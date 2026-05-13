Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

Se escucharon disparos después de que el senador filipino dela Rosa fuera sacado del senado.

Los medios filipinos informaron este miércoles de que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald “Bato” dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

El miércoles 13 de mayo se escucharon ráfagas de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que corriera a refugiarse, según testigos de Reuters, mientras aumentaba el caos ante la previsión de un intento de arresto del senador de mayor rango buscado por la CPI.

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No estaba claro qué sucedía ni quién había efectuado los disparos. Más de diez militares con uniformes de camuflaje habían llegado previamente al edificio del Senado, algunos portando fusiles de asalto, según pudieron observar periodistas de Reuters.

El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa queda bajo custodia preventiva en el Senado, en medio de una orden de detención de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas. 13 mayo 2026. REUTERS/Eloísa López

No quedó claro de inmediato el motivo de la presencia de tropas y no fue posible contactar de inmediato con los oficiales militares para obtener comentarios. Se desconocía si había otro personal de seguridad dentro del edificio y su paradero actual tras el tiroteo.

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El político, ex jefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del entonces presidente Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil a reunirse “frente al Senado” para detener el plan de arresto.

El senador filipino Dela Rosa afirma que la detención por parte de la CPI es inminente.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

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La orden judicial, fechada en noviembre y hecha pública el lunes, busca el arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad, los mismos crímenes de los que se acusa a Duterte, de 81 años, mientras espera juicio en La Haya tras su arresto el año pasado.

“Les pido su ayuda. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya”, dijo Dela Rosa en un video publicado en Facebook desde su oficina en el Senado.

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Personal militar con uniformes de camuflaje ingresa al edificio del Senado donde el senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, se encuentra bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional. El miércoles se escucharon más de una docena de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que buscara refugio, según un testigo de Reuters, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, quien había prohibido a los agentes del gobierno arrestar a su aliado, dijo en su página oficial de Facebook que no sabía quién había efectuado los disparos.

“Escuchamos disparos y no sabemos qué está pasando. Todos estamos encerrados en nuestras habitaciones. No podemos salir ni poner a salvo al resto del personal”, añadió.

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“¿Por qué estamos siendo atacados aquí? ... Por favor, ayúdennos”.

El senador filipino Ronald "Bato" dela Rosa, principal ejecutor de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, reacciona durante una sesión en el Senado, que lo mantiene bajo custodia protectora en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional, en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

Se vio a una periodista de televisión llorando mientras informaba en directo desde el interior del edificio, mientras que otro senador, Robin Padilla, instaba a los periodistas a evacuar.

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Dela Rosa, de 64 años, era el lugarteniente principal de Duterte y supervisaba una feroz represión durante la cual miles de presuntos narcotraficantes fueron asesinados, mientras que grupos de derechos humanos acusaban a la policía de asesinatos sistemáticos y encubrimientos.

La policía rechaza las acusaciones y afirma que las más de 6.000 personas que murieron en operaciones antidrogas estaban armadas y se habían resistido al arresto.

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(con información de EFE, AFP y Reuters)