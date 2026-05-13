Nicaragua responsable ante la Corte IDH por la detención arbitraria de Alejandro Fiallos, candidato a alcalde en 2004

Un mazo judicial de madera oscura descansa sobre una carpeta con el logo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a una pequeña bandera de Nicaragua, simbolizando justicia internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo histórico que resuena en los cimientos de la justicia transnacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó el día de ayer, 12 de mayo, la sentencia del Caso Fiallos Navarro Vs. Nicaragua, declarando al Estado de Nicaragua responsable internacionalmente por la violación sistemática de los derechos humanos del exfuncionario y excandidato a la alcaldía de Managua.

La resolución de la Corte pone fin a una espera de más de dos décadas por justicia. El tribunal determinó que el proceso penal iniciado en 2004 contra Fiallos Navarro no fue más que un andamiaje jurídico utilizado para frenar sus aspiraciones políticas, marcado por una detención ilegal, arbitraria y la violación flagrante de sus garantías judiciales.

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Los hechos se remontan a la administración de Enrique Bolaños (2002-2007), donde Fiallos Navarro desempeñó roles clave, incluyendo la presidencia ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). En 2004, mientras competía por la alcaldía de la capital, fue acusado de abuso de autoridad y amenazas.

La Corte IDH subrayó que el proceso en el Juzgado Segundo Local del Crimen de Managua estuvo plagado de irregularidades. El punto más crítico ocurrió cuando Fiallos fue detenido y enviado a la temida prisión de El Chipote antes de que existiera una sentencia firme.

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a Corte IDH determinó que el proceso judicial contra Alejandro Fiallos en 2004 fue una estrategia de persecución política para frenar su candidatura a la Alcaldía de Managua (Cortesía Articulo 66).

“La privación de libertad, al realizarse sin una condena ejecutoriada, fue ilegal y arbitraria”, reza el fallo. Además, el tribunal criticó la inhabilitación política impuesta, calificándola de una barrera ilegítima al derecho de elegir y ser elegido (Artículo 23 de la Convención Americana).

El tribunal, presidido por el Juez Rodrigo Mudrovitsch, fue contundente al enumerar los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Nicaragua violó:

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Artículo 7 (Libertad Personal): Por la detención en El Chipote.

Artículo 8 (Garantías Judiciales): Por la falta de motivación en las sentencias y la violación al derecho de defensa.

Artículo 23 (Derechos Políticos): Por la inhabilitación arbitraria.

Artículo 25 (Protección Judicial): Por la ineficacia de los recursos presentados, como el de exhibición personal que fue rechazado sistemáticamente.

La corte determinó que sufrió una detención ilegal, arbitraria y un proceso judicial plagado de irregularidades tras su candidatura a la alcaldía de Managua en 2004 por la Alianza por la República (APRE).

¿Quién es Alejandro Fiallos Navarro? Un perfil de resistencia

Alejandro Fiallos Navarro no es un nombre cualquiera en la política nicaragüense. Hermano del exprocurador Alberto Fiallos y cercano colaborador del fallecido expresidente Enrique Bolaños, Fiallos fue una figura central en la lucha contra la corrupción durante la era del “Bolañismo”, enfrentándose directamente a las estructuras de poder del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.

Tras el asedio judicial en 2004, Fiallos continuó su labor pública, pero siempre bajo la sombra de la persecución. Con el retorno del sandinismo al poder en 2007, su situación, al igual que la de muchos opositores de la “vieja guardia” democrática, se volvió insostenible.

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A día de hoy, Navarro forma parte de la diáspora nicaragüense. Como consecuencia de la deriva autoritaria en su país, Fiallos se encuentra en el exilio. Desde el exterior, ha mantenido una postura crítica y vocal contra el actual gobierno nicaragüense, sumándose a las voces que denuncian la falta de independencia judicial, el mismo mal que lo afectó hace 22 años y que hoy se ha institucionalizado en Nicaragua.

Desde Miami, donde vive desterrado, el exfuncionario y candidato a la alcaldía Alejandro Fiallos celebra la sentencia de la Corte IDH que declara a Nicaragua responsable por la detención arbitraria sufrida en 2004 (Cortesía Articulo 66).

Reparaciones y justicia transnacional

La Corte ha ordenado al Estado de Nicaragua implementar medidas de reparación que incluyen la limpieza de los antecedentes penales de Fiallos derivados de este proceso, así como indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

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Sin embargo, el contexto actual de Nicaragua presenta un desafío. Dado que el Estado se ha distanciado de los organismos internacionales, la aplicación inmediata de estas medidas es incierta.

Mientras tanto, desde el exilio, Fiallos Navarro recibe esta noticia no solo como una victoria personal, sino como un mensaje de esperanza para los cientos de nicaragüenses que hoy enfrentan procesos judiciales similares en un país donde, según la Corte IDH, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente.

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