Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe: la Justicia emitió una orden de captura contra dos hermanos narcos

Un collage muestra los rostros de los dos hombres bolivianos buscados en Rosario por cargos de narcotráfico.

Gendarmería Nacional allanó en la madrugada de este miércoles seis domicilios de Roldán y Melincué por la investigación llevada a cabo sobre la organización detrás de los 321 kilos de cocaína que aterrizaron en un Cessna 210 este martes en una pista clandestina de Villa Eloísa. Después de los procedimientos, la Justicia federal de Rosario emitió una orden de captura de Santiago Emanuel Borras y Juan Cruz Borras, quienes están investigados por la Procunar por traer cargamentos de droga desde Bolivia.

A Juan Cruz Borras lo buscaron en La Pampa al 600 y a Santiago en Rioja al 700, direcciones que se encuentran en Roldán. Casualmente, Santiago allí cumplía arresto domiciliario por una condena a 4 años de prisión.

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Según supo Infobae, el ahora prófugo convivía con su madre y su abuela, de 63 y 88 años de edad, respectivamente, y recibía cotidianamente a sus hijos, de 15 y 10 años de edad. Había sido condenado en agosto de 2019 por transportar 2,1 kilogramos de marihuana en la provincia de Santa Fe.

El planteo central del Ministerio Público Fiscal en ese entonces fue que Santiago Borras junto a una acompañante -que resultó absuelta- trasladaban marihuana en un auto alquilado por la Ruta Nacional 33. Al ser interceptados por un control vehicular, los agentes hallaron en el baúl una caja de zapatos color rosa, con un fuerte olor a marihuana.

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Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe

La fiscalía señaló que dentro de la caja había cuatro paquetes con 2.105 gramos de marihuana, y que además se secuestró una balanza de mano —con restos de droga—, una cámara fotográfica y un celular LG en el auto. A partir de los mensajes en el teléfono de Borras , la acusación dijo que Borras traficaba no solo para consumo, sino para venta y distribución.

Según los informes de la Justicia al momento de la condena, Santiago Borras había dicho que sus ingresos económicos provenían del lavadero de autos de su familia, que funcionaba al lado de su casa.

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Ahora Santiago y su hermano Juan Cruz son buscados como principales sospechosos en el caso del avión que trasladaba 300 ladrillos de cocaína, divididos en diez bultos color rosa y verde. El vehículo tenía una patente apócrifa y la droga, a su vez, tenía el llamativo logo de los New York Yankees.

Es la segunda semana consecutiva que se detecta una aeronave que baja con estupefacientes en Santa Fe, ya que la semana pasada ocurrió un operativo similar en Vera, en el norte, donde se incautaron 442 kilos de esa sustancia.

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Hasta el momento hay dos detenidos. Son dos hombres de nacionalidad boliviana que se cree que eran el piloto y copiloto de la aeronave. Ambos fueron encontrados por la fuerza de seguridad en el operativo cerrojo hecho sobre el sector en el que bajó el avión. Uno de ellos fue identificado como Yamil Silvestre Z. N. (50), mientras que el otro no poseía documentación. Los dos no tenían ingreso registrado al país, por lo que se infiere que lo hicieron en el vuelo irregular.

En tanto, el cabo de Gendarmería que fue embestido por uno de los vehículos de los delincuentes fue trasladado desde un centro de salud de Cañada de Gómez hacia el sanatorio Laprida de Rosario. Tiene una lesión en el cráneo.

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