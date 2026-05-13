Mundo

Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

La situación en la sede legislativa se volvió tensa con ráfagas de disparos y presencia militar, mientras aumentaba la incertidumbre sobre el paradero de un legislador buscado por la Corte Penal Internacional

Guardar
Google icon
Se escucharon disparos después de que el senador filipino dela Rosa fuera sacado del senado.

Los medios filipinos informaron este miércoles de que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald “Bato” dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

El miércoles 13 de mayo se escucharon ráfagas de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que corriera a refugiarse, según testigos de Reuters, mientras aumentaba el caos ante la previsión de un intento de arresto del senador de mayor rango buscado por la CPI.

PUBLICIDAD

No estaba claro qué sucedía ni quién había efectuado los disparos. Más de diez militares con uniformes de camuflaje habían llegado previamente al edificio del Senado, algunos portando fusiles de asalto, según pudieron observar periodistas de Reuters.

El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa queda bajo custodia preventiva en el Senado, en medio de una orden de detención de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas. 13 mayo 2026. REUTERS/Eloísa López
El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa queda bajo custodia preventiva en el Senado, en medio de una orden de detención de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas. 13 mayo 2026. REUTERS/Eloísa López

No quedó claro de inmediato el motivo de la presencia de tropas y no fue posible contactar de inmediato con los oficiales militares para obtener comentarios. Se desconocía si había otro personal de seguridad dentro del edificio y su paradero actual tras el tiroteo.

PUBLICIDAD

El político, ex jefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del entonces presidente Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil a reunirse “frente al Senado” para detener el plan de arresto.

El senador filipino Dela Rosa afirma que la detención por parte de la CPI es inminente.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

La orden judicial, fechada en noviembre y hecha pública el lunes, busca el arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad, los mismos crímenes de los que se acusa a Duterte, de 81 años, mientras espera juicio en La Haya tras su arresto el año pasado.

“Les pido su ayuda. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya”, dijo Dela Rosa en un video publicado en Facebook desde su oficina en el Senado.

Personal militar con uniformes de camuflaje ingresa al edificio del Senado donde el senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, se encuentra bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional. El miércoles se escucharon más de una docena de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que buscara refugio, según un testigo de Reuters, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez
Personal militar con uniformes de camuflaje ingresa al edificio del Senado donde el senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, se encuentra bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional. El miércoles se escucharon más de una docena de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que buscara refugio, según un testigo de Reuters, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, quien había prohibido a los agentes del gobierno arrestar a su aliado, dijo en su página oficial de Facebook que no sabía quién había efectuado los disparos.

“Escuchamos disparos y no sabemos qué está pasando. Todos estamos encerrados en nuestras habitaciones. No podemos salir ni poner a salvo al resto del personal”, añadió.

“¿Por qué estamos siendo atacados aquí? ... Por favor, ayúdennos”.

El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, reacciona durante una sesión en el Senado, que lo mantiene bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez
El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, reacciona durante una sesión en el Senado, que lo mantiene bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

Se vio a una periodista de televisión llorando mientras informaba en directo desde el interior del edificio, mientras que otro senador, Robin Padilla, instaba a los periodistas a evacuar.

Dela Rosa, de 64 años, era el lugarteniente principal de Duterte y supervisaba una feroz represión durante la cual miles de presuntos narcotraficantes fueron asesinados, mientras que grupos de derechos humanos acusaban a la policía de asesinatos sistemáticos y encubrimientos.

La policía rechaza las acusaciones y afirma que las más de 6.000 personas que murieron en operaciones antidrogas estaban armadas y se habían resistido al arresto.

(con información de EFE, AFP y Reuters)

Temas Relacionados

FilipinassenadodisparosRonald “Bato” dela Rosaarresto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Son los primeros bombardeos atribuidos al reino en suelo iraní, no habían sido revelados antes y muestran la decisión de Riad ser más categórico a la hora de defenderse contra su principal rival regional

Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Taiwán afirma que seguirá trabajando con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región

Las discusiones entre ambos países incluyen el apoyo a la estabilidad en el estrecho y la entrega de equipos militares que refuerzan la posición taiwanesa ante la hostilidad creciente en el entorno regional

Taiwán afirma que seguirá trabajando con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región

Habló la masajista uruguaya que puede hundir el indulto a Nicole Minetti en Italia: “Era ella quien elegía a las chicas”

Graciela De Los Santos Torres trabajó 20 años en la chacra “Gin Tonic” de Cipriani y la ex organizadora de las fiestas “bunga bunga” de Berlusconi. Ahora dice haber presenciado y registrado un “sistema” de fiestas, drogas con mujeres jóvenes y menores de edad

Habló la masajista uruguaya que puede hundir el indulto a Nicole Minetti en Italia: “Era ella quien elegía a las chicas”

Cómo acceder a sitios bloqueados por dictaduras sin censura: 10 VPN seguras para leer noticias

Aplicaciones gratuitas y servicios premium se han convertido en una herramienta clave para acceder a medios bloqueados en autocracias. Estas son las opciones más seguras, cuánto cuestan en 2026 y cómo configurarlas

Cómo acceder a sitios bloqueados por dictaduras sin censura: 10 VPN seguras para leer noticias

Antigua y Barbuda postuló a la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, ex ministra de Correa, para la ONU

Se convirtió en la quinta candidata en la contienda por suceder a António Guterres como secretario general de las Naciones Unidas. Analistas internacionales la consideran la favorita del Reino Unido

Antigua y Barbuda postuló a la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, ex ministra de Correa, para la ONU
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asalto a conductor de aplicación en trayecto Cuautitlán-Teoloyucan exhibió riesgos para choferes en el Edomex

Asalto a conductor de aplicación en trayecto Cuautitlán-Teoloyucan exhibió riesgos para choferes en el Edomex

El macabro detalle del homicidio del jubilado en Río Gallegos: fue descuartizado en una parrilla

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

Este es el tiempo debe durar la plancha abdominal para tonificar correctamente los músculos del abdomen

Revelan los últimos momentos y pistas clave en el crimen de Yeiner Gómez, boxeador desmembrado en Soledad, Atlántico

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

Puentes para 100 años: la apuesta por la modernización vial que busca transformar la economía de El Salvador

Honduras ampliará conexión aérea con España

Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Taiwán afirma que seguirá trabajando con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región

ENTRETENIMIENTO

Peter Jackson en Cannes: su opinión de la inteligencia artificial y el rechazo a dirigir la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

Peter Jackson en Cannes: su opinión de la inteligencia artificial y el rechazo a dirigir la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

La viuda de James Van Der Beek conmemora tres meses de su muerte: “Poco a poco voy asimilando la realidad”

Victoria Beckham revela cómo superó rumores y dificultades económicas en su marca de moda tras el documental de Netflix: “Fue como un año de terapia intensiva”

Murió Donald Gibb, actor de ‘Contacto sangriento’ y ‘La venganza de los nerds’

El documental sobre Oasis promete mostrar el lado más íntimo de los hermanos Gallagher en su esperada reunión