamiento ruso

El pacto tácito entre Putin y su élite —apoyar la guerra a cambio de ignorarla— se quebró de forma visible en mayo. Un análisis de The Atlantic describe cómo los moscovitas ya perciben la brecha entre la propaganda oficial y la realidad del conflicto

La guerra llegó a Moscú: drones, apagones de celular y un desfile blindado que no pudo disimular el aislamiento ruso

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El ECDC confirmó que el brote que dejó tres muertos a bordo del crucero corresponde a la variante Andes, ya conocida, y no es más transmisible ni más grave. El barco permanece fondeado en Tenerife mientras sus ocupantes son repatriados

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

El presidente estadounidense rechazó la última propuesta de Teherán —que incluía concesiones nucleares pero exigía soberanía sobre el Estrecho de Ormuz y reparaciones de guerra— y advirtió que las negociaciones están en “estado crítico”

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

Brasil, China, India y países de África dependen del tercio de fertilizantes mundiales que antes transitaba por el estrecho. Un funcionario alertó que si no se actúa en semanas, la crisis agrícola será inevitable

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

China pidió a Estados Unidos “respeto mutuo” antes de la llegada de Trump a Beijing

El portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, llamó a gestionar las diferencias “en pie de igualdad” y rechazó las sanciones estadounidenses contra empresas chinas acusadas de armar a Irán, en vísperas de la primera cumbre Xi-Trump desde 2017

China pidió a Estados Unidos “respeto mutuo” antes de la llegada de Trump a Beijing
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py para defenderse de la acusación por el “rulo cambiario” y los SIRA

Vialidad: Cristina Kirchner insiste ante Casación para que se suspenda el decomiso de los bienes de sus hijos

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos obligan al barco a atracar en el puerto de Granadilla, en Tenerife

INFOBAE AMÉRICA

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Las tres causas que generan desconfianza hacia las universidades, según un estudio de Yale

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco

Guatemala: La Subdirección Antinarcótica desarticula envíos ilegales de armamento en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen confesó que Alec Guinness le pidió dejar la lucha LGBTQ+ por “no ser propio de un actor”

Ian McKellen confesó que Alec Guinness le pidió dejar la lucha LGBTQ+ por “no ser propio de un actor”

Desde Nicole Kidman hasta Demi Moore: así fue como Hollywood celebró el Día de las Madres

Stephen Colbert habló sobre la cancelación de The Late Show: “Una noche encenderé la televisión y no habrá nadie”

España, Irlanda y Eslovenia boicotean Eurovisión y no retransmitirán el festival por la participación de Israel

Tom Brady dedicó un emotivo mensaje a Gisele Bündchen en el Día de la Madre