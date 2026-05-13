Por qué la cuarentena por hantavirus es más prolongada que la de otras enfermedades virales

La cuarentena por hantavirus alcanza 42 días, un plazo mucho mayor que el de otras enfermedades como covid y ébola, debido a su largo periodo de incubación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius sorprendió a la comunidad internacional no solo por la aparición de casos en distintos continentes, sino también por la duración de la cuarentena impuesta a pasajeros y contactos.

Un aislamiento de 42 días supera ampliamente a los periodos recomendados para el covid-19, el ébola o el SARS, y pone en foco las particularidades de una enfermedad que, pese a su baja frecuencia, puede resultar letal y desafía los protocolos clásicos de salud pública.

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¿Por qué las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud determinaron la cuarentena más extensa de todas?

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, con casos en varios continentes, impuso una cuarentena sin precedentes de 42 días debido a la variante Andes y su prolongado periodo de incubación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crucero MV Hondius zarpó a inicios de abril desde la ciudad más austral argentina, Ushuaia, con destino a zonas antárticas y escalas en islas remotas del Atlántico. A bordo viajaban pasajeros de distintas nacionalidades.

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El brote de hantavirus, con al menos tres víctimas fatales y una serie de casos confirmados y sospechosos en varios países europeos y en Estados Unidos, encendió las alarmas internacionales.

La variante Andes del virus, propia de América Latina, fue detectada en varios de los afectados y su peculiaridad radica en que es la única capaz de transmitirse entre personas. La duración de la cuarentena impuesta a quienes estuvieron en el barco llamó la atención incluso entre especialistas en enfermedades infecciosas.

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Mientras que la cuarentena por covid-19 en su etapa inicial duró 14 días y la del ébola suele fijarse en 21 días, el hantavirus obliga a un confinamiento de 42 días.

El dato no es anecdótico ni arbitrario: responde a una combinación de aspectos epidemiológicos, clínicos y de precaución máxima ante una enfermedad con alta letalidad y un periodo de incubación particularmente variable.

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Una representación gráfica muestra un ratón silvestre y partículas de virus flotando, simbolizando la transmisión del hantavirus por aerosoles desde roedores a humanos, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el hantavirus exige el aislamiento más prolongado

La clave para entender la diferencia con otras enfermedades está en el periodo de incubación y en la forma en la que aparecen los síntomas. El inmunólogo Alfredo Corell, catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó que el comportamiento del hantavirus es muy distinto al de otros virus respiratorios.

En el caso de la variante Andes, el periodo de incubación puede variar entre una y seis semanas, tal como se observa con los pasajeros repatriados tras el brote del MV Hondius. La literatura científica muestra que, aunque el promedio de incubación ronda las dos semanas y media, el máximo documentado se aproxima a los 40 días.

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Un estudio publicado en 2006 por el investigador chileno Pablo A. Vial analizó en profundidad casos de la variante Andes y concluyó que el tiempo máximo antes del inicio de los síntomas fue de 39 días. Sobre esta base, la cifra de 42 días adoptada por la OMS busca superar por precaución el periodo máximo conocido, estableciendo un margen de seguridad para evitar la aparición de casos secundarios una vez finalizado el aislamiento.

La cepa Andes de hantavirus es la única capaz de transmitirse entre personas, lo que llevó a implementar medidas excepcionales de vigilancia - REUTERS/Dado Ruvic

Expertos y organismos internacionales coinciden en que la cuarentena prolongada no apunta a que el virus sea especialmente contagioso, sino a su peligrosidad y a la dificultad de identificar los casos en sus primeras fases.

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“Las cuarentenas más largas dependen del tiempo conocido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas, y suelen corresponder a enfermedades en las que el periodo de incubación es muy prolongado, cuando los síntomas iniciales no son muy claros ni determinantes y la enfermedad es especialmente peligrosa”. Así lo explicó Corell, quien además defendió la necesidad de emplear los máximos estándares de seguridad en el desembarco y la repatriación de los pasajeros.

A diferencia de enfermedades como el covid-19, el hantavirus requiere un contacto estrecho y prolongado para su transmisión entre personas. El contagio puede ocurrir al compartir un espacio cerrado, manipular ropa o fluidos contaminados, o prestar atención sanitaria sin protección adecuada. No se considera contacto estrecho cruzarse brevemente con una persona infectada ni compartir un ambiente de manera casual.

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Infografía detallada sobre el hantavirus que ilustra sus formas de transmisión, enfermedades asociadas, síntomas, tratamiento y medidas de prevención cruciales para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia en la forma de transmisión explica en parte la baja tasa de reproducción del virus, estimada por debajo de 1, lejos de las cifras reportadas para el covid-19 o el sarampión.

La OMS, en su comunicado oficial, remarcó que la cuarentena de 42 días responde a un principio de precaución y se recomienda a todos los contactos de alto riesgo un seguimiento activo y vigilancia estricta durante ese lapso.

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“La cuarentena va a ser de 42 días”, confirmó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad en España, tras el acuerdo alcanzado con la Organización Mundial de la Salud. Según el organismo, el periodo de seguridad no se cuenta desde el desembarco, sino desde el momento en que se cortaron las cadenas de transmisión a bordo del crucero, fijado el 6 de mayo.

La imagen ilustra la morfología del Hantavirus bajo el microscopio y su vínculo con el ratón, principal transmisor de esta enfermedad zoonótica, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, respaldó plenamente la decisión. La recomendación oficial establece que los contactos deben permanecer en centros designados o en sus domicilios bajo seguimiento activo durante 42 días a partir de la última exposición.

El fundamento es simple: los síntomas pueden aparecer de manera tardía y, aunque el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo, no existe tratamiento específico ni vacuna contra el hantavirus.

El hantavirus y los desafíos para la salud pública internacional

El riesgo de transmisión de hantavirus es más alto al comienzo de los síntomas, por eso la OMS recomienda aislamientos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote en el MV Hondius se convirtió en un caso testigo de los desafíos que plantea el hantavirus para la salud pública global. Las autoridades sanitarias de Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos confirmaron casos importados y algunos sospechosos tras la repatriación de pasajeros del crucero. La enfermedad, con una letalidad significativa y sin tratamiento específico, obliga a tomar precauciones extremas para evitar su propagación.

La OMS subrayó que el mayor riesgo de transmisión ocurre en los primeros días de síntomas, por lo que insistió en mantener aislamientos y cuarentenas estrictas para todos los contactos estrechos. Aunque el escenario no es comparable con la pandemia de covid-19, el largo periodo de incubación y la posibilidad de transmisión entre humanos motivan la vigilancia internacional.

La cepa Andes del hantavirus, común en América del Sur, es la única capaz de transmitirse de persona a persona. El virus se transmite principalmente por contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados, pero la variante Andes puede pasar entre humanos a través de contacto íntimo o prolongado.

El brote originado en el Atlántico Sur provocó muertes y casos en Europa y Estados Unidos, generando una alerta sanitaria internacional

Ante el brote, las autoridades establecieron una vigilancia estricta sobre los contactos de los infectados y promovieron la cooperación internacional para identificar posibles nuevos casos. El seguimiento de los pasajeros y la cuarentena de 42 días permitieron cortar las cadenas de transmisión y minimizar la posibilidad de que aparezcan casos secundarios fuera de control. “Las alarmas están demostrando su eficacia, que funcionan”, afirmó Corell, y resaltó que la vigilancia durante la cuarentena es fundamental para evitar la dispersión del virus.

Los expertos insisten en la importancia de diferenciar “aislados” de “ingresados” y de no generar alarma innecesaria cuando surgen nuevos positivos entre personas bajo control. La resolución de los brotes de hantavirus suele requerir tres saltos: del roedor a la persona, de persona a persona y de esa persona a contactos estrechos. El objetivo de las autoridades es evitar un cuarto salto, que supondría la expansión fuera de los grupos controlados.

Para los especialistas, el caso del MV Hondius dejó en claro que el exceso de celo en la definición de la cuarentena es positivo. “Se está trabajando con exceso de celo y esto es positivo”, afirmó Víctor Jiménez, catedrático de Microbiología. Al fijar el límite en 42 días, las autoridades se aseguran de superar el periodo máximo de incubación documentado y de garantizar que el virus no se propague, incluso en casos excepcionales de incubación tardía.

La OMS estableció que cada país debe implementar cuarentenas estrictas según sus protocolos, siempre bajo el principio de precaución - EFE/ Elton Monteiro

El brote de hantavirus puso a prueba la capacidad de respuesta internacional y mostró la importancia de protocolos flexibles y adaptados a la evidencia científica. La cuarentena más larga de todas, lejos de ser un capricho, se fundamenta en la biología del virus, su periodo de incubación y la necesidad de prevenir una enfermedad grave y sin tratamiento específico.

Con el avance de la vigilancia y el aislamiento de los contactos, las autoridades esperan cortar definitivamente la transmisión y evitar que nuevos brotes se extiendan más allá de los grupos controlados.

El desafío sigue siendo identificar rápidamente los posibles casos, aislarlos y mantener la cuarentena hasta que se descarte cualquier riesgo. Por ahora, el hantavirus obliga a la cuarentena más larga conocida, una medida que busca proteger a la sociedad ante un virus impredecible y potencialmente letal.