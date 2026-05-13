Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

Manuel Neuer podría volver a disputar un Mundial (Reuters)

La posible inclusión de Manuel Neuer en la lista definitiva de la selección de Alemania rumbo al Mundial genera expectativa a pocos días del anuncio oficial del entrenador Julian Nagelsmann. Según adelantó Kicker, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentará una prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, en la cual podría figurar el experimentado arquero del Bayern Múnich, quien había comunicado su retiro internacional en agosto de 2024. El regreso del campeón del mundo sería una de las grandes sorpresas de la convocatoria, aunque las señales sobre su retorno se acumulan en la previa de la cita que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por Kicker, el seleccionador nacional anunciará el próximo 21 de mayo la nómina definitiva de 26 jugadores. “He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también expresó claramente su opinión. Él también fue quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann”, declaró Nagelsmann en declaraciones a Kicker desde Múnich. El entrenador prácticamente descartó una sorpresa en la portería, aunque reconoció la recuperación de nivel de Neuer en las últimas semanas.

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La opinión pública y diversas personalidades del fútbol alemán alimentan el debate sobre la conveniencia de un posible regreso. “Estamos matando a Oli Baumann ahora mismo. Eso no ayuda a Julian, a Alemania ni al propio chico”, sostuvo el campeón mundial Sami Khedira en declaraciones recogidas por Kicker, defendiendo la regularidad y el rendimiento del actual arquero del Hoffenheim.

No obstante, figuras como Lothar Matthäus, Benedikt Höwedes y Felix Magath manifestaron públicamente su respaldo a la vuelta de Neuer a la selección, según detalló el mismo medio.

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El 24 de febrero, Nagelsmann reafirmó su postura acerca de la portería durante una entrevista a Kicker y reiteró su confianza en el trabajo de Oli Baumann de cara al Mundial. “Si Oli se mantiene tan estable y sano como ahora, hará un gran Mundial. No tenemos ninguna preocupación respecto a la portería”, afirmó el seleccionador. Posteriormente, el técnico insistió en la idea de que “Manu renunció por su propia voluntad, lo ha repetido varias veces, y por lo tanto no es realmente útil seguir hablando de ello”.

El arquero alemán podría volver a ser convocado por Nagelsmann (Reuters)

Sin embargo, Kicker señaló que existen indicios de que el tema se discute internamente con más intensidad de la que el entrenador admite en público. La directiva del Bayern Múnich también está al tanto de la situación. Según el reporte, la relación entre Nagelsmann y Neuer mejoró en los últimos tiempos, tras los conflictos surgidos en enero de 2023 cuando el técnico decidió separar a Toni Tapalović, preparador de arqueros y persona de confianza del guardameta. Ambos mantuvieron contacto frecuente y dejaron atrás las tensiones. En caso de confirmarse su presencia en la nómina para el Mundial, Neuer disputaría el quinto torneo de su carrera con la selección nacional.

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El comunicado de retiro de Manuel Neuer en agosto de 2024 marcó un cierre a quince años de trayectoria con la Nationalelf. “Hace más de quince años de mi debut en los Emiratos Árabes. Aquel día me sentí nervioso. Estoy orgulloso por haber estado tantos años con mis compañeros y haber sido capitán siete años hasta mi lesión. Me alegro que mi despedida haya sido en el Europeo de mi país”, expresó el portero en palabras difundidas por sus redes sociales. En ese mensaje, agradeció a los profesionales de la DFB, a los entrenadores de porteros y a los aficionados, y definió el Mundial de Brasil 2014 como “el punto culminante” de su carrera internacional.

El campeón del mundo suma 124 partidos con la selección alemana, debutó en junio de 2009 en un amistoso ante Emiratos Árabes y fue titular indiscutido desde Sudáfrica 2010 bajo el mando de Joachim Low. Su rendimiento en Brasil 2014 lo consolidó como uno de los mejores arqueros del planeta, logrando el tercer lugar en la votación del Balón de Oro ese año.

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Actualmente, en la lista preliminar aparecen nombres como Alexander Nübel, Finn Dahmen y Jonas Urbig, sucesor natural de Neuer en el Bayern Múnich. Solo los jugadores inscriptos en esa lista podrán sumarse en caso de emergencia, aunque el reglamento permite incorporar porteros durante el torneo.

Neuer se consagró en el Mundial 2014 con Alemania

El debate sobre la portería de Alemania se intensificó tras la serie de lesiones de Marc-André ter Stegen, que frustraron el plan inicial de Nagelsmann de promoverlo como titular. El seleccionador citó la retirada de Neuer como argumento principal para no incluirlo, y el propio arquero ha descartado públicamente un regreso.

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La incógnita se resolverá cuando Julian Nagelsmann anuncie la lista de 26 futbolistas para el Mundial, en un acto previsto para el 21 de mayo en la sede de la DFB. La posibilidad de ver nuevamente a Manuel Neuer bajo los tres palos en una Copa del Mundo queda abierta, pendiente de una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en la historia reciente del fútbol alemán.