Sebastián Pareja presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia

Sebastián Pareja asume la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en el Congreso argentino

Tras una reunión en el Congreso de la Nación, se conformó la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Sebastián Pareja, referente político dentro del oficialismo y hombre de confianza de Karina Milei, asumió la presidencia de este cuerpo clave. El anuncio fue confirmado por Pareja en su cuenta de ‘X’.

“Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a Javier Milei y Karina Milei por haberme honrado con este nuevo desafío”, expresó el referente en redes sociales.

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Cabe destacar que el nombramiento de Sebastián Pareja se da en el contexto de una disputa interna en el oficialismo sobre la supervisión de las agencias de inteligencia. El cargo de titular de la Secretaría de Inteligencia depende actualmente de Cristian Auguadra, quien responde políticamente a Santiago Caputo. Esta designación marca un nuevo equilibrio en las posiciones de poder y control dentro del aparato de inteligencia nacional.

El oficialismo designa a un hombre de confianza de Karina Milei para liderar la supervisión de la inteligencia nacional

La mano derecha de Karina Milei aseguró: “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”.

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El cuerpo de fiscalización quedó conformado por un esquema que incluye a cinco representantes de La Libertad Avanza (Pareja, Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, Agustín Coto y Ezequiel Atauche), tres de Unión por la Patria (Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez), dos del PRO (Goerling y Ritondo), el radical Maximiliano Abad, y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

Sebastián Pareja expresó su compromiso a fortalecer la seguridad nacional y recuperar la misión original de los organismos de inteligencia

La Comisión Bicameral, cuya función primordial es la fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia, opera en un entorno reservado y con acuerdos políticos que muchas veces permanecen fuera del foco público.

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En Infobae en Vivo A las Nueve, el periodista Ramón Indart puntualizó: “La bicameral de la SIDE, que controla la SIDE, es un lugar muy opaco, donde no se conoce prácticamente nada, donde la política habla en sí mismo y donde se van haciendo acuerdos, quizás hasta de gobernabilidad, para con la SIDE”.

La designación de Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se produce en un contexto de pujas y equilibrios internos en el Congreso, en un escenario donde la supervisión de los sistemas de inteligencia sigue siendo un espacio de máxima sensibilidad y reserva para la política argentina.

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Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

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