Las estrategias de longevidad de cuatro íconos del deporte que pueden inspirar a las nuevas generaciones

Estrategias de grandes atletas que demuestran cómo la disciplina y la mentalidad abierta pueden extender la vitalidad mucho más allá del deporte profesional (REUTERS/AP)

Cuatro deportistas legendarios compartieron con National Geographic sus estrategias para afrontar el envejecimiento activo y mantener la vitalidad tras el retiro. Nadia Comăneci, Carl Lewis, Cheryl Miller y Jerry Rice, referentes de la gimnasia, el atletismo, el baloncesto y el fútbol americano, abordaron el desafío de la longevidad y el bienestar físico y mental, aportando lecciones aplicables a cualquier persona que aspire a una vida activa y saludable.

El interés por la longevidad y el envejecimiento activo creció en las últimas décadas, especialmente entre quienes dedicaron su vida al deporte de alto rendimiento. Según National Geographic, estos atletas debieron reinventar su vínculo con el ejercicio y la salud después de dejar la competencia profesional. Sus testimonios exponen cómo la adaptación de rutinas, una mentalidad positiva y la búsqueda de nuevos objetivos son pilares para enfrentar el paso del tiempo.

Nadia Comăneci: Adaptarse a nuevas rutinas

Nadia Comăneci, reconocida por conseguir el primer 10 perfecto en gimnasia olímpica a los 14 años, recordó que tras su retiro en 1984 dejó de priorizar el ejercicio. “En mi época los atletas se retiraban y dejaban de entrenar. No era consciente de la importancia de mantenerse en forma para la salud a largo plazo. Pensaba que todo dependía de la genética”, relató Comăneci a National Geographic.

Una experiencia casual al jugar al fútbol con amigos la llevó a revisar su estilo de vida. “Me faltaba el aire y pensé: ‘Esto no está bien, sobre todo para una exatleta’”. Su llegada a Estados Unidos supuso un cambio, ya que descubrió la cultura del gimnasio y la actividad física cotidiana.

“Ahora entreno cuarenta minutos al día, esté donde esté. Escucho a mi cuerpo y soy realista sobre mis límites. Si extraño la gimnasia, camino sobre la viga o hago algunos movimientos artísticos. Dejé de competir hace años, pero el deporte siempre está presente para mí”, subrayó.

La gimnasia quedó atrás, pero el compromiso diario con la salud mantiene el legado activo de la leyenda olímpica (REUTERS/Pierre Albouy)

Carl Lewis: Retos personales y autenticidad

Carl Lewis, considerado uno de los hombres más rápidos del mundo, experimentó cambios notorios al cumplir 60 años. “A los 40 no noté nada. A los 50 tampoco. A los 60, todo se volvió más difícil. Ahora, si miro una caloría, aumento de peso. Ya no duermo toda la noche y me despierto con dolores inexplicables”, explicó Lewis a National Geographic.

Hoy, como entrenador de atletismo en la Universidad de Houston, Lewis se fija desafíos cada año, como levantar 129 kilos, lanzarse en paracaídas o recorrer 105 kilómetros en bicicleta en un día.

La motivación surge del bienestar emocional y físico, y reconoce que existe un componente de vanidad. “No creo que por haber sido un superatleta sea un superhumano. Soy una persona normal”, declaró sin embargo Lewis.

Reinventarse con cada década y aceptar las nuevas limitaciones permitió a la estrella del atletismo encontrar satisfacción y equilibrio (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cheryl Miller: Recuperar el movimiento y la alegría

Tras su retiro, Cheryl Miller, figura fundamental en el oro olímpico del baloncesto femenino en 1984, soportó años de dolor e inmovilidad por problemas de rodillas. “El dolor se hizo insoportable. Solo podía caminar veinte minutos y necesitaba hielo sin obtener alivio. Estaba miserable”, contó a National Geographic.

Decidió someterse a reemplazos de rodilla en noviembre de 2023 y abril de 2024. “Ahora tengo una segunda oportunidad. Aprendo a correr de nuevo, lanzo al aro y camino. Me levanto temprano, organizo mi día y disfruto volver a moverme. Es una alegría”.

Aunque aún no volvió a disputar partidos, el deseo de superarse y la curiosidad la acompañan. “Veo un partido y pienso si aún podría correr la cancha o atrapar un rebote. Esas ideas me hacen sonreír”.

Superar años de dolor físico permitió a la pionera del baloncesto redescubrir el placer y la libertad de moverse otra vez (AP)

Jerry Rice: Perseverancia y constancia tras el retiro

Jerry Rice, líder histórico en recepciones, yardas y touchdowns de la NFL, construyó su carrera y vida después del retiro sobre la perseverancia y la disciplina. “No era el mejor ni el más rápido, pero debía esforzarme más. Sigo buscando superarme y no he bajado el ritmo tras dejar el fútbol. Me exijo ser la mejor versión de mí mismo, está en mi ADN”, aseguró Rice a National Geographic.

Advierte sobre la importancia del propósito: “Cuando alguien no encuentra una ocupación tras una larga carrera, todo empieza a decaer. Me levanto cada día sabiendo que entrenar dolerá, pero sumará productividad y me prepara mentalmente”.

Hoy, Rice mantiene rutinas de Peloton, CrossFit y salidas a correr con su perro. “A veces la rodilla se hincha, pero es necesario superar el dolor para mantener la flexibilidad y actividad con los años”.

La autodisciplina cultivada en el campo impulsa cada jornada, asegurando que el esfuerzo siga rindiendo frutos incluso fuera de la NFL (Darren Yamashita-USA TODAY Sports/REUTERS)

Las experiencias retomadas por National Geographic coinciden en la importancia de la actividad física, la adaptación a los cambios del cuerpo y la búsqueda constante de desafíos.

El mensaje es contundente, la longevidad y el bienestar dependen de la actitud y el compromiso diario, más que del pasado deportivo. Quienes se superan a diario descubren que el esfuerzo constante se convierte en una recompensa duradera.