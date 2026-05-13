República Dominicana

Lluvias y altos costos impactan a productores agrícolas en la zona central de República Dominicana

Un gran número de agricultores en el centro del país está viendo comprometidos sus ingresos debido a la pérdida masiva de cosechas, mientras reclaman falta de apoyo institucional y se enfrentan a deudas e incertidumbre

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zanahoria agricultura
Productores agrícolas de Constanza en La Vega reportan pérdidas millonarias en cultivos de zanahoria, lechuga, repollo y apio debido a inundaciones. (Foto archivo Infobae)

En el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, productores agrícolas enfrentan una de las crisis más graves de los últimos años. Las pérdidas económicas reportadas por agricultores de zanahoria, lechuga, repollo y apio han alcanzado cifras millonarias, lo que ha generado alarma entre quienes dependen de la actividad agrícola en esta región clave del centro de la República Dominicana.

De acuerdo con reportes recogidos por Climate Tracker Caribbean y documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las lluvias intensas sumado a las inundaciones han provocado que muchos agricultores deban desechar grandes volúmenes de sus cosechas.

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Manuel Ortiz, productor local, señaló que “estamos sembrando, invirtiendo y trabajando para perder. Hay productos que salen más caros cosecharlos y llevarlos al mercado que dejarlos en la tierra”, en declaraciones a medios locales. Esta situación ha obligado a numerosos agricultores a tomar medidas extremas como arar las parcelas o lanzar los productos al vertedero, ante la imposibilidad de comercializarlos sin asumir nuevas pérdidas.

Incrementos de precios en supermercados contrastan con el bajo valor recibido por los agricultores, quienes no logran cubrir sus costos de inversión en semillas y fertilizantes. EFE/DAVID EBENER/Archivo
Incrementos de precios en supermercados contrastan con el bajo valor recibido por los agricultores, quienes no logran cubrir sus costos de inversión en semillas y fertilizantes. EFE/DAVID EBENER/Archivo

Los afectados denuncian que las principales asociaciones agrícolas no han ofrecido respaldo. Según los testimonios recogidos, las organizaciones del sector se han mantenido ajenas a las dificultades, mientras los agricultores deben asumir deudas y lidiar con la incertidumbre sobre el futuro de sus actividades.

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Algunos productores han optado por desechar sus productos en el vertedero, argumentando que los altos costos de producción, frente a los bajos precios de comercialización, solo se traducen en pérdidas económicas.

La magnitud de la crisis actual tiene antecedentes en años recientes. En 2023, eventos climáticos similares ocasionaron daños en más de 63,000 hectáreas de cultivos en el país, con pérdidas valoradas en más de 4 mil millones de pesos dominicanos, según datos de la FAO. En La Vega, las lluvias de noviembre de ese año también afectaron invernaderos y parcelas de hortalizas, impactando la producción programada y la oferta estable de alimentos.

Tres agricultores con impermeables, en un campo de arroz inundado con cultivos dañados. Uno recoge plátanos en un saco. Montañas y cielo nublado al fondo.
Tres agricultores observan y recogen cultivos dañados en un campo inundado en República Dominicana, reflejando el impacto económico de las recientes lluvias y las dificultades en la producción local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de La Vega, junto con provincias como Duarte, Montecristi y Sánchez Ramírez, representa el núcleo de la producción de arroz y hortalizas en República Dominicana. Para el ciclo 2025/2026, la producción nacional de arroz proyecta alcanzar 1,025 millones de toneladas métricas, con una parte significativa cultivada en esta zona. Las hortalizas, especialmente en Constanza y Tireo, forman parte fundamental de la canasta básica nacional.

El alcalde de Tireo, Paul Amín Piña Báez, manifestó a medios locales su preocupación por la situación. “El productor vende barato en finca, pero el consumidor sigue comprando caro. Hay un desequilibrio que está golpeando tanto al campo como a la población”, afirmó. Sus palabras reflejan el descontento ante una cadena de comercialización que no logra equilibrar los intereses de quienes producen y quienes compran los alimentos.

A la problemática de las pérdidas directas se suma el impacto en los precios. Las dificultades para abastecer los mercados y supermercados han derivado en aumentos para el consumidor final, mientras los productores reciben precios que no cubren sus costos.

Los agricultores sostienen que, a pesar de que los precios al consumidor se mantienen elevados, el bajo valor pagado en finca no permite cubrir las inversiones realizadas en semillas, fertilizantes y mano de obra.

Fotografía macro de plantas de arroz dañadas con tallos doblados y hojas amarillentas, cubiertas de gotas de agua, sobre tierra encharcada.
Primer plano de plantas de arroz dañadas con tallos doblados y hojas amarillentas cubiertas de gotas de agua, sus raíces expuestas en tierra encharcada, en un campo agrícola inundado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la falta de respuestas de las asociaciones, los agricultores han solicitado la intervención del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura. Reclaman la implementación de programas de compra directa a precios que permitan cubrir los costos de producción, garantizando que los alimentos lleguen a programas sociales y mercados populares.

La propuesta busca no solo atenuar las pérdidas económicas de los productores, sino también asegurar el abastecimiento y la estabilidad en los precios para la población.

El sentido de urgencia es compartido por quienes advierten que proteger la producción de Constanza y Tireo equivale a resguardar la seguridad alimentaria nacional. Como subraya un reporte de la FAO, el impacto de las pérdidas en estas zonas excede el ámbito local y afecta la oferta disponible para todo el país.

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