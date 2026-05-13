Salud

Gymtimidation: cuando la ansiedad impide disfrutar del gimnasio y cómo trabajar la confianza personal

El temor al juicio ajeno, la comparación social y la presión por la imagen alimentan este fenómeno. Los expertos brindan recomendaciones para recuperar la motivación y mejorar la experiencia de entrenamiento

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Primer plano de una mujer con top gris, el ceño fruncido y los brazos cruzados en un gimnasio con pesas, colchonetas y personas ejercitándose al fondo.
La gymtimidation incluye temor a no encajar, inseguridad por la imagen corporal y miedo a cometer errores durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunas personas, ir por primera vez o después de una larga ausencia al gimnasio puede ser todo un desafío. Las distintas clases suelen contar con grupos ya formados, personas con físicos muy trabajados y en la zona de pesas es común encontrar un ambiente masculino y competitivo donde varios buscan superarse entre sí.

Muchas personas se sienten observadas por su físico, inseguras y terminan la jornada con una gran sensación de frustración y descontento.

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El fenómeno tiene un nombre: gymtimidation, que se compone de los vocablos en inglés gym (gimnasia) e intimidation (intimidación), o la sensación de ansiedad y agobio que a veces surge al hacer ejercicio en presencia de otras personas, según definem los expertos de la Cleveland Clinic de Estados Unidos.

Hombre joven con camiseta gris se mira en el espejo de un gimnasio. Su reflejo está en primer plano, tocando su abdomen con expresión pensativa.
El contexto sociocultural y los estándares de belleza refuerzan la autocrítica y la comparación en los espacios de entrenamiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si no eres un asiduo al gimnasio, una sola visita puede darte la impresión de que todos los demás sí lo son; que la gente a tu alrededor sabe exactamente lo que está haciendo y cómo hacerlo, y que te juzgarán si no estás al día “, señala entidad.

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La ansiedad de gimnasio o “gymtimidation” abarca sensaciones de temor, incomodidad o autoconciencia que pueden llevar a muchos directamente a evitar estos entornos, explica University of Rochester Medical Center. Este fenómeno afecta tanto a principiantes como a personas con experiencia previa en entrenamiento físico e impacta tanto en la motivación como en la frecuencia de la asistencia.

Cinthia Ortiz, psicoterapeuta coordinadora del Equipo de Ansiedad de Fundación Aiglé, explicó a Infobae que las personas pueden sentirse intimidadas al ir al gimnasio por distintas razones, que pueden presentarse de manera independiente o combinarse entre sí”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La preocupación por la opinión de los demás puede llevar a las personas a ir cuando no hay nadie en el gimnasio, interrumpir o acelerar su rutina para no incomodar a otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad en el gimnasio puede incluir, según la universidad:

  • Competencia percibida: Sentir que no “encajas” o que no sabes lo que estás haciendo.
  • Comparación social: Comparar tu progreso o apariencia con la de los demás.
  • Conciencia física: Hiperconciencia de tus movimientos o de tu cuerpo, que a menudo conduce a la inseguridad.

Qué causa la ansiedad en el gimnasio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La percepción de que todos saben lo que hacen en el gimnasio puede generar autocrítica y desmotivación en quienes recién comienzan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales razones por las que algunas personas se sienten intimidadas en el gimnasio suelen estar relacionadas con inseguridades personales, temores y preocupaciones sociales.

La ansiedad en el gimnasio puede deberse a factores tanto psicológicos como ambientales, explica la University of Rochester Medical Center, tales como:

  • Miedo al juicio ajeno: preocupación por cómo los demás perciben tu nivel de forma física o tu apariencia.
  • Intimidación: sentirse abrumado por máquinas o ejercicios que nunca se han probado.
  • Estereotipos culturales: los gimnasios suelen asociarse con personas “en forma”, lo que crea una brecha para los principiantes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno conocido como gymtimidation describe la ansiedad que muchas personas experimentan al asistir al gimnasio en presencia de otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Ortiz describió las razones que pueden producir esa sensación de intimidación:

  • Desconocimiento: “El desconocimiento del lugar, no saber cómo funcionan las máquinas, aparatos y complementos y cuál es la manera adecuada de hacer los ejercicios, pueden generarnos inseguridad, más aún si solemos perseguir altos estándares de rendimiento, no nos sentimos cómodos cometiendo errores o somos muy autocríticos, es decir, si somos extremadamente perfeccionistas. Si esta incomodidad se hace muy intensa la persona puede optar por abandonar toda actividad física pensando ‘no es para mí’ con una experiencia de profunda frustración”, señaló la psicóloga.
Mujer joven de talla grande corriendo en una cinta en el gimnasio, enfocada y energética, promoviendo un estilo de vida saludable. La fotografía capta su determinación y el esfuerzo físico, independientemente de su peso, enfatizando la importancia de la actividad física en el bienestar personal. (Imagen ilustrativa Infobae)
Expertos recomiendan enfocarse en los objetivos personales y evitar comparaciones con otros asistentes para mantener la motivación (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Problemas con la imagen corporal: Ortiz explicó que en un contexto sociocultural atravesado por cánones de belleza y “cuerpos saludables” poco realistas, “el gimnasio se presenta como un lugar donde se pueden percibir las ‘imperfecciones’, donde la comparación con otros, que quizás llevan tiempo de entrenamiento, refuerza dichas preocupaciones e insatisfacciones. En muchos casos esto puede derivar en una obsesión y/o distorsión de la imagen corporal y desencadenar o profundizar un trastorno de la conducta alimentaria, advirtió la experta.
  • Preocupación por la opinión de los demás: “Quienes están muy pendientes de esto pueden sentirse expuestos a realizar los ejercicios frente a otros, sentirse observados y evaluados, tener miedo a hacer el ridículo o incluso sentir que están molestando si, por ejemplo, están usando algún complemento o máquina que otro está esperando para usar, llegando al punto de interrumpir su rutina de ejercicios o hacerla más rápido para no “interferir” con los demás. Estas manifestaciones pueden asociarse a un cuadro más amplio de elevada ansiedad social, que no solo se expresa en el gimnasio sino también en otros ámbitos de la vida que implican la interacción con otros”, describió la psicoterapeuta.

Cómo superar la ansiedad en el gimnasio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Buscar apoyo profesional o acudir con amigos puede brindar mayor seguridad emocional y mejorar la experiencia en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Ortiz recomendó hacer foco en los objetivos más que en la incomodidad: “¿Para qué vamos al gimnasio? Para cuidar nuestra salud, mejorar la calidad de vida, regular los niveles de estrés, combatir el sedentarismo, sentirnos mejor con nosotros mismos... lo importante es no perder de vista nuestra motivación”, destacó.

El psicólogo clínico y deportivo Craig W. Cypher del programa de Ciencias del Fitness del Centro Médico de la Universidad de Rochester, resaltó la importancia de familiarizarse gradualmente con el ambiente del gimnasio:

  • Comenzar por sesiones cortas en casa o acudir en horarios de menor concurrencia, lo que permite a la persona experimentar menos presión y, al mismo tiempo, diseñar una rutina básica y conocida de antemano para reducir la incertidumbre.
  • Construir una estructura previa al entrenamiento: brinda control y previsibilidad, dos elementos que los estudios identifican como reductores eficaces de la ansiedad.
Primer plano de una mujer entrenando en una bicicleta fija, lleva auriculares grises y un reloj inteligente en su muñeca derecha. Fondo desenfocado de gimnasio.
Registrar el progreso diario es una estrategia sugerida por expertos para fortalecer la motivación y reducir la autocrítica (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Buscar apoyo profesional o colectivo desde el inicio. Contratar un entrenador personal o sumarse a clases grupales ayuda a corregir la técnica, incorporar hábitos de seguridad y sentir respaldo emocional dentro del entorno de entrenamiento.
  • Ir al gimnasio con un amigo: brindará compañía, seguridad y motivación. Además, es excelente para mantener la constancia.
  • Hablar con el profesor: Llegar temprano, presentarse y comentarle cualquier lesión, limitación o temor que se tenga.
  • Enfocarse en el propio progreso: Concentrarse en metas personales y evitar la comparación con otros asistentes.
  • Hacer un seguimiento formal del avance: por ejemplo, anotar logros diarios o hitos semanales ayuda a sostener la motivación a largo plazo.
  • Hacer la consulta psicológica: “Si la incomodidad es muy alta, nos lleva a eludir practicar una actividad física cuando deseamos hacerla y no nos sentimos capaces de llevar adelante solos estos consejos, consultar a un psicólogo puede ser de gran utilidad”, recomendó la licenciada Ortiz.

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