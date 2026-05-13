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Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

El Apache dejó el cargo ante la “finalización del contrato vigente” luego de quedar afuera del Torneo Apertura en octavos de final

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Carlos Tevez, sonriendo de perfil, viste un buzo deportivo oscuro con el escudo de Talleres. A la izquierda, el texto blanco "GRACIAS CARLOS"
Talleres de Córdoba anunció la partida de Carlos Tévez (Crédito: Talleres de Córdoba oficial)

Talleres de Córdoba anunció la salida de Carlos Tévez del cargo de entrenador luego de quedar afuera del Torneo Apertura en los octavos de final en la derrota contra Belgrano en el clásico. El Apache, que había llegado de emergencia ante la repentina salida de Diego Cocca a mediados del 2025, se marchó por “la finalización del contrato vigente” y la T deberá designar un DT de emergencia de cara al duelo de 16avos de final de la Copa Argentina.

“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, informó la T este miércoles en un comunicado, donde destacó que el Apache “logró el objetivo planteado” luego de “un difícil semestre” en un “contexto deportivo adverso”.

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Carlitos había tomado las riendas del club cordobés sobre el inicio del Clausura 2025, tras la inesperada salida de Diego Cocca antes del arranque del campeonato. Fue un certamen complicado, en el que Talleres peleó hasta las últimas fechas por la permanencia, con un sprint final de resultados positivos que lo sacaron del fondo de la tabla. Es más, se clasificó como octavo en la fase regular y perdió con Boca en la Bombonera en los octavos de final.

Carlos Tevez, nuevo DT de Talleres
Carlos Tevez, afuera de Talleres (@CATalleresdecba)

En esta campaña, los de Barrio Jardín Espinosa figuran en el octavo puesto de la Tabla Anual (junto a Belgrano y Gimnasia La Plata), en zona de ingreso a la Copa Sudamericana, producto de 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas en la fase regular de la Zona A, donde los de Tevez culminaron cuartos detrás de Estudiantes, Boca y Vélez. La dolorosa derrota ante Belgrano, en condición de local, por los octavos de final del Apertura 2026, generaron un cimbronazo y marcaron el final del ciclo del Apache. Encima el Pirata ya está en semifinales del certamen luego del triunfo de ayer ante Unión de Santa Fe (ahora enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal).

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Ahora la comisión directiva presidida por Andrés Fassi tendrá que hallar reemplazante de cara al Torneo Clausura. Antes, Talleres afrontará los 16avos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán.

La salida de Tévez igualmente no deja de ser llamativa ya que se lo notaba muy a gusto en la ciudad. En las últimas semanas, había hecho un trekking en el Cerro Champaquí: “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer". Ahora, buscará nuevos rumbos.

EL COMUNICADO COMPLETO

¡Muchas gracias Carlitos!

Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución

El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025.

Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado.

En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año.

En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026.

El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina.

La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture.

Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo.

Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa.

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