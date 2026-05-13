Quiénes son los candidatos que asoman en el peronismo para el 2027

Axel Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Massa, Juan Grabois y Ricardo Quintela debaten ante la mirada de Cristina Kirchner, con un cuadro del PJ de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“He tomado una decisión personal y es ser candidato”, aseguró anoche el sanjuanino Sergio Uñac. De esa forma expresó, sin rodeos, lo que hace tiempo venía insinuando: su voluntad de ser candidato a presidente del peronismo en las elecciones del 2027. El ex gobernador de San Juan fue preciso y advirtió: “Hay gente de peso que acompaña la decisión”.

Durante una entrevista con Blender, el actual senador nacional pidió que su decisión no se interprete como una afronta a Axel Kicillof o una interna entre el interior y la provincia de Buenos Aires, sino todo lo contrario. “Es uno más otro”, sostuvo. Tiempo atrás, en una entrevista con Infobae, había asegurado que “la próxima fórmula presidencial el PJ debería tener un componente del interior”. En esa línea es la que sigue trabajando.

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El anuncio de Uñac confirma un jugador más en el escenario electoral del peronismo nacional. Si bien Kicillof no ha sido tan contundente en sus palabras como el sanjuanino, sus movimientos y las palabras públicas de quienes lo acompañan en los actos políticos, no dejan lugar a dudas. El gobernador bonaerense es número puesto para competir por la presidencia.

Uñac viene trabajando hace tiempo en su precandidatura presidencial apoyado sobre la agrupación Primero la Patria, integrada por expresiones del kirchnerismo y algunos dirigentes del interior. Durante los cinco meses de este año mantuvo encuentros con dirigentes políticos, sociales y sindicales, en las oficinas que tiene en el bajo Belgrano, frente a los bosques de Palermo.

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El sanjuanino Sergio Uñac aseguró que quiere ser candidato a presidente de la Nación en el 2027

En todas repitió su voluntad de jugar, de buscar ser una pieza del interior que ponga otra tonada a la discusión final y de trabajar su programa económico con ejes claros. “El equilibrio fiscal y la inflación controlada son dos ejes que el peronismo no debe discutir más”, aseguró en su momento. Eso es lo que sigue pensando y transmitiendo en cada mitín político.

El sanjuanino siguió el camino inverso a Kicillof. Anunció su candidatura presidencial y ahora tiene la misión de construir consenso hacia adentro del peronismo. El gobernador bonaerense edificó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para sostener su proyecto presidencial. Los detractores del economista aseguran que se equivocó al crear una línea interna. “Tenía que ser el candidato de todos y se terminó achicando”, dicen algunas voces del kirchnerismo y el massismo.

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Lo cierto es que Kicillof están en cancha y aglutina consenso lentamente. Uñac viene haciendo esa tarea con perfil bajo y, a partir de ahora, comenzará a agilizarla. Un tercer nombre que ya se sumó a la ronda de precandidatos es Juan Grabois, el único de los tres que ya participó de una PASO presidencial. En el 2023 compitió contra Sergio Massa.

El dirigente social y actual diputado nacional ya ha dicho públicamente que él tiene la voluntad de ser candidato a presidente y cree que el peronismo tiene que dirimir diferencias en unas PASO. En la fuerza política son muchos los que miran de reojo el accionar de Grabois, ya que creen que sus expresiones solo tienen como fin último negociar una mayor presencia de su agrupación política, Patria Grande, en los lugares importantes a los que accesa el justicialismo.

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Axel Kicillof es el candidato más firme que tiene el peronismo para el 2027

Lo cierto es que Grabois es un jugador importante dentro del ecosistema peronista. Tiene los votos de un sector y posee la capacidad de competir en una interna, más allá de la posibilidad real de pelear por el primer puesto. Junto a Kicillof y Uñac, son los únicos tres que ya están posicionados en la línea de largada para la discusión final de candidaturas.

Un nombre que está siempre presente es el de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador repite en sus reuniones políticas que él no está pensando en candidaturas. Ni en competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como trascendió en algún momento, ni en volver a ponerse el traje de candidato presidencial. Sin embargo, hay un sector del peronismo que lo sigue viendo como una opción y conociendo su capacidad de articulación política, no lo baja de la lista de nominados.

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Un puñado de días atrás fue Sebastián Galmarini, hombre de su estrecha confianza, el que puso su nombre en agenda. “Es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, dijo en una entrevista con el streaming de Infobae. Algunos intendentes bonaerenses, sobre todo los que están en el denominado grupo AFA, en el medio del MDF y el cristinismo, lo ven como una opción viable. Su nombre siempre está, pero quien conoce a Massa, sabe que no dará ninguna señal concreta de su futuro hasta una fecha más cercana al momento de las definiciones.

En el camino quedó un nombre que al principio apareció como una opción: Gerardo Zamora. El ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional giró en las oficinas del peronismo como una opción potable para meterse en la mesa final de precandidatos. Fue, sobre todo, un nombre que estuvo muy presente en los últimos meses del año pasado.

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El diputado nacional Juan Grabois mostró su voluntad de ser candidato a presidente el año que viene (Crédito: Aglaplata)

En su momento al santiagueño no le gustó demasiado que su apellido gire como una opción real. Lo vio como una jugada del cristinismo para poner en cancha una figura que condicione el crecimiento de Kicillof. Se molestó y lo hizo saber por canales internos. Después, se sumergió en el perfil bajo y el silencio.

Esa idea que generó malestar en Zamora, también sobrevuela los movimientos de Uñac. Hay pesos pesados del peronismo que ven en el aval y apoyo de CFK al lanzamiento del sanjuanino, una jugada para contrarrestar el volumen de la precandidatura de Kicillof, enfrentado con la ex presidenta, su hijo y todo el sector que ellos lideran.

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En La Cámpora defienden su lugar dentro del armado y aseguran que ““Wado” (De Pedro) está preparado”, como una forma de sostener un nombre propio que coincida con el perfil de un candidato presidencial. No lo promocionan, solo lo mantienen como la opción viable del cristinismo ante la imposibilidad de la ex presidenta de ser candidata.

Otro de los nombres que asoma como opción es el de Ricardo “Gitano” Quintela. El gobernador de La Rioja ha dicho que tiene voluntad de ser candidato, pero aclaró que el que mejor ubicado está en la actualidad es Kicillof. El mandatario juega un rol de articulador dentro del peronismo y trata de mostrarse con dirigentes de distintas vertientes.

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Eduardo "Wado" de Pedro y Ricardo Quintela, dos nombres del peronismo que están en la ronda de posibles candidatos presidenciales

En la ronda de nombres también entran la cordobesa Natalia De la Sota, el empresario Jorge Brito y el pastor Dante Gebel. Nombres propios que suben y bajan de las discusiones del justicialismo en todo el país. Nombres que cautivan o que generan rechazo según el lugar donde se los analice, pero que están en la conversación permanente que roza lo electoral.

En el PJ Federal, que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, no hay candidatos, pero si existe un volumen de dirigentes importante que buscan un lugar para transitar y construir un programa político y económico nuevo. En el análisis justicialista hay quienes creen que una candidatura de Uñac está íntimamente relacionada a una identidad como la de ese sector.

Sin embargo, la regla básica en la construcción de ese espacio fue no promocionar ningún candidato, con la idea de evitar condicionar el arribo de dirigentes de distintos sectores y terminales políticas del país. Primero la discusión del rumbo y después de las candidaturas. Ese plan de acción, por ahora, les ha permitido dar una señal clara hacia dentro del peronismo, donde una gran parte de la dirigencia quiere esquivar las peleas y empezar a buscar los puntos de acuerdo.