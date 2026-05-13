Política

Sebastián Pareja presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia

El dirigente fue elegido al frente del organismo encargado de supervisar las actividades de inteligencia del Estado

Guardar
Google icon
Sebastián Pareja asume la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en el Congreso argentino

Tras una reunión en el Congreso de la Nación, se conformó la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Sebastián Pareja, referente político dentro del oficialismo y hombre de confianza de Karina Milei, asumió la presidencia de este cuerpo clave. El anuncio fue confirmado por Pareja en su cuenta de ‘X’.

“Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a Javier Milei y Karina Milei por haberme honrado con este nuevo desafío”, expresó el referente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el nombramiento de Sebastián Pareja se da en el contexto de una disputa interna en el oficialismo sobre la supervisión de las agencias de inteligencia. El cargo de titular de la Secretaría de Inteligencia depende actualmente de Cristian Auguadra, quien responde políticamente a Santiago Caputo. Esta designación marca un nuevo equilibrio en las posiciones de poder y control dentro del aparato de inteligencia nacional.

El oficialismo designa a un hombre de confianza de Karina Milei para liderar la supervisión de la inteligencia nacional
El oficialismo designa a un hombre de confianza de Karina Milei para liderar la supervisión de la inteligencia nacional

La mano derecha de Karina Milei aseguró: “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”.

PUBLICIDAD

El cuerpo de fiscalización quedó conformado por un esquema que incluye a cinco representantes de La Libertad Avanza (Pareja, Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, Agustín Coto y Ezequiel Atauche), tres de Unión por la Patria (Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez), dos del PRO (Goerling y Ritondo), el radical Maximiliano Abad, y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

Captura – SEBASTIAN PAREJA – Infobae en Vivo
Sebastián Pareja expresó su compromiso a fortalecer la seguridad nacional y recuperar la misión original de los organismos de inteligencia

La Comisión Bicameral, cuya función primordial es la fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia, opera en un entorno reservado y con acuerdos políticos que muchas veces permanecen fuera del foco público.

En Infobae en Vivo A las Nueve, el periodista Ramón Indart puntualizó: “La bicameral de la SIDE, que controla la SIDE, es un lugar muy opaco, donde no se conoce prácticamente nada, donde la política habla en sí mismo y donde se van haciendo acuerdos, quizás hasta de gobernabilidad, para con la SIDE”.

La designación de Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se produce en un contexto de pujas y equilibrios internos en el Congreso, en un escenario donde la supervisión de los sistemas de inteligencia sigue siendo un espacio de máxima sensibilidad y reserva para la política argentina.

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Comisión Bicameral InteligenciaAgencia Federal de InteligenciaPoder PolíticoDisputas InternasInfobae A las NueveInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los candidatos que asoman en el peronismo para el 2027

El senador sanjuanino Sergio Uñac anunció ayer su candidatura presidencial y se sumó a la oferta del PJ. Los otros nombres que se evalúan en la fuerza política mientras se discute un nuevo programa

Quiénes son los candidatos que asoman en el peronismo para el 2027

Fernando De Andreis: “Lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente”

El diputado nacional, además, aseguró que el PRO no acompañará los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y marcó diferencias con LLA

Fernando De Andreis: “Lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente”

La oposición no logra garantizar el quórum y peligra la sesión para interpelar a Adorni

El peronismo denuncia que no fue consultado y presiona para ampliar el temario. Los gobernadores que podrían inclinar la balanza buscan evitar la confrontación con la Casa Rosada

La oposición no logra garantizar el quórum y peligra la sesión para interpelar a Adorni

El Gobierno se expresó tras la marcha universitaria: “Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”

El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió a la masiva movilización del miércoles y enfatizó que “fue organizada por los partidos opositores”. Además insistió en la necesidad de discutir el sistema de admisión y en que se especifique de dónde van a salir los fondos para ampliar el presupuesto

El Gobierno se expresó tras la marcha universitaria: “Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”

Designaron al presidente y vicepresidente del directorio del Instituto Nacional de la Música

La publicación del decreto en el Boletín Oficial formaliza el inicio de un nuevo mandato para quienes asumirán la dirección del instituto musical

Designaron al presidente y vicepresidente del directorio del Instituto Nacional de la Música

DEPORTES

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

Puentes para 100 años: la apuesta por la modernización vial que busca transformar la economía de El Salvador

Honduras ampliará conexión aérea con España

Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán en medio de la guerra que enfrentó a los países petroleros

Golpe a la impunidad: Tribunales ordenan prisión por delitos de violación y agresión sexual infantil