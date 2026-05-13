Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara tendría un nuevo y famoso novio más joven que ella (Video: SQP. América)

En medio de una ola de rumores y especulaciones en redes y televisión, Agustín Bernasconi decidió ponerle fin a las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara. Las sospechas se dispararon luego de que Yanina Latorre asegurara en SQP (América) que entre ellos había algo más que una relación profesional. El cantante y actor utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y negó de manera categórica cualquier tipo de romance con la conductora, con quien comparte actualmente el rodaje de una película en Uruguay.

“Quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, sentenció en redes.Pero el actor no solo hizo ese descargo en su cuenta personal, sino que además respondió directamente a una publicación de América TV que mostraba el fragmento del programa de Yanina. Allí volvió a negar la información y escribió: “¡¡Esto es mentira !!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”. Con ese mensaje, Bernasconi buscó dejar bien claro que la relación con Wanda Nara es únicamente profesional.

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Sin embargo, poco después de publicar los mensajes, el cantante optó por borrar tanto el tweet original como la respuesta que había dejado en la cuenta del canal. Ese movimiento llamó la atención en las redes sociales y despertó nuevas especulaciones alrededor de la situación. La eliminación de los posteos abrió distintas interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos creen que quiso mantenerse alejado del escándalo mediático y preservar su perfil bajo, otros apuntaron a un posible pedido de Wanda Nara para bajar el tema públicamente. “Pestañeá dos veces si estás en peligro”; “No entiendo por qué lo borró”; “Pero, ¿están o no?”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en las últimas horas.

El actor había desmentido las versiones de romance previo a borrar los posteos (X)

En paralelo, fuentes allegadas a Teleshow supieron que Bernasconi y Nara se muestran cercanos durante las grabaciones de su proyecto juntos. Risas, charlas amenas e incluso momentos de chistes entre ellos se pudieron observar durante su trabajo compartido en el set, lo que aporta aún más ingredientes a las especulaciones y alimenta el interés sobre la verdadera relación que los une.

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Cabe mencionar que el rumor de este romance fue hablado en plena emisión de SQP (América). “A mí me dijeron que tiene chongo nuevo”, lanzó Yanina Latorre en el ciclo, dejando en claro que la información no provenía del entorno de Wanda, sino de otras fuentes vinculadas al ambiente. La periodista fue incluso más allá y sembró dudas sobre la cronología de los hechos: “Me dijeron que es mentira que hace un mes está separada y que lo rajó por el lío judicial”.

La respuesta de Bernasconi ante los dichos de Yanina Latorre en su programa (X)

El misterio sobre la identidad del supuesto nuevo novio no duró demasiado. Aunque Latorre prefirió no dar todos los datos hasta que Wanda se lo confirme, dio pistas concretas: “Es demasiado prolijo. No tiene hijos, es pendejo, es más chico, pero tampoco tiene 18. Yo en algún momento me relacioné con él, viajé una vez en avión con él. Es del mundo del espectáculo. No es un señor ni tiene problemas con la Justicia, es limpio, es lindo y me tiene miedo a mí”, bromeó, dejando en claro que el joven tiene un perfil muy distinto al de sus exparejas más recientes.

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Las especulaciones no tardaron en multiplicarse hasta que Yanina lo confirmó. El actor y cantante, que actualmente comparte elenco con Wanda en la película ¿Querés ser mi hijo?, habría sido el elegido por la empresaria para empezar una nueva historia después de la tormenta con Migueles. “Wanda se está emp..., desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente. Ella dice que nunca estuvieron antes y quedó esa calentura. Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay escenas de sexo en la película y parece que, después de grabar, siguieron”, reveló Latorre, aumentando la expectativa por una posible confirmación.

La empresaria y el actor se encuentran en medio de las grabaciones de la película ¿Querés ser mi hijo? (Gentileza de prensa)

La información llega justo cuando Nara está filmando la comedia romántica en Uruguay, donde comparte protagonismo con Bernasconi. Según detalló la animadora, el acercamiento entre ambos se habría dado durante las largas jornadas de rodaje y ensayo, y la química traspasó la pantalla. “Son superprofesionales, ensayan de noche con los compañeros, no comparten momentos solos… Pero parece que después de grabar, siguieron”, agregó, dando a entender que el vínculo habría evolucionado fuera del set.

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Por ahora, tras la desmentida pública y los posteos eliminados, ni Wanda Nara ni Agustín Bernasconi volvieron a pronunciarse sobre el tema. Sin confirmaciones oficiales ni declaraciones contundentes, la historia se sostiene en el terreno de la especulación. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el misterio y los rumores seguirán alimentando el interés de los seguidores, mientras la expectativa por lo que ocurra entre los protagonistas de ¿Querés ser mi hijo? continúa creciendo.