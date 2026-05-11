El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

El bombardero Boeing B-52 Stratofortress podría alcanzar cien años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos

El bombardero Boeing B-52 Stratofortress, fabricado en Estados Unidos, enfrenta un posible replanteo de futuro tras una trayectoria ininterrumpida que comenzó en la década del 50. El gobierno de Estados Unidos destinó USD 1 millón a un estudio inicial para analizar cómo y cuándo podría producirse su reemplazo, aunque persisten dudas sobre si una nueva aeronave logrará ocupar su lugar.

Actualmente hay 76 bombarderos B-52 en servicio y la expectativa oficial es que continúen operativos hasta por lo menos el año 2050, lo que significa que el ejemplar más nuevo llegaría a los 88 años de servicio antes de su retiro, según confirmaron fuentes del sector aeroespacial.

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El analista internacional Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que el B-52 “va a volar más allá del 2050. Lo que significa que el avión más nuevo de estos B-52 va a tener 88 años en servicio activo el día que lo retiren”. Además, precisó: “Algunas unidades pueden llegar a los cien años en servicio. A los cien sería un lindo número para cerrarlo. La ceremonia de los cien años en servicio”.

Entre 1955 y 1962 se fabricaron un total de 744 unidades. Las aeronaves fueron desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial para cumplir misiones intercontinentales, con el objetivo de que pudieran despegar desde Estados Unidos, atacar objetivos en la Unión Soviética y regresar sin necesidad de escala. El contrato para el prototipo se adjudicó poco después de la guerra, el primer vuelo fue en 1952 y la producción en serie arrancó en 1955. La última unidad fabricada en 1962 es la más nueva todavía en operación.

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Boeing B-52 Stratofortress (Wikimedia)

Características técnicas y evolución operativa

Boeing es la responsable de la fabricación del B-52. El bombardero no tiene un equivalente directo en aviones europeos, ya que, según Andrei Serbin Pont, “los europeos no operan bombarderos nucleares de estas características. Estos son grandes bombarderos”. Airbus, por ejemplo, se especializa principalmente en aviones comerciales, aunque tiene un área de desarrollo militar, pero carece de modelos comparables de bombarderos estratégicos.

El B-52 se diseñó para misiones nucleares y convencionales. Tuvo un rol activo durante la Guerra de Vietnam y posteriormente lanzó misiles antibuques como respuesta a amenazas de la flota soviética en el contexto de la Guerra Fría. Más adelante, con el avance tecnológico y la modificación de doctrinas militares, el B-52 fue adaptado a misiones de lanzamiento de misiles crucero, consolidándose como una plataforma versátil.

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Durante la invasión de Irak en 2003, se lanzaron más de cien misiles crucero desde unidades B-52. En la actualidad, también se utilizan en operaciones contra Irán: “Pueden despegar desde Estados Unidos, repostar en vuelo, lanzar un montón de misiles cruceros a distancia y volver a sus bases”, sostuvo Serbin Pont. El bombardero continúa sin un reemplazante directo para estas funciones.

Estados Unidos destina USD 1 millón a un estudio preliminar para analizar el reemplazo del histórico B-52 (Wikimedia)

Tentativas de reemplazo y modernización

Estados Unidos buscó alternativas como los B-1 y B-2. El B-1 fue diseñado para penetrar defensas antiaéreas soviéticas, mientras que el B-2 priorizó la invisibilidad al radar. El nuevo bombardero B-21 está en etapas avanzadas de desarrollo, con la expectativa de ocupar el lugar del B-2. Sin embargo, la Fuerza Aérea estadounidense no logró sustituir plenamente al B-52 en sus roles clave.

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“A punto tal que entraron a modernizarlos”, señaló Serbin Pont. El plan de modernización contempla la instalación de nuevos radares AESA y motores para todas las unidades. “Cada uno de estos tiene ocho motores. El proyecto ahora se está estimando unos 15 mil millones de dólares que se van a gastar en esta modernización para que hasta 2050 estas aeronaves sigan volando, sigan teniendo un rol activo”, detalló el analista.

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